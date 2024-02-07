Биджиев возглавил лидера Первой лиги

Хасанби Биджиев стал новым главным тренером махачкалинского «Динамо». Ради этого назначения он покинул нальчикский «Спартак». В четверг Биджиев прибудет в расположение «бело-голубых» в Турции, чтобы подписать контракт.
57-летний специалист за свою тренерскую карьеру возглавлял нальчикский «Спартак» и «Авангард».
Напомним, после двадцати туров «Динамо» возглавляет таблицу Первой лиги, опережая идущих на втором месте «Химки» на одно очко.
Ранее были озвучены причины, из-за которых Курбан Бердыев решил покинуть должность главного тренера махачкалинского клуба.