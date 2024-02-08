«Барселона» может отпустить 6 футболистов в рамках нового проекта

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вчера, 13:57

После ожидающегося летом ухода с поста тренера «Барселоны» руководство клуба планирует «новый проект».

По плану команду могут покинуть 6 футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продажах.

Так, «Барселона» планирует расстаться с , Рафиньей, , и .