Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри заявил, что турнир «могли бы начать завтра».
По информации As со ссылкой на Ouest France, цель состоит в том, чтобы запустить соревнование в сентябре 2025 года, сделав это с лучшими командами Европы, а также с английскими клубами. Отмечается, что есть клубы, которые подписали контракт с этим проектом в частном порядке и публично выступили против него.
Кроме того, Лаграри сказал, что существует 20 очень заинтересованных команд и ещё 30 почти убежденных. Их названия не разглашаются.
С одной стороны, создание такой лиги может привлечь больше зрителей и инвестиций, так как в ней будут участвовать лучшие команды Европы. Это, в свою очередь, может привести к повышению уровня футбола и улучшению спортивных результатов.
Однако, с другой стороны, такой шаг может вызвать недовольство со стороны национальных футбольных федераций и лиг, так как он может привести к уменьшению их доходов от продажи телевизионных прав и спонсорских контрактов. Кроме того, создание Суперлиги может нарушить баланс между национальными чемпионатами и привести к неравноправию между клубами из разных стран.
Таким образом, прежде чем принимать решение о создании Суперлиги, необходимо провести тщательный анализ всех возможных последствий и найти компромиссное решение, которое устроит все заинтересованные стороны.
С одной стороны, создание такой лиги может привлечь больше зрителей и инвестиций, так как в ней будут участвовать лучшие команды Европы. Это, в свою очередь, может привести к повышению уровня футбола и улучшению спортивных результатов.
Однако, с другой стороны, такой шаг может вызвать недовольство со стороны национальных футбольных федераций и лиг, так как он может привести к уменьшению их доходов от продажи телевизионных прав и спонсорских контрактов. Кроме того, создание Суперлиги может нарушить баланс между национальными чемпионатами и привести к неравноправию между клубами из разных стран.
Таким образом, прежде чем принимать решение о создании Суперлиги, необходимо провести тщательный анализ всех возможных последствий и найти компромиссное решение, которое устроит все заинтересованные стороны.
И о каком повышении уровня футбола речь?
А самое главное в чём будет выражаться улучшения спортивных результатов?
Возьмем к примеру Мбаппе или Винисиуса, сейчас они в ЛЧ играют так себе, а вот в суперлиге как начнут играть, ух...
Короче из приведённых вами плюсов нет ни одного весомого довода в плюс суперлиги.
А вот по поводу минусов я отчасти могу с вами согласиться.
Прежде всего это ударит по спонсорским контрактам и телевизионным договорам. Ведь суперлига это другой турнир и права придётся заново выкупать.
Думаю Перес и Ко. не понимают, что против них будет не только УЕФА, а ещё весь около футбольный мир.
Перес и Ко. созданием суперлиги хочет набить свой кошелёк и они думают только о себе и им начихать на те клубы, которые не смогут попасть к ним.
Их не интересует развития футбола, их интересует только свой карман.
Договориться? А зачем УЕФА договариваться с Пересом?
Игроки и команды и так плачут, что график сумасшедший, что игроки работают на износ, а тут договориться и ещё один турнир сделать?
Вы извините, но это даже не серьёзно думать об этом.
И о каком повышении уровня футбола речь?
А самое главное в чём будет выражаться улучшения спортивных результатов?
Возьмем к примеру Мбаппе или Винисиуса, сейчас они в ЛЧ играют так себе, а вот в суперлиге как начнут играть, ух...
Короче из приведённых вами плюсов нет ни одного весомого довода в плюс суперлиги.
А вот по поводу минусов я отчасти могу с вами согласиться.
Прежде всего это ударит по спонсорским контрактам и телевизионным договорам. Ведь суперлига это другой турнир и права придётся заново выкупать.
Думаю Перес и Ко. не понимают, что против них будет не только УЕФА, а ещё весь около футбольный мир.
Перес и Ко. созданием суперлиги хочет набить свой кошелёк и они думают только о себе и им начихать на те клубы, которые не смогут попасть к ним.
Их не интересует развития футбола, их интересует только свой карман.
Договориться? А зачем УЕФА договариваться с Пересом?
Игроки и команды и так плачут, что график сумасшедший, что игроки работают на износ, а тут договориться и ещё один турнир сделать?
Вы извините, но это даже не серьёзно думать об этом.