«Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов

Сегодня прошло заседание палаты РФС по разрешению споров. По его итогам были приняты следующие решения:
1. Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» (Москва) о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию). Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф.
Применить к ФК «Локомотив» (Москва) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объёме.
2. Прекратить производство по делу по заявлению футболиста Мераби Уридии в отношении ФК «Рубин» (Казань) о признании досрочного расторжения трудового договора совершённым без уважительных причин, о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора, прочих выплат.
3. Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Краснодар» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Олега Исаенко.
4. Прекратить производство по первому заявлению ФК «Локомотив» (Москва) о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 22 ноября 2023 года.
5. Удовлетворить заявление ФК «Химки» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам Маньяков vs. ФК «Химки», Клюев vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров от 13 ноября 2023 года.
Если клубы и игрок договорятся, то подпишут контракт и спокойно его заявят уже на этот сезон.
Я думал, что такой опытный болельщик со стажем как вы должны знать, что такие "запреты" как вводят, так их и снимают, причём снимаются намного быстрее.
Тем более там скорее всего небольшая сумма, урегулируют проблему и уже завтра регистрируй новых игроков.
«Никогда такого не было, и вот опять».
Если клубы и игрок договорятся, то подпишут контракт и спокойно его заявят уже на этот сезон.
Я думал, что такой опытный болельщик со стажем как вы должны знать, что такие "запреты" как вводят, так их и снимают, причём снимаются намного быстрее.
Тем более там скорее всего небольшая сумма, урегулируют проблему и уже завтра регистрируй новых игроков.
«Никогда такого не было, и вот опять».
Просто иногда удивляет, что вроде люди разбираются в футболе и пишут нечто подобное.
Это настолько очевидные вещи, ну по крайней мере мне так кажется.
Тут даже вопрос не в Локо, а вообще.
Кстати колкости в сторону Локо я вообще пропускаю и тем более никогда не пытаюсь с кем то начать спорить или что то доказывать, как это делают другие.
Кстати по поводу этой фразы:
"Вы знаете вы правильно написали , что я опытный болельщик и для меня главное игра а не подковерные дрязги , законы , бухгалтерия ....для меня футбол".
Здесь вы сами себе противоречите, говорите, что вас только футбол интересует, а сами зачем то по этим темам высказываетесь.
Просто иногда удивляет, что вроде люди разбираются в футболе и пишут нечто подобное.
Это настолько очевидные вещи, ну по крайней мере мне так кажется.
Тут даже вопрос не в Локо, а вообще.
Кстати колкости в сторону Локо я вообще пропускаю и тем более никогда не пытаюсь с кем то начать спорить или что то доказывать, как это делают другие.
Кстати по поводу этой фразы:
"Вы знаете вы правильно написали , что я опытный болельщик и для меня главное игра а не подковерные дрязги , законы , бухгалтерия ....для меня футбол".
Здесь вы сами себе противоречите, говорите, что вас только футбол интересует, а сами зачем то по этим темам высказываетесь.