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Промесу грозит 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина весом в 1370 кг

вчера, 17:07

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг.

По данным источника, именно такой срок прокуратура Нидерландов запросила для футболиста на заседании суда, которое состоялось сегодня, 23 января. Суд отмечает, что Промес сыграл ключевую роль в контрабанде двух партий кокаина, поступивших в порт Антверпена в январе 2020 года.

Футболист не присутствовал на судебном заседании, сейчас он находится вместе со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:03
запугали парня совсем ничего ему не будет
Tex
Tex ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
В Голландии тюрьмы все же направлены на исправление, там не дают по 8 лет за ценники и 10 за слова
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:10
Опять ты не в теме. Прослушка, признана подлинный разговор с помощью экспертизы это доказательство неопровержимое
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:06
Володя, извини, но ты не в теме. Примирение, сторон и прекращение уголовного преследования по этой причине невозможно ни у нас в РФ, ни у них
Такой закон
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Ну вот согласись , что с братом это семейное... и даже мать его намекала , что не дают урегулировать эту ситуацию...извне не дают. Я думаю там бы все давно решили сами. А по наркоте вроде прослушка была (дважды) .Ну во первых прослушка у них это не доказательство и во вторых , а была ли эта прослушка...Нас ненавидят , а он у нас играет...Ну я еще раз это мое видение....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:30
Привет Володя. Ты не прав. Там тоже многих преследуют и за домашнее насилие, за наркоту. Вряд ли в начале процесса там знали что такое Спартак и что Промес в РФ. Тебе дать список, кого осудили в Европе за гораздо меньшие грехи.? Я думаю, то обстоятельство, что РФ его не выдаст (нет договора о выдаче) сыграло решающую роль, что он, как только запахло керосином вс21-22 году быстро в РПЛ перебрался. Футболист он конечно отличный, но вляпался по самое не могу. увы...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Толя я просто им не верю..... Многое мог бы тебе написать , но здесь нельзя...единственное , что могу тебе сказать , что его преследуют из за того , что он играет у нас , играл бы там то все было бы в норме. И поножовщину давно бы забыли и про наркоту вообще не валили на него. Извини это мое мнение
Grizly88
Grizly88 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:30
С такой биографией в Англии его бы давно вышвернули из команды и отдали бы властям
Интерес
Интерес ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Так и ждите ,как в обсуждаемом случае,50 лет,а там посмотрим.

Леонид Сергеев

"Если есть зуб мудрости, значит, есть зуб глупости,
Мне какой-то выдрали, а какой - вопрос.
Вы не смейтесь, граждане, есть над чем задуматься:
Вам-то шутки-шуточки, а вырвали всерьез!

Я сижу и думаю: если мудрость выдрали,
Значит глупость вот она, стало быть, дурак.
То, что было до того, вроде было правильно,
То, что будет далее - это все не так.

Что же было до того - жил да был, работая,
Верил, что все к лучшему и не смел шуметь.
Что же будет далее - буду жить, работая,
Верить, что все к лучшему и тихонько петь.

Это если с мудростью на века покончено,
Если глупость выдрали - все наоборот:
То, что было до того, царствие небесное,

На таких условиях я готов без ужина
До кровавых мальчиков, а в душе разброд.
Кто бы присоветовал, что за зуб мне выдрали,
А то вот так настроишься, а все наоборот!"
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:08
Но он-то сейчас не в России )))
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:42
Есть время улететь на Луну.
shur
shur
вчера в 21:28
...криминал не красит Народную Команду...!!! УК РФ Статья 228.1.
...до 15 лет...
True Story
True Story
вчера в 21:13
Властям ОАЭ нужно арестовать и выдать Нидерландам барыгу. Закон должен быть одинаков для всех.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:41
А поножавщина и наркота снисходительны у нетрадиционных и толерантных судей ? Я думаю нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:39
А при чем здесь это? Я ответил на твою озабоченность размером издержек и трудностью их взыскания. Я ответил, да никаких проблем. Это взыскание происходит в бесспорном и принудительном порядке, путем ареста четов и имущества.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:30
Почему как?)...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Какой там "полк головорезов для защиты страны"?
Эти кухонные бойцы при первом же шухере на лыжи встанут.

Но вы хоть правильное определение им дали "люмпены", даже удивительно, но много спартачей с вами согласились кто на самом деле Промес и поставили вам лайк.
Даже и не думал, что они на самом деле так к нему относятся!!!
У Промеса теперь новая кликуха появилась "Антоха Люмпен"!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
Ну да...Промес сидит денно и нощно с содраганием ждёт ужасных голландских приставов...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:55
Ответ наивный. Способы взыскания издержек отработаны и неумолимы.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:51
Приглашать такого субъекта в клуб и укрывать его полнейший зашквар...
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:49
Стойкая неприязнь к наркобарыгам, кем бы они ни были. Попался, значит в тюрьму! И никакой жалости .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:45
Я их гей-европейскому правосудию не верю и дела здесь даже не в Промесе...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:32
Интересно, чем закончится эта грязная история!?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:20
Ничего себе,какой наркобарон нарисовался.
pomor45
pomor45
вчера в 19:20
Тучи сгущаются. Спартаку надо не прозевать момент, когда его сплавить.
pomor45
pomor45 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:16
Разве был запрос о выдаче, на который ответили отказом?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:05
Отцы-основатели отказались сдавать матч "Динамо" Тбилиси, а не полторы тонны наркоты провезли.

Более того, они были полностью реабилитированы впоследствии, то есть все обвинения Берии были официально сняты, поэтому сейчас с официальной точки зрения они были только несправедливо оболганы.
lotsman
lotsman
вчера в 18:59
Ну да, действительно, ты прав. Будет ещё несколько заседаний, а там и сборы закончатся и Промес благополучно начнёт играть в чемпионате РПЛ. Ведь без объявления приговора его нельзя считать преступником. А приговор будет ещё не скоро. Видимо в Спартаке всё просчитали.
adekvat
adekvat
вчера в 18:56
Спартаку пора форму новую презентовать, полосатую.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:41
Ага...он им номер карты даст...и пин-код....
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