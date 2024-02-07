Главный тренер «Жироны» пропустит матчи с «Реалом» и «Атлетиком»

Главный тренер «Жироны» Мичел пропустит два матча Ла Лиги из-за дисквалификации, сообщает Sport со ссылкой на Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF).
Специалист получил красную карточку в концовке основного времени матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:0). В протоколе главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано в качестве причины санкции указал неоднократный выход за пределы технической зоны, а также выражение протеста жестами против одного из решений судьи.
Кроме того, наставник каталонской команды дополнительно наказан штрафом.
Таким образом, Мичел не сможет руководить действиями своей команды в выездных играх Ла Лиги с «Реалом» (10 февраля) и «Атлетиком» (19 февраля).
Теперь, боюсь, они будут пропускать много, как и пропускали, а вот забивать уже не так много, и в разменах голами уже не будут по 4-2 выезжать) Я ставлю не только на разгром их на Бернабеу, но что им вообще трудно будет в топ 4 удержаться.
Теперь, боюсь, они будут пропускать много, как и пропускали, а вот забивать уже не так много, и в разменах голами уже не будут по 4-2 выезжать) Я ставлю не только на разгром их на Бернабеу, но что им вообще трудно будет в топ 4 удержаться.