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Почеттино сравнил Армандо Бройю с Харри Кейном

сегодня, 09:33

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко отозвался об игровых качествах нападающего Армандо Бройи, сравнив его с форвардом «Баварии» Харри Кейном.

У него огромный потенциал, он может быть потрясающим нападающим. Я всегда сравниваю его с Харри Кейном. Бройя был в арендах в «Лейтоне» и «Норвиче», за то время он много научился. После этого он начал выступать за «Челси», а мы начали видеть его реальный потенциал.

В нынешнем сезоне Бройя провёл 18 матчей за «Челси», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По данным СМИ, «синие» готовы продать нападающего за крупную сумму.

Напомним, что Харри Кейн выступал под руководством Почеттино за «Тоттенхэм».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:45
Броя: "Почеттино почти как Гвардиола, только без трофеев и идей"
Tex
Tex
сегодня в 12:40
какая то наркомания от тренера. Такими заявлениями он разубеждает фанатов в своей адекватности
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 12:33
Почеттино: Бройя это Кейн, только не забивной)) Такой он хороший, что готовы его продать) Или Поч потенциальным клиентам эту дичь втирает?)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:07
«Бройя был в арендах в Лейтоне и Норвиче»

О чем о вообще говорит, походу не понимает о ком высказывается 🤦🏽‍♂️😂 Броя никогда не был в арендах в этих командах. Был в голландском Виттесе и Саутгемптоне.
А так в целом, сравнивать его с Кейном это преступление…деревянненький он какой то.
drug01
drug01
сегодня в 10:06
Такое сравнение очень почётно для игрока! Посмотрим его игру и тогда оценим
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:39
Посмотрим на дальнейшую его карьеру.
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