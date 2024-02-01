«Аль-Наср» без Роналду отправил в ворота «Интер Майами» 6 безответных мячей

«Аль-Наср» обыграл «Интер Майами» в товарищеском матче (6:0).
На 3-й минуте счёт открыл Отавиу. Талиска на 10-й удвоил преимущество клуба из Эр-Рияда. Эмерик Ляпорт на 12-й забил 3-й мяч саудовской команды. Талиска на 51-й оформил дубль, реализовав пенальти. Мохаммед Маран на 68-й сделал счёт более крупным. Талиска на 73-й сделал хет-трик.
Поединок пропустил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси появился на поле на 83-й минуте, заменив Леонардо Кампану.
Такого количества лохов на один квадратный метр, как на трибунах Эр Рияда, я давно не наблюдал.
За что, спрашивается, народ бабло там отвалил ?!
Ежли дураку понятно, что стоимость театра напрямую связана с наличием на сцене 2-х прима-актёров (и не меньше !), тогда какого хрена не отменили представление и не раздали людям билеты обратно ?!
P.S. Я б на месте зрителей по судам организаторов затаскал..., дабы своё законное вернуть.
Такого количества лохов на один квадратный метр, как на трибунах Эр Рияда, я давно не наблюдал.
За что, спрашивается, народ бабло там отвалил ?!
Ежли дураку понятно, что стоимость театра напрямую связана с наличием на сцене 2-х прима-актёров (и не меньше !), тогда какого хрена не отменили представление и не раздали людям билеты обратно ?!
P.S. Я б на месте зрителей по судам организаторов затаскал..., дабы своё законное вернуть.