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Умер финалист чемпионата мира-1958 в составе сборной Швеции Курт Хамрин

вчера, 14:46

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин умер после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.

Он был первым шведом, выигравшим Кубок европейских чемпионов. Входит в десятку лучших бомбардиров за всю историю Серии А.

Хамрин с «Миланом» становился чемпионом Италии в 1968 году, побеждал в Кубке европейских чемпионов (1969), два раза выигрывал Кубок обладателей кубков (1961, «Фиорентина», 1968, «Милан»). Вместе с национальной командой своей страны становился серебряным призёром чемпионата мира 1958 года. Всего за сборную Швеции он провёл 32 матча, забив 17 голов.

Также на клубном уровне играл за АИК, «Ювентус», «Падову», «Наполи» и «Стокгольм». Завершил карьеру игрока в 1972 году.

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