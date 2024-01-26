Почеттино сравнил Армандо Бройю с Харри Кейном

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко отозвался об игровых качествах нападающего Армандо Бройи, сравнив его с форвардом «Баварии» Харри Кейном.
У него огромный потенциал, он может быть потрясающим нападающим. Я всегда сравниваю его с Харри Кейном. Бройя был в арендах в «Лейтоне» и «Норвиче», за то время он много научился. После этого он начал выступать за «Челси», а мы начали видеть его реальный потенциал.
В нынешнем сезоне Бройя провёл 18 матчей за «Челси», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По данным СМИ, «синие» готовы продать нападающего за крупную сумму.
Напомним, что Харри Кейн выступал под руководством Почеттино за «Тоттенхэм».
О чем о вообще говорит, походу не понимает о ком высказывается 🤦🏽♂️😂 Броя никогда не был в арендах в этих командах. Был в голландском Виттесе и Саутгемптоне.
А так в целом, сравнивать его с Кейном это преступление…деревянненький он какой то.
О чем о вообще говорит, походу не понимает о ком высказывается 🤦🏽♂️😂 Броя никогда не был в арендах в этих командах. Был в голландском Виттесе и Саутгемптоне.
А так в целом, сравнивать его с Кейном это преступление…деревянненький он какой то.