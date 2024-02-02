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«Реал» одержал победу над «Хетафе» и вернулся на 1-е место в Ла Лиге

сегодня, 00:52
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Хетафе» потерпел поражение от «Реала» в матче 20-го тура Ла Лиги (0:2).

Дубль в игре оформил Хоселу, забив на 14-й и 56-й минуте.

«Хетафе» занимает 10-е место в чемпионате Испании, имея в активе 29 очков. «Реал» поднялся на первую строчку, набрав 57 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Реал» в соцсети «X»
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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:05, ред.
Любителям поговорить за VAR

Всю игру, как обычно, игроков "Реала" били по ногам, 18 фолов у "Хетафе" - 5 у РМ.

При этом у "Хетафе" одна ЖК - две у "Реала" (традиционно мелкий фол только поощряется, хоть сколько угодно бей Джуда весь матч по ногам).

При этом два момента абсолютно на пенальти даже не рассматривались на VAR - когда Вини вбежал в штрафную выходя один на один и его толкнул защитник сзади перед/во время удара и когда Диаса тупо отоварили по ногам)

Чет не вижу тут наших любимых фанов "Барселоны", коих было так много после матча с "Альмерией", которые возмущались бы ТАКИМ судейством)) ТАКОЕ судейство против РМ им вполне нравится)
therapy
therapy ответ edvhr5grwgby (раскрыть)
сегодня в 08:16
А Жироне соперник вообще не айс
edvhr5grwgby
edvhr5grwgby
сегодня в 08:02
Теперь ждём ответочку от Жироны
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:00
Это хорошо, что выиграли спокойно и на классе, потому что на адекватное судейство в этом матче надеяться точно нельзя было. Два не поставленных пенальти - это уже как-то слишком. Причем судья прекрасно видел оба момента, и более того, прекрасно понимал, что это стопроцентные "точки", и в пользу этого говорит то, что в обоих случаях почему-то не просматривался VAR. А не просматривал арбитр его потому что понимал, что во-первых на видео повторе отвертеться будет уже практически невозможно, а во-вторых, что тогда пришлось бы опубликовывать переговоры арбитров в данных эпизодах, после чего могло возникнуть много неудобных вопросов к судье.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
и это было убедительно
h5ud3wftqp7e
h5ud3wftqp7e
сегодня в 03:12
Всё в таблице потихоньку встаёт на свое место
balalay
balalay
сегодня в 02:21
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:37
Скоро два важнейших матча в борьбе за чемпионство с Атлетико и с Жироной,знаю что Реал может их победить и оторваться в таблице!
Хоселу молодец!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:26
Реал с победой. Во втором тайме «та самая» игра на классе.

Судья - клоун удивительный. Даже рассказывать неохота. В конкретном матче он был не нужен. Игроки бы и сами принимали более правильные решения. Фол на Браиме в конце матче на пенальти - просто капец.

Вини - 3 выхода 1 на 1. Ну ладно последний, там почему-то опять можно было просто толкнуть нападающего руками. Но…

Смотрел тут пару матчей 13-14 года. Какие же вингеры были у Реала. Роналду и Бейл. Скорость, техника, удар, игра головой. Понятно, почему Зидан ничего не придумывал - навесы и все получится.
А теперь два очень техничных бразильца. Каждый толком не может попасть в ворота. Кровь из носу нужно нападающий центральный. При такой полузащите Реал по 5-6 на классе должен класть таким командам как Хетафе.

Кстати. По судейству, пришла мысль, идея в том, чтобы сделать чемпионат якобы более конкурентно способным. Поэтому всем, кроме Реала и Барсы разрешено руками толкать в любую часть тела соперника.
Ну а чо, Хетафе сегодня должно было проигрывать много. Так и до чемпионатов Германии и Франции недалеко.
амурец
амурец
сегодня в 01:00
Реал с победой, и возвращением на свое законное место
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:57, ред.
"Хетафе" впервые в истории за 35 лет не нанесли ни одного удара за первый тайм дома) Когда-то всё бывает впервые)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:54, ред.
Дождались Хоселу MVP)

Наш нап был просто великолепен, забил быстрый гол профессионально, с отвесом, после великолепной передачи Лукаса.

Второй гол уже в основном почти полностью Хоселу, из 0.09 xG, из-под защитника.

И Лунина размяли хорошо, привет 10Хагу от лучшего игрока "Хетафе" Гринвуда, он прямо выделялся.

Только вот Кама три раза опасно успел привезти после выхода, и, конечно, главное, чтобы у Рюди не было травмы. (да и Тчуамени один, причём 100% привоз гола, чудом штанга)

У "Хетафе" не было поражений на домашнем стадионе с апреля - Анчи это исправил)

Ну что, впереди матрасники, причём через два дня, и надо выигрывать))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:54
Как и ожидалось - Реал победил Хетафе.
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