«Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон» в результативном матче

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура АПЛ (3:4).
Счёт на 5-й минуте открыл Маркус Рэшфорд. Расмус Хёйлунд на 22-й удвоил преимущество манкунианцев. Пабло Сарабия на 71-й забил первый мяч хозяев, реализовав пенальти. Скотт МакТоминэй на 75-й увеличил отрыв гостей. Макс Килман на 85-й провёл 2-й гол «волков». Педру Нету на 90+5-й сравнял счёт. Победный для «Юнайтед» мяч забил Кобби Майну на 90+7-й.
«Вулверхэмптон» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 29 очков. МЮ находится на 7-й позиции с 35 баллами.
А так... вымученная победа над откровенным футбольным слабаком-дровосеком. Не более.
Единственная радость за 90 минут - гол Коби Майну. Красиво 18-летний мальчик защиту накрутил, обвёл оппонента и выстрелил.
Надо бы последить за пацаном..., ибо и дриблинг у него есть и обводка.
А так... вымученная победа над откровенным футбольным слабаком-дровосеком. Не более.
Единственная радость за 90 минут - гол Коби Майну. Красиво 18-летний мальчик защиту накрутил, обвёл оппонента и выстрелил.
Надо бы последить за пацаном..., ибо и дриблинг у него есть и обводка.