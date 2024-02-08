«Барселона» может отпустить 6 футболистов в рамках нового проекта

После ожидающегося летом ухода Хави с поста тренера «Барселоны» руководство клуба планирует «новый проект».
По плану команду могут покинуть 6 футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продажах.
Так, «Барселона» планирует расстаться с Маркосом Алонсо, Рафиньей, Рональдом Араухо, Андреасом Кристенсеном и Жюлем Кунде.
Mundo Deportivo пишет, что Барса начала работу над продлением Араухо. Его хотят сохранить надолго. Продажа станет возможна, только если сам Рональд захочет уйти, чего пока что не наблюдается, несмотря на то, что у него уже по сути были предложения от МЮ и Баварии.
Кунде Барса тоже не хочет продавать, и рассмотрит только очень жирное предложение. И рассмотреть, не значит продать. Игрок не выставлен на трансфер.
Об уходе Алонсо и Роберто пишут уже полгода и это ожидаемо -- возрастные травматичные футболисты с истекающим контрактом. Просто не продлят их.
Рафинью и Кристенсена СМИ активно продавали прошлым летом, но по факту оказалось, что Барса их тоже не выставляла на трансфер, и не совсем понятно, зачем вообще продавать Араухо, Кристенсена, Рафинью и Кунде. У Барсы в заявке не 40 человек, как у Челси. Продажа любого человека из списка приведёт к тому, что придётся тут же покупать нового такого же юнита под основу. И что, они будут стоить ощутимо меньше денег? Едва ли. Плюс снова будет вопрос акклиматизации новичков и полная несыгранность команды.
Из дорогих игроков основы реально можно продать Френки де Йонга. Вот он стоит под 100 млн, з/п в клубе у него очень большая, а замену ему можно найти в пределах 50 млн.
Mundo Deportivo пишет, что Барса начала работу над продлением Араухо. Его хотят сохранить надолго. Продажа станет возможна, только если сам Рональд захочет уйти, чего пока что не наблюдается, несмотря на то, что у него уже по сути были предложения от МЮ и Баварии.
Кунде Барса тоже не хочет продавать, и рассмотрит только очень жирное предложение. И рассмотреть, не значит продать. Игрок не выставлен на трансфер.
Об уходе Алонсо и Роберто пишут уже полгода и это ожидаемо -- возрастные травматичные футболисты с истекающим контрактом. Просто не продлят их.
Рафинью и Кристенсена СМИ активно продавали прошлым летом, но по факту оказалось, что Барса их тоже не выставляла на трансфер, и не совсем понятно, зачем вообще продавать Араухо, Кристенсена, Рафинью и Кунде. У Барсы в заявке не 40 человек, как у Челси. Продажа любого человека из списка приведёт к тому, что придётся тут же покупать нового такого же юнита под основу. И что, они будут стоить ощутимо меньше денег? Едва ли. Плюс снова будет вопрос акклиматизации новичков и полная несыгранность команды.
Из дорогих игроков основы реально можно продать Френки де Йонга. Вот он стоит под 100 млн, з/п в клубе у него очень большая, а замену ему можно найти в пределах 50 млн.