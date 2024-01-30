В «Енисее» будут штрафовать за использование ненормативной лексики

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вчера, 14:44

В «Енисее» приняли решение штрафовать футболистов за нецензурную брань. В пресс-службе клуба прокомментировали новшество:

Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды.

Коллектив идет на 10-м месте в Первой лиге.