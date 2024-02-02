Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» продолжает вести переговоры с Джикией о новом контракте

вчера, 16:09

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, рассказал, как обстоят дела с новым контрактом его клиента.

Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом. Но пока об этом говорить рано.

Джикия выступает за «Спартак» с зимы 2017 года. Его контракт истекает в мае 2024 года. В текущем сезоне 30-летний центральный защитник провёл 9 игр и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего россиянина в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет вратаря.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Ростове» ответили на вопрос о будущем Песьякова
Сегодня, 20:05
«Манчестер Юнайтед» предложит Майну улучшенный контракт
Сегодня, 13:39
«Ростов» в ближайшее время примет решение по Глушакову
Сегодня, 12:41
Две легенды клуба могут покинуть дортмундскую «Боруссию»
Сегодня, 10:30
Меньян станет самым высокооплачиваемым игроком «Милана»
Сегодня, 09:48
Официально«Монако» подписал новый контракт с Вандерсоном
Вчера, 22:11
Сортировать
Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 02:57
И у ЦСКА Набабкина заберите - топ-дуэт ЦЗ будет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:05
Не покидает чувство, что с Джикией в команде поступили несправедливо, "задвинув" на второй план, и он перестал быть игроком основного состава. Да, были голевые ошибки, но в этих случаях надо смотреть на игру всей защитной линии, которая лично у меня вызывает сомнение в надёжности. А козлом отпущения за неудачи команды сделали Георгия.
Из - за слабости партнёров он во время игр постоянно находился в напряжении, а в таком состоянии совершить ошибку - раз плюнуть. Вот он и совершал.
lotsman
lotsman
вчера в 18:51
Согласен с Капралом, Джикия спартаковский игрок по всем показателям. Спартак его команда и в другой он может не заиграть как следует.
wnq43dbjvapf
wnq43dbjvapf
вчера в 17:17
Если только с понижением зарплаты
drug01
drug01
вчера в 16:52
Надо решать в пользу игрока. Он всё же много сделал для Спартака! И ещё поможет!!!
Capral
Capral
вчера в 16:46, ред.
Не понимаю, почему Спартак тянет. Давно надо было продлить контракт. Джикия- типично спартаковский игрок, плюс- безусловный необходимый опыт.

Вот только Абаскаль использует его неправильно. Как защитник сугубо оборонительного плана Джикия слаб. Но как игрок середины поля незаменим.
Может и подыграть в атаке, и поддержать атаку, и обострить.

Как для полузащитника у него всё необходимое имеется, нужна только тренерская мысль. Эх, из этой команды, при должном подходе и мудром тренере, можно такую конфетку слепить! А если еще пацанчик из Голландии ко двору придется, то ваще супер!
112910415
112910415
вчера в 16:33
может, это ... как в море корабли ?!
Сп62
Сп62
вчера в 16:25
Лучший компромисс для Георгия - снизить запрос по зарплате и выходить на ротацию при необходимости.
shlomo
shlomo
вчера в 16:17
Тут не просто вести переговоры.... надеюсь что придут к компромиссу.
asu4jajmrra8
asu4jajmrra8
вчера в 16:14
Думаю что переговоры зайдут в тупик и могут клуб и Джикия разойтись в разные стороны.
adjj8937hqrt
adjj8937hqrt
вчера в 16:12
Тут как бы палка о двух концах... вроде как нужен как авторитет, а с другой стороны уже не тянет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 