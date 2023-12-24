Французский суд рассмотрит апелляцию об УДО российского фаната в январе

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сегодня, 14:32

Российский футбольный фанат Павел Косов, которого задержали после беспорядков в Марселе на Евро-2016, борется за условно-досрочное освобождение.

Французский суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения. Вместе со своим французским адвокатом Аленом Дюфло при поддержке Посольства РФ в Париже он ходатайствовал об УДО и сокращении срока отбывания наказания в прошлом году.

По информации источника, суд не вынес решение по этому обращению в пределах установленного законом срока в 4 месяца. Адвокат болельщика в марте 2023-го подал новое ходатайство об освобождении с высылкой в Россию. Требование должны были рассмотреть до конца июля этого года. В итоге дело было открыто после обращения адвоката к председателю апелляционного суда и Посольства РФ к министру иностранных дел Франции.

Слушание по УДО для Косова назначено на 30 января.