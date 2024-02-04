Тренерский штаб «Торпедо» пополнили два специалиста

«Торпедо» объявило об изменениях в тренерском штабе команды.
Клуб пополнил тренер вратарей Игорь Телков. Ранее он работал в тульском «Арсенале-2» (2022-2024).
Также в «Торпедо» будет работать специалист по физподготовке Артем Горяинов, который входил в состав научно-методического отдела юношеской сборной России. Кроме того, он трудился в академии столичного «Локомотива» тренером по беговой подготовке (2023-2024).
Вобщем, дерзайте ребята!!! Верните клубу- его Доброе Имя!!! И, личная просьба: пожалуйста, играйте, в традиционной форме клуба- белые футболки, чёрные трусы, или- синие футболки, белые трусы. Последний раз, Торпедо, становилось чемпионом- именно в таком комплекте формы!!! Сохраняйте традиции!!!
Вобщем, дерзайте ребята!!! Верните клубу- его Доброе Имя!!! И, личная просьба: пожалуйста, играйте, в традиционной форме клуба- белые футболки, чёрные трусы, или- синие футболки, белые трусы. Последний раз, Торпедо, становилось чемпионом- именно в таком комплекте формы!!! Сохраняйте традиции!!!