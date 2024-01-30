«Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов

1706617665

вчера, 15:27

Сегодня прошло заседание палаты РФС по разрешению споров. По его итогам были приняты следующие решения:

1. Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» (Москва) о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию). Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф.

Применить к ФК «Локомотив» (Москва) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объёме.

2. Прекратить производство по делу по заявлению футболиста в отношении ФК «Рубин» (Казань) о признании досрочного расторжения трудового договора совершённым без уважительных причин, о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора, прочих выплат.

3. Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Краснодар» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста .

4. Прекратить производство по первому заявлению ФК «Локомотив» (Москва) о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 22 ноября 2023 года.