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Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года

вчера, 10:15

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри заявил, что турнир «могли бы начать завтра».

По информации As со ссылкой на Ouest France, цель состоит в том, чтобы запустить соревнование в сентябре 2025 года, сделав это с лучшими командами Европы, а также с английскими клубами. Отмечается, что есть клубы, которые подписали контракт с этим проектом в частном порядке и публично выступили против него.

Кроме того, Лаграри сказал, что существует 20 очень заинтересованных команд и ещё 30 почти убежденных. Их названия не разглашаются.

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Перевод с as.com
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Все комментарии
arwy39x35kxy
arwy39x35kxy
вчера в 13:36
20 команд будут купаться в роскоши, а те кто не попадут влачить жалкое существование.
112910415
112910415
вчера в 11:58
любопытно, что принципиальных противников не замечено !
то есть ни одного ))
zfhgxum6hnu7
zfhgxum6hnu7
вчера в 11:47
До 25 ещё много воды утечет, ещё переиграют не раз
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ 8sau9su7hfgv (раскрыть)
вчера в 11:41, ред.
А куда ещё больше привлекать зрителей, их что сейчас мало, что ли?
И о каком повышении уровня футбола речь?
А самое главное в чём будет выражаться улучшения спортивных результатов?
Возьмем к примеру Мбаппе или Винисиуса, сейчас они в ЛЧ играют так себе, а вот в суперлиге как начнут играть, ух...
Короче из приведённых вами плюсов нет ни одного весомого довода в плюс суперлиги.

А вот по поводу минусов я отчасти могу с вами согласиться.
Прежде всего это ударит по спонсорским контрактам и телевизионным договорам. Ведь суперлига это другой турнир и права придётся заново выкупать.
Думаю Перес и Ко. не понимают, что против них будет не только УЕФА, а ещё весь около футбольный мир.
Перес и Ко. созданием суперлиги хочет набить свой кошелёк и они думают только о себе и им начихать на те клубы, которые не смогут попасть к ним.
Их не интересует развития футбола, их интересует только свой карман.


Договориться? А зачем УЕФА договариваться с Пересом?
Игроки и команды и так плачут, что график сумасшедший, что игроки работают на износ, а тут договориться и ещё один турнир сделать?
Вы извините, но это даже не серьёзно думать об этом.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:18, ред.
Вот и нашим надо туда вступить. Бабло у Газпрома и Лукойла есть и им оно не лишнее будет. Пора уже давить сраную гегемонию Уефа. Если еще арабов и китайцев подтянуть туда-звезд они постепенно перекупят.
8sau9su7hfgv
8sau9su7hfgv
вчера в 11:07
Если рассмотреть аргументы за и против создания такой Суперлиги, то можно выделить несколько ключевых моментов.

С одной стороны, создание такой лиги может привлечь больше зрителей и инвестиций, так как в ней будут участвовать лучшие команды Европы. Это, в свою очередь, может привести к повышению уровня футбола и улучшению спортивных результатов.

Однако, с другой стороны, такой шаг может вызвать недовольство со стороны национальных футбольных федераций и лиг, так как он может привести к уменьшению их доходов от продажи телевизионных прав и спонсорских контрактов. Кроме того, создание Суперлиги может нарушить баланс между национальными чемпионатами и привести к неравноправию между клубами из разных стран.

Таким образом, прежде чем принимать решение о создании Суперлиги, необходимо провести тщательный анализ всех возможных последствий и найти компромиссное решение, которое устроит все заинтересованные стороны.
qawur8k4cr3n
qawur8k4cr3n
вчера в 11:03
А огласите весь список.... а особенно 30 почти убежденных...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:49, ред.
Причём участников сезона о том, что они играли в суперлиге будут оповещать после завершения сезона, полная конспирация.
Кстати из неизвестных источников пришло видео как Перес вербует клубы в суперлигу.
112910415
112910415
вчера в 10:37
но играть будут тайно, а участники засекречены ! )
drug01
drug01
вчера в 10:25
Интересно посмотреть список этих команд???
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