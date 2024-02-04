Тренерский штаб «Торпедо» пополнили два специалиста

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вчера, 16:50

«Торпедо» объявило об изменениях в тренерском штабе команды.

Клуб пополнил тренер вратарей . Ранее он работал в тульском «Арсенале-2» (2022-2024).

Также в «Торпедо» будет работать специалист по физподготовке Артем Горяинов, который входил в состав научно-методического отдела юношеской сборной России. Кроме того, он трудился в академии столичного «Локомотива» тренером по беговой подготовке (2023-2024).