Эрмосо дала показания в суде по делу о поцелуе Рубиалеса

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вчера, 20:29

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в суде Мадрида по поводу дела экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) , который поцеловал её в губы после финала женского чемпионата мира 20 августа 2023 года.