Капитан «Спартака» Джикия подал иск в суд к строительной компании

1703603183

вчера, 18:06

Защитник «Спартака» и сборной России подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по договорам. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом принят к рассмотрению иск Джикии к ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“» с требованием выплаты неустойки по шести договорам.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.