Умер финалист чемпионата мира-1958 в составе сборной Швеции Курт Хамрин

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вчера, 14:46

Бывший нападающий сборной Швеции умер после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.

Он был первым шведом, выигравшим Кубок европейских чемпионов. Входит в десятку лучших бомбардиров за всю историю Серии А.

Хамрин с «Миланом» становился чемпионом Италии в 1968 году, побеждал в Кубке европейских чемпионов (1969), два раза выигрывал Кубок обладателей кубков (1961, «Фиорентина», 1968, «Милан»). Вместе с национальной командой своей страны становился серебряным призёром чемпионата мира 1958 года. Всего за сборную Швеции он провёл 32 матча, забив 17 голов.