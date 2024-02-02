«Реал» одержал победу над «Хетафе» и вернулся на 1-е место в Ла Лиге

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сегодня, 00:52

«Хетафе» потерпел поражение от «Реала» в матче 20-го тура Ла Лиги (0:2).

Дубль в игре оформил Хоселу, забив на 14-й и 56-й минуте.

«Хетафе» занимает 10-е место в чемпионате Испании, имея в активе 29 очков. «Реал» поднялся на первую строчку, набрав 57 баллов.