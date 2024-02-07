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ФИФА отклонила апелляцию Овермарса на дисквалификацию

вчера, 19:22

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию Марка Овермарса на дисквалификацию. Это подтвердил представитель бывшего игрока сборной Нидерландов Фрэнк Нирворт.

Организация распространила отстранение экс-футболиста на мировой уровень. Осенью Марку на два года (один условно) запретили работать на какой-либо должности в футболе в Нидерландах за отправку неуместных сообщений и фотографий сотруднице «Аякса» во времена работы в амстердамском клубе.

Мы получили сообщение из двух предложений. В первом говорится, что апелляция отклонена, а во втором, что понесённые расходы будет нести господин Овермарс.

Овермарс покинул «Аякс» в феврале 2022 года, признав неприемлемое поведение. Также он сообщил, что его действия были глупостью, и их никогда не следовало делать.

С марта 2022-го голландец работал на должности директора в бельгийском «Антверпене».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
а вот не надо было хулиганить
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:15
"Профессиональный" фотограф.. Хе..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:32
Знал же что в европе живет, а там за такое бьют!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:28
Не нужно было косячить... а теперь будет нести наказание.
Гость
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