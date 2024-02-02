«Спартак» продолжает вести переговоры с Джикией о новом контракте

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вчера, 16:09

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России , рассказал, как обстоят дела с новым контрактом его клиента.

Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом. Но пока об этом говорить рано.

Джикия выступает за «Спартак» с зимы 2017 года. Его контракт истекает в мае 2024 года. В текущем сезоне 30-летний центральный защитник провёл 9 игр и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего россиянина в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет вратаря.