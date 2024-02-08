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«Барселона» может отпустить 6 футболистов в рамках нового проекта

вчера, 13:57

После ожидающегося летом ухода Хави с поста тренера «Барселоны» руководство клуба планирует «новый проект».

По плану команду могут покинуть 6 футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продажах.

Так, «Барселона» планирует расстаться с Маркосом Алонсо, Рафиньей, Рональдом Араухо, Андреасом Кристенсеном и Жюлем Кунде.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Именно!
Сначала типа продадут, а потом основу новый коуч с миру по нитке - с нуля собирать начнёт..., если успеет.)
Les_Corts
Les_Corts
вчера в 17:23
Опять какой-то вброс даже без указания источника.

Mundo Deportivo пишет, что Барса начала работу над продлением Араухо. Его хотят сохранить надолго. Продажа станет возможна, только если сам Рональд захочет уйти, чего пока что не наблюдается, несмотря на то, что у него уже по сути были предложения от МЮ и Баварии.

Кунде Барса тоже не хочет продавать, и рассмотрит только очень жирное предложение. И рассмотреть, не значит продать. Игрок не выставлен на трансфер.

Об уходе Алонсо и Роберто пишут уже полгода и это ожидаемо -- возрастные травматичные футболисты с истекающим контрактом. Просто не продлят их.

Рафинью и Кристенсена СМИ активно продавали прошлым летом, но по факту оказалось, что Барса их тоже не выставляла на трансфер, и не совсем понятно, зачем вообще продавать Араухо, Кристенсена, Рафинью и Кунде. У Барсы в заявке не 40 человек, как у Челси. Продажа любого человека из списка приведёт к тому, что придётся тут же покупать нового такого же юнита под основу. И что, они будут стоить ощутимо меньше денег? Едва ли. Плюс снова будет вопрос акклиматизации новичков и полная несыгранность команды.

Из дорогих игроков основы реально можно продать Френки де Йонга. Вот он стоит под 100 млн, з/п в клубе у него очень большая, а замену ему можно найти в пределах 50 млн.
y67ya9mwu4cp
y67ya9mwu4cp
вчера в 16:43
От дорогого барахла нужно избавляться.
uh44ztt5pava
uh44ztt5pava
вчера в 15:55
С таких игроков, большого проекта не получится, много не наварятся
fwm9gwfm6ydf
fwm9gwfm6ydf
вчера в 15:38
Долго ещё многолетнее потакание гномокапризам будет Барсе икаться такими проектами
rsnnrwg87df7
rsnnrwg87df7
вчера в 15:35
Называться этот проект будет "Game over!"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:29
Проект называется "Выживание нищей Барселоны"?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:54
А кто играть то будет? И так уже пол состава продали.
ruslanhb
ruslanhb ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 14:50
Судя по тому как сейчас играет Барса, без разницы, кроме полузащиты - продавайте любого.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:42
Есть очень толковые ребята. На Кунде, Рафинью, Араухо и Кристенсена я бы в АПЛ посмотрел. Но вообще больше выглядит, как слухи. Кунде и Араухо это чуть ли не половина защиты Барсы. Вряд ли будут стрелять себе в ногу.
therapy
therapy
вчера в 14:30
Видно с финансами у Барсы совсем туго
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:25
Оборона Барселоны будущего: Бальде, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Серхи Роберто. В первом же матче только Серхио Рамос им трешку оформит.
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 14:21
Новый проект после ухода Хави. Что бы кого то отпустить или купить , надо определится с тренером , а отсюда и плясать.
4fpeckr4nprc
4fpeckr4nprc
вчера в 14:16
Зачем кого-то покупать, если можно их прокачать, я думаю они не настолько дубы, чтоб не понять структуру, чуть больше времени уделить на предсезонке... да и обновления нужно уже делать под нового тренера.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:14
Серхи Роберто
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:09
Перечислено 5 игроков. А кто 6-й игрок?
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:08
А какая оборона тогда будет у Барсы?
Перспективы туманны
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:07
Решили поменять игру команды - это точно.
112910415
112910415
вчера в 14:04
какие мастера креатива сие разработали ?
новый тренер поддержит ?
кстати, кто он ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:00
Посмотрим что из этого проекта получится.
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