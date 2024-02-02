«Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон» в результативном матче

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сегодня, 01:17

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура АПЛ (3:4).

Счёт на 5-й минуте открыл Маркус Рэшфорд. Расмус Хёйлунд на 22-й удвоил преимущество манкунианцев. Пабло Сарабия на 71-й забил первый мяч хозяев, реализовав пенальти. Скотт МакТоминэй на 75-й увеличил отрыв гостей. Макс Килман на 85-й провёл 2-й гол «волков». Педру Нету на 90+5-й сравнял счёт. Победный для «Юнайтед» мяч забил Кобби Майну на 90+7-й.