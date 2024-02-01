«Аль-Наср» без Роналду отправил в ворота «Интер Майами» 6 безответных мячей

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вчера, 23:07

«Аль-Наср» обыграл «Интер Майами» в товарищеском матче (6:0).

На 3-й минуте счёт открыл Отавиу. Талиска на 10-й удвоил преимущество клуба из Эр-Рияда. Эмерик Ляпорт на 12-й забил 3-й мяч саудовской команды. Талиска на 51-й оформил дубль, реализовав пенальти. Мохаммед Маран на 68-й сделал счёт более крупным. Талиска на 73-й сделал хет-трик.

Поединок пропустил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси появился на поле на 83-й минуте, заменив Леонардо Кампану.