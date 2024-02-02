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«Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон» в результативном матче

сегодня, 01:17
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура АПЛ (3:4).

Счёт на 5-й минуте открыл Маркус Рэшфорд. Расмус Хёйлунд на 22-й удвоил преимущество манкунианцев. Пабло Сарабия на 71-й забил первый мяч хозяев, реализовав пенальти. Скотт МакТоминэй на 75-й увеличил отрыв гостей. Макс Килман на 85-й провёл 2-й гол «волков». Педру Нету на 90+5-й сравнял счёт. Победный для «Юнайтед» мяч забил Кобби Майну на 90+7-й.

«Вулверхэмптон» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 29 очков. МЮ находится на 7-й позиции с 35 баллами.

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Стадион «Молинье»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Манчестер Юнайтед» в соцсети «X»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:42
Мутный матч...
Волчары прекрасно выступают в этом году и снимали скальпы и с более солидных бобров чем МЮ!
Первый тайм непонятный состав, после замен во втором дело пошло на лад.
Почему в первом тайме не был выпущен на поле оптимальный состав?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:12
Главное МЮвытащило матч и заработало очки на чужом поле !
shlomo
shlomo
сегодня в 08:48
Ужасно жаль болельщиков, да и игроков Вулверхэмптона, которые отдали все силы, чтобы переломить ход матча, не сдаваясь при отставании в два мяча (причем дважды), но все равно проиграли. Казалось, что Нету добыл-таки одно очко для "волков" голом в компенсированное время, но эмоции завладели хозяевами поля и не смогли они компактно сыграть во время следующей атаки "красных дьяволов", дав возможность Майну стать героем встречи.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Mr_Tim (раскрыть)
сегодня в 08:14
Значит Бруно , Хойлунд ,Мартинес и Майну НЕДОРАЗУМЕНИЕ????
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 08:06
Манчестер Юнайтед в этом сезоне играет как Хоффенхайм.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:41
Посмотрел вчера первый тайм матча Волков против Дьяволов и подумал, что МЮ уверенно обыграет волков и спокойно заработает 3 очка, но как оказалось я ошибся.....в записе утром глянул второй тайм и был приятно удивлен игрой Вулверхэмптона, а точнее, как выход Санабрии перевернул игру....Пабло стал играть немного ниже обычного и из глубины разгонял атаки волков, которые могли отыграться еще раньше,но отыгрались лишь в концовке матча....отыгрались и расслабились, потеряли концентрацию на несколько минут и упустили важную ничью! Так же в составе волков очередной топовый матч провел Педро Нету, думаю если бы не травмы, был бы игроком мировой величины!
МЮ с победой, но более классные команды могут серьезно наказать если будут так же играть, как после 60-й минуты данного матча....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:20
Огненный получился матч...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:47
Красные дьяволы вытащили концовку матча.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:37
Манчестер Валидол Юнайтед)))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:36
Матч имени Коби Майну!!!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:03
Порадовали команды голами, прям пиршество
112910415
112910415
сегодня в 05:50
повезло тем, кто больше хотел !
YNWA
YNWA
сегодня в 04:46
Дьяволам везёт как утопленникам!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:33
Волки заслужили ничью, 3:3 было бы красиво, Нынешний состав МЮ При Хаге, сплошное недоразумение..
2z7gr9cygaj7
2z7gr9cygaj7
сегодня в 03:16
С физручком-травокуром дьяволам вообще скучать не приходится
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 02:30
Вот это матч!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 02:05, ред.
Кобби Майну:
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 02:02
БРАВО!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:59
Вира, Майну.. 👍
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:56
Депутат, Хёйлунд (аля Джек Николсон) Майну и
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
Ничего удивительного. У такого тренера скоро не только хав (Мактом) лучшим бомбардиром будет, но и Онана. Дай срок!

А так... вымученная победа над откровенным футбольным слабаком-дровосеком. Не более.
Единственная радость за 90 минут - гол Коби Майну. Красиво 18-летний мальчик защиту накрутил, обвёл оппонента и выстрелил.
Надо бы последить за пацаном..., ибо и дриблинг у него есть и обводка.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:24
Три воспитанника сегодня забили -кто если не воспитанники!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:23
10Хаг - то опровергает критику) Я удивлен, но МЮ близятся к лидерам.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:23
Сегодня на поле были не Дьяволы, а Волкодавы!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:18
GGMU!!!
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