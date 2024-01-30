В «Енисее» будут штрафовать за использование ненормативной лексики

В «Енисее» приняли решение штрафовать футболистов за нецензурную брань. В пресс-службе клуба прокомментировали новшество:
Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды.
Коллектив идет на 10-м месте в Первой лиге.
Игрокам Енисея надо срочно пересмотреть классику...)
Игрокам Енисея надо срочно пересмотреть классику...)
"Ай-ай-ай, Иван Арнольдович! Извольте объяснить, почему вы сбили в своей штрафной нападающего соперника, хотя мяч у него уже уходил за пределы поля и он никак не мог его догнать! Бог вам судья, но вы приняли, безусловно, неверное и неоправданное решение! Я вас однозначно осуждаю!"
"Святые угодники, Михаил Васильевич! Зачем вы пробили с двадцати метров, когда ваш многоуважаемый бразильский коллега Мазила стоял один перед пустыми воротами и вы могли отдать ему пас? Какой превосходный момент вы изволили испортить!"
"Ай-ай-ай, Иван Арнольдович! Извольте объяснить, почему вы сбили в своей штрафной нападающего соперника, хотя мяч у него уже уходил за пределы поля и он никак не мог его догнать! Бог вам судья, но вы приняли, безусловно, неверное и неоправданное решение! Я вас однозначно осуждаю!"
"Святые угодники, Михаил Васильевич! Зачем вы пробили с двадцати метров, когда ваш многоуважаемый бразильский коллега Мазила стоял один перед пустыми воротами и вы могли отдать ему пас? Какой превосходный момент вы изволили испортить!"