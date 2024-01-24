Промесу грозит 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина весом в 1370 кг

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вчера, 17:07

Нападающий «Спартака» может получить девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг.

По данным источника, именно такой срок прокуратура Нидерландов запросила для футболиста на заседании суда, которое состоялось сегодня, 23 января. Суд отмечает, что Промес сыграл ключевую роль в контрабанде двух партий кокаина, поступивших в порт Антверпена в январе 2020 года.