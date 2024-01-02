Эрмосо дала показания в суде по делу о поцелуе Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в суде Мадрида по поводу дела экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал её в губы после финала женского чемпионата мира 20 августа 2023 года.
Она давала показания около 2,5 часов. По данным BBC Sport со ссылкой на испанские СМИ, Эрмосо сказала судье, что поцелуй был «неожиданным и несогласованным». Отмечается, что её показания совпадают с теми, которые она дала прокурорам несколько месяцев назад.