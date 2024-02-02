«Реал» одержал победу над «Хетафе» и вернулся на 1-е место в Ла Лиге

«Хетафе» потерпел поражение от «Реала» в матче 20-го тура Ла Лиги (0:2).
Дубль в игре оформил Хоселу, забив на 14-й и 56-й минуте.
«Хетафе» занимает 10-е место в чемпионате Испании, имея в активе 29 очков. «Реал» поднялся на первую строчку, набрав 57 баллов.
Наш нап был просто великолепен, забил быстрый гол профессионально, с отвесом, после великолепной передачи Лукаса.
Второй гол уже в основном почти полностью Хоселу, из 0.09 xG, из-под защитника.
И Лунина размяли хорошо, привет 10Хагу от лучшего игрока "Хетафе" Гринвуда, он прямо выделялся.
Только вот Кама три раза опасно успел привезти после выхода, и, конечно, главное, чтобы у Рюди не было травмы. (да и Тчуамени один, причём 100% привоз гола, чудом штанга)
У "Хетафе" не было поражений на домашнем стадионе с апреля - Анчи это исправил)
Ну что, впереди матрасники, причём через два дня, и надо выигрывать))
Наш нап был просто великолепен, забил быстрый гол профессионально, с отвесом, после великолепной передачи Лукаса.
Второй гол уже в основном почти полностью Хоселу, из 0.09 xG, из-под защитника.
И Лунина размяли хорошо, привет 10Хагу от лучшего игрока "Хетафе" Гринвуда, он прямо выделялся.
Только вот Кама три раза опасно успел привезти после выхода, и, конечно, главное, чтобы у Рюди не было травмы. (да и Тчуамени один, причём 100% привоз гола, чудом штанга)
У "Хетафе" не было поражений на домашнем стадионе с апреля - Анчи это исправил)
Ну что, впереди матрасники, причём через два дня, и надо выигрывать))
Судья - клоун удивительный. Даже рассказывать неохота. В конкретном матче он был не нужен. Игроки бы и сами принимали более правильные решения. Фол на Браиме в конце матче на пенальти - просто капец.
Вини - 3 выхода 1 на 1. Ну ладно последний, там почему-то опять можно было просто толкнуть нападающего руками. Но…
Смотрел тут пару матчей 13-14 года. Какие же вингеры были у Реала. Роналду и Бейл. Скорость, техника, удар, игра головой. Понятно, почему Зидан ничего не придумывал - навесы и все получится.
А теперь два очень техничных бразильца. Каждый толком не может попасть в ворота. Кровь из носу нужно нападающий центральный. При такой полузащите Реал по 5-6 на классе должен класть таким командам как Хетафе.
Кстати. По судейству, пришла мысль, идея в том, чтобы сделать чемпионат якобы более конкурентно способным. Поэтому всем, кроме Реала и Барсы разрешено руками толкать в любую часть тела соперника.
Ну а чо, Хетафе сегодня должно было проигрывать много. Так и до чемпионатов Германии и Франции недалеко.
Судья - клоун удивительный. Даже рассказывать неохота. В конкретном матче он был не нужен. Игроки бы и сами принимали более правильные решения. Фол на Браиме в конце матче на пенальти - просто капец.
Вини - 3 выхода 1 на 1. Ну ладно последний, там почему-то опять можно было просто толкнуть нападающего руками. Но…
Смотрел тут пару матчей 13-14 года. Какие же вингеры были у Реала. Роналду и Бейл. Скорость, техника, удар, игра головой. Понятно, почему Зидан ничего не придумывал - навесы и все получится.
А теперь два очень техничных бразильца. Каждый толком не может попасть в ворота. Кровь из носу нужно нападающий центральный. При такой полузащите Реал по 5-6 на классе должен класть таким командам как Хетафе.
Кстати. По судейству, пришла мысль, идея в том, чтобы сделать чемпионат якобы более конкурентно способным. Поэтому всем, кроме Реала и Барсы разрешено руками толкать в любую часть тела соперника.
Ну а чо, Хетафе сегодня должно было проигрывать много. Так и до чемпионатов Германии и Франции недалеко.