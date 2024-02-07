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Биджиев возглавил лидера Первой лиги

вчера, 13:34

Хасанби Биджиев стал новым главным тренером махачкалинского «Динамо». Ради этого назначения он покинул нальчикский «Спартак». В четверг Биджиев прибудет в расположение «бело-голубых» в Турции, чтобы подписать контракт.

57-летний специалист за свою тренерскую карьеру возглавлял нальчикский «Спартак» и «Авангард».

Напомним, после двадцати туров «Динамо» возглавляет таблицу Первой лиги, опережая идущих на втором месте «Химки» на одно очко.

Ранее были озвучены причины, из-за которых Курбан Бердыев решил покинуть должность главного тренера махачкалинского клуба.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:45
Плохо для Динамо Махачкала , очень плохо.... а может повезет...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13
Одно можно сказать абсолютно точно - просто Биджиеву ну ни как не будет...
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