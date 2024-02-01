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«Аль-Наср» без Роналду отправил в ворота «Интер Майами» 6 безответных мячей

вчера, 23:07
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)6 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Аль-Наср» обыграл «Интер Майами» в товарищеском матче (6:0).

На 3-й минуте счёт открыл Отавиу. Талиска на 10-й удвоил преимущество клуба из Эр-Рияда. Эмерик Ляпорт на 12-й забил 3-й мяч саудовской команды. Талиска на 51-й оформил дубль, реализовав пенальти. Мохаммед Маран на 68-й сделал счёт более крупным. Талиска на 73-й сделал хет-трик.

Поединок пропустил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси появился на поле на 83-й минуте, заменив Леонардо Кампану.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Аль-Наср» (Эр-Рияд) в соцсети «X»
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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 13:40, ред.
Честно говоря мне надоело спорить и что то доказывать
Месси лучше всех!
Щас погоди он забьёт голов 15-20 в МЛС и ему дадут 9-й золотой мячик
Потом закончит карьеру и ещё дадут 10-й юбилейный,по инерции
Ему бы в Северную Корею надо,там у местных генералов награды даже на брюках цыпляют!
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 13:31
Это как история с Марокко? Рон не виноват в вылете, его выпустили на 20 минут, а надо было с первых минут.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:29
Одним ЛЧ футбол не заканчивается, да и средняя результативность у обоих одинаковая.
Изучи ещё личные встречи.
На ЧМ Месси самый результативный и как за всю историю футбола. Это куда выше.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:25
Задним числом мы все умные. Неуместный вопрос задаёшь. Заранее никто не знает, кто выйдет, а кто не выйдет. А кого не будет уже знали.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 12:51
А говорили что в верблюжьей лиге играть не умеют и большинство игроков понятия не имеют во что играют, в отличии от МЛС где сплошные профи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:46
Зрителей кинули со зрелищем....)
salleeh
salleeh
сегодня в 12:12
Гнома выпустили на 20 минут, чтобы была отмазка, – «он же вышел всего на 20 минут»… А меньше чем за 20 минут, его команда пропустила 3 гола… Делаем выводы…
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
Один колхоз обыграл другой колхоз причем в товарняке, а комментов-то сколько....
cska1948
cska1948
сегодня в 10:39, ред.
Тут, на Соккере, некоторые футбол в СА презрительно называют "верблюжьей лигой". Но результат этой игры красноречиво говорит, что лигу американских пастухов с "верблюжьей лигой" и рядом поставить нельзя. Вот уж дно, так дно...
Regista_888
Regista_888
сегодня в 09:54
Вот вам делать не ..., обсуждать матч саудовского го... и американского го... Что то, что другое днище недостойное внимания.
Рой Макай
Рой Макай ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 09:45
А вот это маловероятно, думаю через сезон-полтора половина звездных игроков разбежится из этого чемпионата. Да и не смотря громкие фамилии, условные ПСВ или Ницца без проблем вынесут любой клуб из СА.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:24
Вот и уровень Млс и Саудовской лиги. Скоро саудия прорвется в топ 5 лиг мира.
Рой Макай
Рой Макай ответ stromshik (раскрыть)
сегодня в 08:23
Как вариант, Месси сплотил команду, и они выстояли 10 минут. Это ли не ЗМ?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:10
Наказали однако......голы все таки украшают футбол!!!!!!!!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:58
Месси тоже не играл.
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 07:58, ред.
Пассажир он в сборной. Особенно в последние годы. А ЧЕ и ЛН выиграла команда, а не один Роналду. Его вклад такой же, как у других.
stromshik
stromshik ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 07:28
Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Например, можно ЗМ дать за то, что когда Месси был на поле, в ворота Интера не забили ни одного гола.
oldrussian
oldrussian ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:18
Это всё равно, как если бы в гонке Формулы-1 техники выкатили из бокса болид с сидящим за рулём чемпионом мира и протолкали его последние 100 метров до финиша, не запуская двигатель. После того, как финишировали все остальные участники.
2qr5f7vx48hw
2qr5f7vx48hw
сегодня в 05:42
Вот и показали наконец истинный уровень Интер Майами.
112910415
112910415
сегодня в 05:39
в любом случае, счёт неприятный
ecn8nvybzrr4
ecn8nvybzrr4
сегодня в 05:28
Вот в каком колхозе "Большое Дышло" оказывается трудится ежегодный пожизненный обладатель золотых мячишек
2nv2d4drvtx5
2nv2d4drvtx5
сегодня в 04:00
Аль Наср на голову выше какого-то Майами
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:45
Месси проиграло....
Прямо как 2:8 от Баварии.
Жаль, что Роналду не сыграл.
1580556558
1580556558
сегодня в 01:36
Почему Месси не было в старте? Да потому что он знал, что проиграют. Вот и всë
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 01:17
только 6:0, потому что Рон не играл... Но и этого достаточно. Правильно Швондер сказал: "Это, какой-то позор". Вероятно, это, он про игру...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
Про людей, которые пришли, я тебе написал вчера - им, в основной массе, пофиг есть Месси/Рон на поле иль нет.
Я вопрос ТЕБЕ задал! А ты за Себя (и свой кошелёк) не ответил...
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Ну пусть будет у Месси больше,меня это мало волнует
Но в ЛЧ Лео так и не смог Рона догнать и не сможет-особенно в плей-офф, здесь португалец недосягаем!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:47
Самое смешное, люди тут в жизни не смотрели бы товарняки аутсайдера 15лиги против лидеров 25 лиги. Да, даже лиги по сильнее в настоящих играх не присутствовали бы. А тут такие умозаключения! Жесть)
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:41
Согласен, что и важных голов очень много, но их немного меньше, чем у Месси.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:39
Я пытаюсь донести, что люди изначально знали, что один играть не будет, но всё же пришли. Зачем? Хотели увидеть Месси? Вот им и показали ЦАРЯ футбола))
Заранее никто не знает, что может произойти. Я поэтому и написал про живых людей.
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