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Тренерский штаб «Торпедо» пополнили два специалиста

вчера, 16:50

«Торпедо» объявило об изменениях в тренерском штабе команды.

Клуб пополнил тренер вратарей Игорь Телков. Ранее он работал в тульском «Арсенале-2» (2022-2024).

Также в «Торпедо» будет работать специалист по физподготовке Артем Горяинов, который входил в состав научно-методического отдела юношеской сборной России. Кроме того, он трудился в академии столичного «Локомотива» тренером по беговой подготовке (2023-2024).

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:19
Хочется надеяться что они принесут пользу клубу. До 4 места конечно далековато, но есть время изменить ситуацию.
Capral
Capral
вчера в 17:07
Смотрю, перестановки в Торпедо идут полным ходом. Никого не знаю, из этих людей, но надеюсь, все они- неравнодушны к замечательному клубу и внесут, свой, неоценимый вклад в Успех Торпедо!!! После недавнего товарняка со Спартаком, послушал интервью Кононова. Как обычно, культурный, дипломатичный человек, неспеша, спокойно всё рассказал, объяснил... Правда, в этот раз, был не в пиджаке, а в куртке. Человек видит проблемы, недостатки, знает над чем работать. Мне, лично, очень понравился нападающий Торпедо- техничный, быстрый!!! Вот, только, не помню фамилию. Очень колоритный, такой, тропический островитянин!

Вобщем, дерзайте ребята!!! Верните клубу- его Доброе Имя!!! И, личная просьба: пожалуйста, играйте, в традиционной форме клуба- белые футболки, чёрные трусы, или- синие футболки, белые трусы. Последний раз, Торпедо, становилось чемпионом- именно в таком комплекте формы!!! Сохраняйте традиции!!!
efz84uvg8wdz
efz84uvg8wdz
вчера в 16:58
Это хорошо ворота будут на замке и физику подтянут
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 16:53
Желаю удачи им в тренерском штабе Торпедо. Пусть помогают игрокам в чем могут.
Гость
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