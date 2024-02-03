Три клуба заявили о непричастности к проекту Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клубы, которые имеют шансы сыграть в Суперлиге. Некоторые команды отреагировали на данные слухи. В заявлении «Ромы» сказано:
Как было публично заявлено через несколько часов после решения Европейского суда по делу Суперлиги, «Рома» никоим образом не поддерживает какие-либо проекты, которые имеют отношение к так называемой Суперлиге.
Помимо этого, клуб подчеркивает, что он никогда не изменял свое мнение по этому поводу и не общался на тему выбора альтернативного пути, кроме совместного пути клубов в рамках сотрудничества Ассоциации европейских клубов (ECA) с УЕФА и ФИФА.
В «Фейеноорде» заявили следующее:
«Фейеноорд» очень удивлен сообщениями в международных СМИ о том, что клуб дал согласие на участие в так называемой Суперлиге. Это полная ерунда.
«Марсель» также опроверг информацию:
Мы уже сообщили нашу позицию в декабре, и она осталась прежней.
А вот по моим (ПСЖ) согласен - за...ница и полный конфуз. Играть умеют..., а из клоаки никак не вылезут. Дилемма, бро!
P.S. Поэтому солидарен, - нехрен обоим в СЛ делать.
А вот по моим (ПСЖ) согласен - за...ница и полный конфуз. Играть умеют..., а из клоаки никак не вылезут. Дилемма, бро!
P.S. Поэтому солидарен, - нехрен обоим в СЛ делать.
Почему бы и нет? Хотя бы сейчас. Переобуться всегда успеем)
Почему бы и нет? Хотя бы сейчас. Переобуться всегда успеем)
Нечего решать за других.
Нечего решать за других.