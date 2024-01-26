Почеттино сравнил Армандо Бройю с Харри Кейном

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сегодня, 09:33

Главный тренер «Челси» высоко отозвался об игровых качествах нападающего , сравнив его с форвардом «Баварии» .

У него огромный потенциал, он может быть потрясающим нападающим. Я всегда сравниваю его с Харри Кейном. Бройя был в арендах в «Лейтоне» и «Норвиче», за то время он много научился. После этого он начал выступать за «Челси», а мы начали видеть его реальный потенциал.

В нынешнем сезоне Бройя провёл 18 матчей за «Челси», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По данным СМИ , «синие» готовы продать нападающего за крупную сумму.

Напомним, что Харри Кейн выступал под руководством Почеттино за «Тоттенхэм».