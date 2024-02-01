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Директору ФК «Орел», который избил детского тренера, объявили выговор

вчера, 14:41

Департамент физкультуры и спорта Орловской области завершил проверку инцидента, который произошёл на стадионе им. Ленина. Директор ФК «Орел» Никита Фурсин избил детского тренера клуба Олега Милюкова.

Глава департамента Алексей Берестов сообщил:

По результатам проведенного служебного расследования к директору автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб „Орел“» Фурсину Н. В. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. По имеющейся информации в настоящее время конфликт урегулирован, претензии у сторон друг к другу отсутствуют.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ mwu8fts95zwc (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Чего там заминать, государственный клуб, принадлежит департаменту спорта Орловской области, проверку "проводил" сам же департамент и сам решил, что у него всё в порядке.
ccukmb59cz79
ccukmb59cz79
вчера в 15:09
Интересно... а вот если бы я его слегонца стукнул по фЭйсу то же выговор получил бы?
mwu8fts95zwc
mwu8fts95zwc
вчера в 14:57
Офигенно.... за избиение начальника подчиненного выговор... интересно как замяли дело?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:56
Всё замечательно для директора-держиморды, и тренер всё равно не подаст ничего, т.к., если подаст, тот имеет кучу рычагов его оштрафовать, уволить и зарплаты лишить, и вышестоящая инстанция решила вообще ничего не делать (в чём она палится словами "По имеющейся информации", то есть сам он лично ничего и проверять не стал).

Дальше можно бить детских тренеров, скрепно!
539najap5zza
539najap5zza
вчера в 14:43
Надо было бы им на год зарплаты поменять. Было бы действенно.
Гость
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