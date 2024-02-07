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Главный тренер «Жироны» пропустит матчи с «Реалом» и «Атлетиком»

вчера, 17:32

Главный тренер «Жироны» Мичел пропустит два матча Ла Лиги из-за дисквалификации, сообщает Sport со ссылкой на Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF).

Специалист получил красную карточку в концовке основного времени матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:0). В протоколе главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано в качестве причины санкции указал неоднократный выход за пределы технической зоны, а также выражение протеста жестами против одного из решений судьи.

Кроме того, наставник каталонской команды дополнительно наказан штрафом.

Таким образом, Мичел не сможет руководить действиями своей команды в выездных играх Ла Лиги с «Реалом» (10 февраля) и «Атлетиком» (19 февраля).

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Мичел  Реал -:- Жирона  Атлетик -:- Жирона
Перевод с sport.es Фото: Аккаунт ФК «Жирона» в соцсети «X»
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:24
Очень странное решение. 90% тренеров возмущаются по ходу матча и неоднократно выходят за пределы тренерской зоны, но никого не удаляют перед стартом двух главных поединков в сезоне.

Совпадение или нет, решайте сами.
112910415
112910415
сегодня в 07:35
это будут критически важные матчи для Жироны ...
и предчувствия плохие, увы
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 20:41
Ничего, это не поможет Реалу. Удачи Жироне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:29
Очень похоже на заказ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Без него на бровке да, а вот без Довбика не факт... Он ключевой игрок в нынешней "Жироне", форвард таранного типа, который может принять мяч в штрафной спиной к воротам и развернуться и продавить или отыграться. И не зря он половину их мячей забивает. Без него как им вообще играть - непонятно. А он вылетел вроде.

Теперь, боюсь, они будут пропускать много, как и пропускали, а вот забивать уже не так много, и в разменах голами уже не будут по 4-2 выезжать) Я ставлю не только на разгром их на Бернабеу, но что им вообще трудно будет в топ 4 удержаться.
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:43
...готовимся к размышлением из Каталонии, первое - выиграет Реал, конечно Жерона была без тренера, проиграет, ух ты Жерона без тренера Реал сделала, всё выдохли-ждём до субботы!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:42
И без нег справятся!)
Жирона-чемпик!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:36
Очень ответственные матчи для Жироны .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:33
Это серьезная проблема,для Жироны.
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