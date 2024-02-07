Главный тренер «Жироны» пропустит матчи с «Реалом» и «Атлетиком»

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вчера, 17:32

Главный тренер «Жироны» пропустит два матча Ла Лиги из-за дисквалификации, сообщает Sport со ссылкой на Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF).

Специалист получил красную карточку в концовке основного времени матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:0). В протоколе главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано в качестве причины санкции указал неоднократный выход за пределы технической зоны, а также выражение протеста жестами против одного из решений судьи.

Кроме того, наставник каталонской команды дополнительно наказан штрафом.

Таким образом, Мичел не сможет руководить действиями своей команды в выездных играх Ла Лиги с «Реалом» (10 февраля) и «Атлетиком» (19 февраля).