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Суд вынес приговор по делу Гальтье о расовой дискриминации

вчера, 17:14

Сегодня суд Ниццы полностью оправдал главного тренера «Аль-Духаиля» Кристофа Гальтье по делу об обвинении в расовой дискриминации. Напомним, 57-летнего француза могли приговорить к году лишения свободы условно и штрафу в размере 45 тысяч евро.

Оправдательный приговор прокомментировал адвокат Гальтье Ме Мартин.

Это облегчение. На протяжении многих месяцев одиозные обвинения, выдвигаемые против Кристофа Гальтье, наносили значительный ущерб его жизни как человека и профессиональной карьере. Мы жили в мучительной ситуации. Мы хотим, чтобы это решение было воспринято не только как оправдательный приговор, но и как полная реабилитация. Мы хотим, чтобы спокойствие вернулось к Кристофу, его близким и семье.

Это решение также удовлетворило защиту. Мы смогли разложить по полочкам преступления, которые несправедливо отстаивало обвинение, а именно дискриминацию и домогательства. Мы смогли продемонстрировать манипуляции, которые были проведены, и инструментализацию определённых ситуаций и комментариев с явной целью нанести ущерб человеку и профессиональной репутации Кристофа Гальтье.

Данное решение — это призыв к порядку. Правосудие осуществляется в судах, в контексте состязательных дебатов, с участием мировых судей. Оно не происходит в ночных ток-шоу или на YouTube с некомпетентными псевдо-журналистами.

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Все комментарии
rcm35gt9dkf5
rcm35gt9dkf5
вчера в 20:10
А вообще год не условно хотели просить, вообще уже офигели...
6vrn66hhvrdk
6vrn66hhvrdk
вчера в 20:07
Ницца своих не бросает))
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:46
В случае Гринвуда даже суда не было, а "терпила" родила ему ребенка и живет с ним в любви и радости. Это Менди не повезло. Два года компостировали мозги, а в итоге присяжные оправдали его по всем эпизодам, коих там был чуть ли не десять. В итоге чувак потерял кучу нервов, денег и, считай, карьеру. С Кевином Спейси та же история. За клевету, считаю, надо карать, как в случае с Деппом и Хёрд.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ rsz539d2azuv (раскрыть)
вчера в 17:25
К сожалению, как говорится, свое дело они сделали, посмотри, сколько оскорбительных комментов до сих пор под видео с "Хетафе" в сторону Гринвуда, хотя он был полностью оправдан, и теперь Галтье оправдали, но в клубы его не позовут - побоятся потери денег из-за леваков.
rsz539d2azuv
rsz539d2azuv
вчера в 17:16
Вот вам и европейское правосудие, судьи не испугались левацкого мейнстрима и вынесли справедливый приговор. За такое максимум административка и штраф, но никак не уголовщина.
Гость
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