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«Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов

вчера, 15:27

Сегодня прошло заседание палаты РФС по разрешению споров. По его итогам были приняты следующие решения:

1. Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» (Москва) о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию). Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф.

Применить к ФК «Локомотив» (Москва) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объёме.

2. Прекратить производство по делу по заявлению футболиста Мераби Уридии в отношении ФК «Рубин» (Казань) о признании досрочного расторжения трудового договора совершённым без уважительных причин, о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора, прочих выплат.

3. Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Краснодар» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Олега Исаенко.

4. Прекратить производство по первому заявлению ФК «Локомотив» (Москва) о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 22 ноября 2023 года.

5. Удовлетворить заявление ФК «Химки» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам Маньяков vs. ФК «Химки», Клюев vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров от 13 ноября 2023 года.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:50
Согласен, сейчас вообще не понял о чём вы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Я высказался по этим темам на ваш же упрек , что я не понимаю...по переходу игрока из Страсбурга...просто потом перечислил все нюансы футбольного бытия. И что они меня не интересуют и для меня главное футбол на поле.
Оставим этот спор все равно не поймем друг друга
6zm6sscba2ej
6zm6sscba2ej
вчера в 17:36
Тут кидалово постоянно, сначала на обещают, а потом кидают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23, ред.
Надо быть мудрей....
И лояльней в сорвавшейся сделке по Тикнизяну...
Тогда бы все споры в Палате РФС решились бы в пользу Локо...))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:12, ред.
Да я собственно и не обиделся!
Просто иногда удивляет, что вроде люди разбираются в футболе и пишут нечто подобное.
Это настолько очевидные вещи, ну по крайней мере мне так кажется.
Тут даже вопрос не в Локо, а вообще.
Кстати колкости в сторону Локо я вообще пропускаю и тем более никогда не пытаюсь с кем то начать спорить или что то доказывать, как это делают другие.

Кстати по поводу этой фразы:
"Вы знаете вы правильно написали , что я опытный болельщик и для меня главное игра а не подковерные дрязги , законы , бухгалтерия ....для меня футбол".

Здесь вы сами себе противоречите, говорите, что вас только футбол интересует, а сами зачем то по этим темам высказываетесь.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:09
Интересно как это скажется на команде !
Дед и ушко
Дед и ушко ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:04
Уж лучше так, чем в том стиле, в котором агенты продают трансферные слухи.
pomor45
pomor45
вчера в 16:22
Неужели так обязательно сообщать информацию на суконном языке юристов?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:21
Вы знаете вы правильно написали , что я опытный болельщик и для меня главное игра а не подковерные дрязги , законы , бухгалтерия ....для меня футбол. И не понимаю почему это вас так задело. Я же ни когда не чернил Локомотив и его болельщиков в отличии от вас по Спартаку.
Для меня не понятно...хотя понятно...) Я же болельщик Спартака и болею за этот клуб с 1965 года....Извините вас обидеть не хотел своим постом по Страсбургу
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:56
А причём здесь защитник из Страсбурга?
Если клубы и игрок договорятся, то подпишут контракт и спокойно его заявят уже на этот сезон.
Я думал, что такой опытный болельщик со стажем как вы должны знать, что такие "запреты" как вводят, так их и снимают, причём снимаются намного быстрее.
Тем более там скорее всего небольшая сумма, урегулируют проблему и уже завтра регистрируй новых игроков.
«Никогда такого не было, и вот опять».
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:40
А как же защитник из Стрстбурга...???
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:38
Они уже распотрошили весь РПЛ, им без надобности...
drug01
drug01
вчера в 15:31
Может это не так важно, ведь Локо уже имеет полный состав
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