«Спартак» продолжает вести переговоры с Джикией о новом контракте

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, рассказал, как обстоят дела с новым контрактом его клиента.
Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом. Но пока об этом говорить рано.
Джикия выступает за «Спартак» с зимы 2017 года. Его контракт истекает в мае 2024 года. В текущем сезоне 30-летний центральный защитник провёл 9 игр и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего россиянина в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет вратаря.
Вот только Абаскаль использует его неправильно. Как защитник сугубо оборонительного плана Джикия слаб. Но как игрок середины поля незаменим.
Может и подыграть в атаке, и поддержать атаку, и обострить.
Как для полузащитника у него всё необходимое имеется, нужна только тренерская мысль. Эх, из этой команды, при должном подходе и мудром тренере, можно такую конфетку слепить! А если еще пацанчик из Голландии ко двору придется, то ваще супер!
Вот только Абаскаль использует его неправильно. Как защитник сугубо оборонительного плана Джикия слаб. Но как игрок середины поля незаменим.
Может и подыграть в атаке, и поддержать атаку, и обострить.
Как для полузащитника у него всё необходимое имеется, нужна только тренерская мысль. Эх, из этой команды, при должном подходе и мудром тренере, можно такую конфетку слепить! А если еще пацанчик из Голландии ко двору придется, то ваще супер!