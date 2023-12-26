Капитан «Спартака» Джикия подал иск в суд к строительной компании

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по договорам. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс-службу суда.
Судом принят к рассмотрению иск Джикии к ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“» с требованием выплаты неустойки по шести договорам.
Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Квартирасъёмщики Джикию тоже на счётчик поставили.
Квартирасъёмщики Джикию тоже на счётчик поставили.