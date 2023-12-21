Суд вынес приговор по делу Гальтье о расовой дискриминации

Сегодня суд Ниццы полностью оправдал главного тренера «Аль-Духаиля» по делу об обвинении в расовой дискриминации. Напомним, 57-летнего француза могли приговорить к году лишения свободы условно и штрафу в размере 45 тысяч евро.

Оправдательный приговор прокомментировал адвокат Гальтье Ме Мартин.

Это облегчение. На протяжении многих месяцев одиозные обвинения, выдвигаемые против Кристофа Гальтье, наносили значительный ущерб его жизни как человека и профессиональной карьере. Мы жили в мучительной ситуации. Мы хотим, чтобы это решение было воспринято не только как оправдательный приговор, но и как полная реабилитация. Мы хотим, чтобы спокойствие вернулось к Кристофу, его близким и семье.

Это решение также удовлетворило защиту. Мы смогли разложить по полочкам преступления, которые несправедливо отстаивало обвинение, а именно дискриминацию и домогательства. Мы смогли продемонстрировать манипуляции, которые были проведены, и инструментализацию определённых ситуаций и комментариев с явной целью нанести ущерб человеку и профессиональной репутации Кристофа Гальтье.

Данное решение — это призыв к порядку. Правосудие осуществляется в судах, в контексте состязательных дебатов, с участием мировых судей. Оно не происходит в ночных ток-шоу или на YouTube с некомпетентными псевдо-журналистами.