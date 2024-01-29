Игнатьев сегодня подпишет контракт с сербским клубом

Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в сербском «Железничаре». Об этом сообщил главный тренер клуба Ненад Михайлович.
Иван Игнатьев успешно прошёл медосмотр и сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона.
Я слежу за чемпионатом России последние пять лет, а может и больше, поэтому пригласить Игнатьева в «Железничар» — моя инициатива. Считаю, Иван был большим талантом, который не развил свой максимум. Иван именно тот игрок, который идеально вписывается в мою систему. Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях.
С 14 января Игнатьев находится в статусе свободного агента. Выступая за «Сочи», в текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл 18 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей.
«Железничар» занимает 14-е место в чемпионате Сербии.
Если под "системой" речь идёт о принадлежащей ГТ сети баров и ночных клубов в Панчево (откуда этот клуб), то это заявление прям в яблочко))
Иначе у меня для Ненада плохие новости, что бы не наплёл ему агент Агузаров (ближайший друг и главный деловой партнёр Стасика Усатого, именно благодаря которому у нас в сборной появлялясь такие "таланты", как Рауш, Нойштедтер и т.п. - Агузаров просто был их агентом, а Усы не могли отказать другу взять клиентов друга в сборную), вряд ли это соответствует действительности)
Если под "системой" речь идёт о принадлежащей ГТ сети баров и ночных клубов в Панчево (откуда этот клуб), то это заявление прям в яблочко))
Иначе у меня для Ненада плохие новости, что бы не наплёл ему агент Агузаров (ближайший друг и главный деловой партнёр Стасика Усатого, именно благодаря которому у нас в сборной появлялясь такие "таланты", как Рауш, Нойштедтер и т.п. - Агузаров просто был их агентом, а Усы не могли отказать другу взять клиентов друга в сборную), вряд ли это соответствует действительности)