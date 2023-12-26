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Капитан «Спартака» Джикия подал иск в суд к строительной компании

вчера, 18:06

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по договорам. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом принят к рассмотрению иск Джикии к ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“» с требованием выплаты неустойки по шести договорам.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:54, ред.
и это нормальная практика
протон
протон
сегодня в 00:17
Абсолютно нормальная практика наказывать этих рвачей! За сорванные сроки, за некачественные работы, нарушение договоров! Беда в том, что многие не делают этого, прощая косяки и откровенные неслучайные нарушения от застройщика и его подрядчиков, чисто из-за незнания и лени, а ещё жалея 50 тысяч на юриста, который всё за вас сделает, подаст в арбитраж, потом спустя время получит исполнительный лист и отнесёт его в банк, а совсем хорошие конторы ещё и эти 50 тысяч для вас у виновника отсудят!
ABir
ABir
вчера в 22:41
Джихия хороший футболист, но вряд ли является таким же хорошим специалистом в строительстве
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:24
Гоша эти 6 квартир уже в аренду сдал, а они ещё не сдали дом.
Квартирасъёмщики Джикию тоже на счётчик поставили.
Интерес
Интерес
вчера в 19:00
Очень футбольная новость: Застройщики отфутболили футболиста Джикию.
Гость
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