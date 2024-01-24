Промесу грозит 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина весом в 1370 кг

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг.
По данным источника, именно такой срок прокуратура Нидерландов запросила для футболиста на заседании суда, которое состоялось сегодня, 23 января. Суд отмечает, что Промес сыграл ключевую роль в контрабанде двух партий кокаина, поступивших в порт Антверпена в январе 2020 года.
Футболист не присутствовал на судебном заседании, сейчас он находится вместе со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.
Если верить гуглу, то срок давности по уголовным делам в Голландии 18 лет. То есть в Голландию он может красиво вернуться аккурат в свой 50-летний юбилей...:)))
Чёт маловато за полторы тонны кокса!!!... По статистике, на тонну распространенного кокаина приходится 63.1 смерти, следовательно распространение 1.3 тонны кокаина, что сделал Промес, привело к смерти примерно 80 человек. Примерно по году тюрьмы за 10 убитых людей - это сложно назвать наказанием!
Если верить гуглу, то срок давности по уголовным делам в Голландии 18 лет. То есть в Голландию он может красиво вернуться аккурат в свой 50-летний юбилей...:)))
Чёт маловато за полторы тонны кокса!!!... По статистике, на тонну распространенного кокаина приходится 63.1 смерти, следовательно распространение 1.3 тонны кокаина, что сделал Промес, привело к смерти примерно 80 человек. Примерно по году тюрьмы за 10 убитых людей - это сложно назвать наказанием!