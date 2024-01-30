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В «Енисее» будут штрафовать за использование ненормативной лексики

вчера, 14:44

В «Енисее» приняли решение штрафовать футболистов за нецензурную брань. В пресс-службе клуба прокомментировали новшество:

Размер штрафов – это конфиденциальная информация, но отметим, что все они идут в общий банк команды.

Коллектив идет на 10-м месте в Первой лиге.

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Енисей
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:02
результат будет один -
этот банк войдёт в первую десятку !
pomor45
pomor45 ответ m5mjchfkykgw (раскрыть)
вчера в 16:46
Нет, надо просто перестать считать их матерными. Считайте их простонародными. Матерными их сочла элита, чтобы отделиться от простонародья. Она свободно обходилась латынью, которая простолюдинам была неведома. Элита не пошлёт вас 3, она укажет вам на 54. Кстати, элита с этой целью ввела и многие другие ухищрения, такие как ударения в словах, совершенно не меняющие их смысла, но выдающего так называемое элитное воспитание: например, не звОнит, а звонИт и прочее подковырки. Простые люди знали только ложку, польская знать придумала ещё и вилку. И т.д, и т.п.
g24xs5bcbs3a
g24xs5bcbs3a ответ m5mjchfkykgw (раскрыть)
вчера в 16:34
Или матерится на другом языке.
pomor45
pomor45
вчера в 16:33
Происки врагов русского могучего. Вот я совершенно не понимаю: почему х*р и х*й - матерные слова, а 54 - нет.
6vu6tjgxxqyr
6vu6tjgxxqyr
вчера в 15:19
Интересно бы весь прейскурант посмотреть, ведь посыл в пеший эротический тур и простое упоминание женщины облегчённого поведения полюбасу должны по разным ценникам калькулироваться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:19
Мне кажется, это исключительно по тренеру удар будет)

"Ай-ай-ай, Иван Арнольдович! Извольте объяснить, почему вы сбили в своей штрафной нападающего соперника, хотя мяч у него уже уходил за пределы поля и он никак не мог его догнать! Бог вам судья, но вы приняли, безусловно, неверное и неоправданное решение! Я вас однозначно осуждаю!"

"Святые угодники, Михаил Васильевич! Зачем вы пробили с двадцати метров, когда ваш многоуважаемый бразильский коллега Мазила стоял один перед пустыми воротами и вы могли отдать ему пас? Какой превосходный момент вы изволили испортить!"
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:12

Игрокам Енисея надо срочно пересмотреть классику...)
m5mjchfkykgw
m5mjchfkykgw
вчера в 14:58
Нужно срочно придумывать новые матерные слова, что бы избежать штрафов.
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