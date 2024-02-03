Ройс и «Боруссия» устали друг от друга. Марко надеется на вторую молодость в Мёнхенгладбахе

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вчера, 23:32

Летом сотрудничество прекратится.

Сложно быть преданным клубу, который год за годом не может отобрать чемпионство у конкурента, как бы ни старался. Оставаться в команде, хотя от тех же конкурентов иногда прилетают предложения подписать контракт. Марко Ройс давно стал одним из символов дортмундской «Боруссии» — и сейчас его годы в коллективе подходят к концу.

Карьере в сборной мешали травмы

Сильнейшая боль для 34-летнего полузащитника – это его карьера в сборной Германии. Марко так и не зажёг на больших турнирах, хотя в отборочных играл регулярно. При этом старт карьеры был многообещающий – Йоахим Лёв постепенно подводил исполнителя к основной обойме. И заявил на Евро-2012. Так Ройс сыграл в двух матчах, забил Греции в четвертьфинале, в полуфинале с Италией отыграл 45 минут. То была его первая и последняя бронза с «бундестим».

Позднее из-за травм полузащитник пропустит все успешные большие турниры: Евро-2016 и Чемпионат мира в Бразилии, принёсший сборной Германии золото.

С ЧМ -2018 начался закат «немецкой машины» — и Марко Ройс был частью команды, проигравшей Мексике и Южной Корее. Но за провалами на Евро-2020 и ЧМ -2022 опять наблюдал со стороны. Сейчас карьера близка к закату. У хавбека остаётся шанс на последний крупный турнир – домашний чемпионат Европы-2024. Но сам Ройс настроен скептически:

Я знаю, к чему вы клоните (смеётся). Конечно, я хотел бы попасть на чемпионат Европы летом. Но это уже другая тема, о которой я сейчас не думаю. Однако я относительно уверен, что Юлиан Нагельсманн будет выбирать игроков, которые находятся в хорошей форме. В конце концов, каждый сам решает, как ему попасть на чемпионат Европы благодаря собственным выступлениям.

По уровню таланта исполнитель явно достоин большего.

Оставался с клубом, несмотря на выгодные предложения

Ройс – воспитанник «Боруссии», отыгравший почти всю карьеру в родной команде. Немногие могут этим похвастаться. Но и здесь судьба поиздевалась над футболистом.

На уровне Бундеслиги молодой исполнитель заиграл в составе «Боруссии» Мёнхенгладбах. То было начало 10-х. Марко сразу вписался в коллектив, на второй сезон в Гладбахе забил 10 мячей за чемпионат, а на пик вышел в сезоне-11/12 – 18 мячей и 12 голевых в 32 играх. Сами «жеребята» ворвались в топ-5 – лучший результат с момента возвращения на высший уровень.

Сразу после этого Марко захотели вернуть дортмундцы. «Боруссия», в которую приходил полузащитник, – дважды подряд чемпион Германии и обладатель национального Кубка, готовившийся покорять ЛЧ . И это оказался пик «шмелей». С «чёрно-жёлтыми» Марко Ройс лишь становится свидетелем того, как оголодавшая «Бавария» переманивает Гётце, потом – Левандовского, ещё позже – Хуммельса. К этому моменту мюнхенцы – полноправный гегемон в Германии.

При этом у немца была реальная возможность улучшить ситуацию – в 2014 году на него охотились та же «Бавария», «Челси» и «Барселона», даже «Реал». Все – клубы, которые реально борются за трофеи, которых хавбеку не хватало на протяжении всей карьеры. Он остался с «Боруссией».

«Боруссии» нужен крепкий костяк со здоровыми лидерами

От травматичности Ройса страдали и дортмундцы – в период с сезона-14/15 по кампанию-19/20 тот ни разу не сыграл больше 30 матчей за чемпионат. Из года в год мешали травмы различной степени тяжести, самая ужасная – «кресты» в 2017-м. В том сезоне Марко впервые появился на поле лишь в феврале 2018 года.

С возрастом компенсировать этот недостаток всё сложнее – Марко уже не так полезен на поле. В «Боруссии» собрался довольно молодой коллектив. Им не хватает стабильности, крепких сложившихся звёзд – реалии инкубатора для европейских грандов вынуждают каждый раз отдавать Холандов и Беллингемов. И в такой ситуации на поле необходимо присутствие дядьки-наставника – но Марко этого дать не может из-за травматичности. Поэтому назрела необходимость попрощаться.

Время возвращаться в Мёнхенгладбах

Все эти размышления не просто так. Ройсу уже 34 года. У него с командой было несколько попыток спихнуть «Баварию» с трона – не удалось. Теперь среди факторов риска в сохранении игрока – не только травматичность, но и возраст, стагнация. Прошлой весной исполнитель уже подписывал новый контракт – он рассчитан до лета 2024 года.

По последним данным, боссы «чёрно-жёлтых» подписывать новое соглашение не планируют. Свободным агентом возрастной хавбек, скорее всего, отправится обратно в Мёнхенгладбах.

Так будет лучше всем. «Боруссия» сможет полноценно перезапуститься – сейчас многие в команде травмированы, но в оптимальном составе «шмели» крайне опасны. Теперь им удастся выстраивать будущее без оглядки на травматичного лидера. С самого Ройса спадёт груз ответственности – на Марко наверняка давило, что он не может привести родной коллектив к чемпионству. При том, что на него реально рассчитывали. В Мёнхегладбахе и близко нет такого давления. «Чёрно-бело-зелёные» на пике претендовали разве что на зону ЛЧ . Никак не на медали. Сейчас же это типичный немецкий середняк. Ройс не затеряется. Ну и для самого «гладбаха» бесплатно доставшийся футболист – всегда плюс. Тем более уровня Ройса – по меркам этой «Боруссии» хавбек объективно будет звездой.

Да и история с дортмундцами у Марко не заканчивается. Стороны в тёплых отношениях, клуб ценит вклад своего воспитанника – а потому как только последний завершит карьеру игрока, его будут ждать обратно. Уже в другой должности.