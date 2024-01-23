Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года

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вчера, 10:15

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри заявил, что турнир «могли бы начать завтра».

По информации As со ссылкой на Ouest France, цель состоит в том, чтобы запустить соревнование в сентябре 2025 года, сделав это с лучшими командами Европы, а также с английскими клубами. Отмечается, что есть клубы, которые подписали контракт с этим проектом в частном порядке и публично выступили против него.

Кроме того, Лаграри сказал, что существует 20 очень заинтересованных команд и ещё 30 почти убежденных. Их названия не разглашаются.