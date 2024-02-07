«Коринтианс» хочет приобрести двух игроков «Зенита»

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вчера, 12:49

«Коринтианс» нацелился на двух полузащитников «Зенита» и .

Что касается первого футболиста, то бразильский клуб давно проявляет к нему интерес. Ранее «Зенит» сообщил, что готов отпустить Клаудиньо только за 20 миллионов евро. На данный момент сообщается, что «сине-бело-голубые» могут отдать 27-летнего бразильца в аренду с правом выкупа. Это возродило активный интерес «Коринтианса» к нему.

Ду Кейроса бразильский клуб хочет обменять на полузащитника Фаусто Веру.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 16 матчей и забил мяч. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 миллиона евро.

Вера выступает за «Коринтианс» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл 5 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.