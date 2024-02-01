Директору ФК «Орел», который избил детского тренера, объявили выговор

Департамент физкультуры и спорта Орловской области завершил проверку инцидента, который произошёл на стадионе им. Ленина. Директор ФК «Орел» Никита Фурсин избил детского тренера клуба Олега Милюкова.

Глава департамента Алексей Берестов сообщил:

По результатам проведенного служебного расследования к директору автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб „Орел“» Фурсину Н. В. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. По имеющейся информации в настоящее время конфликт урегулирован, претензии у сторон друг к другу отсутствуют.