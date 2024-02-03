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Три клуба заявили о непричастности к проекту Суперлиги

сегодня, 00:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клубы, которые имеют шансы сыграть в Суперлиге. Некоторые команды отреагировали на данные слухи. В заявлении «Ромы» сказано:

Как было публично заявлено через несколько часов после решения Европейского суда по делу Суперлиги, «Рома» никоим образом не поддерживает какие-либо проекты, которые имеют отношение к так называемой Суперлиге.

Помимо этого, клуб подчеркивает, что он никогда не изменял свое мнение по этому поводу и не общался на тему выбора альтернативного пути, кроме совместного пути клубов в рамках сотрудничества Ассоциации европейских клубов (ECA) с УЕФА и ФИФА.

В «Фейеноорде» заявили следующее:

«Фейеноорд» очень удивлен сообщениями в международных СМИ о том, что клуб дал согласие на участие в так называемой Суперлиге. Это полная ерунда.

«Марсель» также опроверг информацию:

Мы уже сообщили нашу позицию в декабре, и она осталась прежней.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 13:58, ред.
Тебе легко рассуждать. Твои выиграли/проиграли - никого это не трогает, поскольку люди там в принципе играть не умеют.

А вот по моим (ПСЖ) согласен - за...ница и полный конфуз. Играть умеют..., а из клоаки никак не вылезут. Дилемма, бро!

P.S. Поэтому солидарен, - нехрен обоим в СЛ делать.
SonicStar
SonicStar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:22
То ли дело ПСЖ, да? Без денег шейхов ничего из себя не представлял, да и с их деньгами постоянно позорятся в ЛЧ )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:41
Рома и Суперлига ?! )))))) Это как ташкентский пахтакор и ЛЧ. Несовместимые вещи.
Naherger
Naherger
сегодня в 09:21
Барса, Реал и.... ЦСКА,Спартак,зенит😅
Почему бы и нет? Хотя бы сейчас. Переобуться всегда успеем)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:13
Мертворожденный проект.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:54
Ну и пусть копошатся в лиге конференций
ОПС
ОПС
сегодня в 07:34
Этот проект вполне может заглохнуть, даже не начавшись.
112910415
112910415
сегодня в 07:33
каждая сторона вербует сторонников !
7pp6z3ey7kkx
7pp6z3ey7kkx
сегодня в 06:58
Лапорта занялся не своим делом,судя по его работе в Барселоне
adekvat
adekvat
сегодня в 06:49
Не великие команды, просто может не звали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:15
Лапорта просто сплетник...
Нечего решать за других.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
Что и следовало ожидать. Я об этом писал несколько часов назад.
AgamagA_____
AgamagA_____
сегодня в 00:26
Суперлига - дело смелых! Все они придут на готовенькое и по команде сверху.
Гость
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