Игнатьев сегодня подпишет контракт с сербским клубом

Нападающий продолжит карьеру в сербском «Железничаре». Об этом сообщил главный тренер клуба Ненад Михайлович.

Иван Игнатьев успешно прошёл медосмотр и сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона.

Я слежу за чемпионатом России последние пять лет, а может и больше, поэтому пригласить Игнатьева в «Железничар» — моя инициатива. Считаю, Иван был большим талантом, который не развил свой максимум. Иван именно тот игрок, который идеально вписывается в мою систему. Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях.