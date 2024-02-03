Три клуба заявили о непричастности к проекту Суперлиги

Президент «Барселоны» назвал клубы, которые имеют шансы сыграть в Суперлиге. Некоторые команды отреагировали на данные слухи. В заявлении «Ромы» сказано:

Как было публично заявлено через несколько часов после решения Европейского суда по делу Суперлиги, «Рома» никоим образом не поддерживает какие-либо проекты, которые имеют отношение к так называемой Суперлиге.