Главному тренеру сборной Марокко отменили дисквалификацию

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вчера, 23:24

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола отменил наказание, которое ранее было вынесено в отношении главного тренера сборной Марокко .

Специалист получил четырёхматчевую дисквалификацию (две игры условно) и денежный штраф после встречи 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций с ДР Конго (1:1). В концовке у Реграги и капитана команды-соперника возникла словесная перепалка, которая закончилась потасовкой с участием футболистов и тренеров обеих сборных.