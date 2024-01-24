Нобоа осталось четыре матча до безумного рекорда. Под ударом достижение футболиста ЦСКА

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вчера, 14:53

Но эквадорец может покинуть «Сочи».

У Шембераса пока не забрали первенство

Нобоа играл за пять разных российских клубов – «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В Казани у Бердыева молодой эквадорец стал двукратным чемпионом России. Потом был вторым с «Ростовом», снова первым с «Зенитом». Набрался титулов, даже «Сочи» поднял на второе место. Тренер Федотов через Нобоа реализовал тренерские замыслы. У полузащитника были взлеты и падения, новый сезон давался почти 39-летнему футболисту с трудом, успел разочаровать, но сильных матчей намного больше.

Причем если в «Рубине» были другие звезды и ключевые игроки, если в «Зените» Нобоа сыграл мало матчей в РПЛ , то в «Сочи» снова нашел себя. Играл в основе, второе дыхание, рекордная результативность – отличался 11 и 12 раз сезон. Даже в молодости столько не забивал. Но теперь «Сочи» тонет, а лидер команды устал спасать южан от неизбежности. Нобоа после 17 лет в российском футболе (перерыв был на полгода в Греции в аренде) может отправиться домой. Ждать до лета не хочет, новый главный тренер – бывший наставник сборной Испании Морено, подыщет другую схему игры в центре поля.

У Нобоа в России останется бывшая жена Ольга, а также сыновья Кристофер и Лукас, которые успели вырасти, пока папа собирал 366 матчей в РПЛ . Без зажиточных лет на скамейке «Зенита» Кристиан без труда побил бы рекорд Шембераса, бывшего полузащитника «Динамо», ЦСКА и «Алании». Хотя отметим, что Нобоа выходил в 18 разных сезонах, а спортивный директор «Жальгириса» из Литвы поставил рекорд – 369 матчей, за пятнадцать сезонов. Нобоа в шаге от рекорда. Если Ротенберг удержит его в «Сочи», то через четыре матча Кристиан станет самым опытным легионером в истории российского чемпионата.

В тройке есть Гацкан, а в десятке Данни

Среди топ-10 иностранных гвардейцев без Нобоа не останется действующих игроков РПЛ . Разве что вспомним о бразильском паспорте Фернандеса. Но крайний защитник «Зенита» окажется на десятом месте без шансов перегнать Нобоа и Шембераса. В тройке только полевые футболисты. Александр Гацкан – суровый хавбек из Молдовы работает в академии в Ростове-на-Дону помощником тренера, собрал 323 матча в составе «Рубина», «Ростова» и «Крыльев Советов». Только на четвертом месте голкипер, армянский вратарь Роман Березовский. Его могли видеть в рамке у «Динамо», «Химок», «Зенита» и «Торпедо».

Пятое место делят два белорусских футболиста. Центральный хавбек Кульчий и фланговый полузащитник Калачев, оба сыграли по 291 матчу. Седьмым пришел футболист, связавший карьеру с «Анжи» и ЦСКА – боснийский хавбек Рахимич. В первой десятке пять человек из опорной зоны, оказались самыми живучими в РПЛ . И одновременно теми, за кем не пришли иностранные клубы. Болгарский правый защитник «Амкара» Сираков, как и белорусская легенда «Локомотива» Гуренко два уникальных легионера в списке. В РПЛ у них всего по одному клубу, причем провели более 250 матчей только в чемпионате.

А главной звездой, если говорим об уровне мастерства, в первой десятке является Мигель Данни. Португалец сыграл 270 поединков в РПЛ за «Динамо» и «Зенит». Его знаменитый трансфер был одним из самых дорогих, 30 миллионов евро. С учетом инфляции сделка может оказаться первой в истории РПЛ , выше подписаний Малкома и Халка. Данни помог петербуржцам обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка УЕФА , а затем боролся с травмами и успешно возвращался. Здоровье и взрывной характер помешали стать лидером «Ювентуса» или МЮ , зато Мигель порадовал результативностью. У него в первой десятке самая крутая средняя результативность. Сыграв почти на сто матчей меньше, чем Нобоа, Данни забил 68 голов и отдал 84 результативные передачи в чемпионатах России.

Навас, Пеев и Карадениз – легенды РПЛ

В разнообразных списках лучших легионеров в истории лиги найдете тех, кто не продержался свыше 200 поединков. Пока нет в топ-25 самых выносливых Промеса, ведь отлучался в «Севилью» и «Аякс». Не будет там Вагнера Лава, хотя бразильский форвард ЦСКА возвращался к крестному отцу Гинеру. Зато во второй десятке есть Сесар Навас – испанский центральный защитник «Рубина» и «Ростова». Без болгар не было бы того самого «Амкара», Георги Пеев в списке. Ивелин Попов каким-то чудом не оказался в Перми, но сыграл за пять других российских клубов. Можно вспомнить молдаванина Ребежу, до сих пор играет Мартынович – белорусский защитник выступает за «Рубин».

Армению, помимо Березовского, представляет Гарник Авалян, его помнят взрослые фанаты «Крыльев Советов». Нельзя пройти мимо легенды «Рубина» Карадениза. Крошечный турецкий крайний нападающий собрал 226 матчей. Верный казанцам, как Георги Пеев «Амкару», хотя оба получали заманчивые в финансовом плане приглашения. В списке много белорусов. Например, Сергей Штанюк, бывший центральный защитник «Динамо». Рядом его соотечественник Денис Ковба. К сожалению, он покинул этот мир. Умер в Москве от последствий коронавируса в ноябре 2021 года, Денису было всего 42 года.