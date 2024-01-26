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Главному тренеру сборной Марокко отменили дисквалификацию

вчера, 23:24
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 1Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоМатч завершен

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола отменил наказание, которое ранее было вынесено в отношении главного тренера сборной Марокко Валида Реграги.

Специалист получил четырёхматчевую дисквалификацию (две игры условно) и денежный штраф после встречи 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций с ДР Конго (1:1). В концовке у Реграги и капитана команды-соперника Шанселя Мбембы возникла словесная перепалка, которая закончилась потасовкой с участием футболистов и тренеров обеих сборных.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:21
Апелляционный комитет - понял и простил...)
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