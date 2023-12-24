Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Французский суд рассмотрит апелляцию об УДО российского фаната в январе

сегодня, 14:32

Российский футбольный фанат Павел Косов, которого задержали после беспорядков в Марселе на Евро-2016, борется за условно-досрочное освобождение.

Французский суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения. Вместе со своим французским адвокатом Аленом Дюфло при поддержке Посольства РФ в Париже он ходатайствовал об УДО и сокращении срока отбывания наказания в прошлом году.

По информации источника, суд не вынес решение по этому обращению в пределах установленного законом срока в 4 месяца. Адвокат болельщика в марте 2023-го подал новое ходатайство об освобождении с высылкой в Россию. Требование должны были рассмотреть до конца июля этого года. В итоге дело было открыто после обращения адвоката к председателю апелляционного суда и Посольства РФ к министру иностранных дел Франции.

Слушание по УДО для Косова назначено на 30 января.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: sport24.ru
Суд вынес приговор по делу Гальтье о расовой дискриминации
21 декабря
Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги
21 декабря
Суд по делу Дани Алвеса пройдёт с 5 по 7 февраля 2024 года
20 декабря
Обвинение требует приговорить бывшего наставника ПСЖ к 12 месяцам тюрьмы
16 декабря
Суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 млн рублей перенесли
14 декабря
Суд приговорил бывшего директора «Чайки» к штрафу за подкуп арбитров
13 декабря
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:24
вина серьёзная,
разные решения возможны
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:39, ред.
А, что он хотел, сделал человека инвалидом, но зато французский язык выучил.
Теперь думать будет и на футбол будет ходить болеть, а не морду бить.
Если разрешат конечно стадион посещать, думаю у нас тоже запретят.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:36
Думаю, что адвокат должен обыграть суд
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 