ФИФА отклонила апелляцию Овермарса на дисквалификацию

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вчера, 19:22

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отклонила апелляцию на дисквалификацию. Это подтвердил представитель бывшего игрока сборной Нидерландов Фрэнк Нирворт.

Организация распространила отстранение экс-футболиста на мировой уровень. Осенью Марку на два года (один условно) запретили работать на какой-либо должности в футболе в Нидерландах за отправку неуместных сообщений и фотографий сотруднице «Аякса» во времена работы в амстердамском клубе.

Мы получили сообщение из двух предложений. В первом говорится, что апелляция отклонена, а во втором, что понесённые расходы будет нести господин Овермарс.

Овермарс покинул «Аякс» в феврале 2022 года, признав неприемлемое поведение. Также он сообщил, что его действия были глупостью, и их никогда не следовало делать.

С марта 2022-го голландец работал на должности директора в бельгийском «Антверпене».