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Матч Аргентины и Нигерии в Китае отменён «ввиду известных причин»

вчера, 08:38

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии в Китае отменён. Об этом сообщил спортивный комитет Ханчжоу в своём заявлении:

В качестве коммерческого мероприятия компания провела переговоры с аргентинской футбольной командой о приезде в Ханчжоу на товарищеский матч в марте этого года. Ввиду известных причин компетентные органы понимают, что условия для проведения матча не созрели, поэтому было принято решение об отмене мероприятия.

У южноамериканской команды запланирован тур по азиатской стране в период с 18 по 26 марта, где она должна была сыграть с нигерийцами в Ханчжоу и Кот-д'Ивуаром в Пекине.

Напомним, большой резонанс вызвало отсутствие нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на поле в товарищеской встрече со сборной игроков чемпионата Гонконга 4 февраля. Футболист провёл всю игру на скамейке запасных, что вызвало недовольство со стороны болельщиков и официальных лиц Гонконга.

Причиной того, что игрок не вышел на поле, называлась травма мышцы, о чём сам футболист также написал в китайском сервисе микроблогов Weibo. Однако негодование общественности также вызвал тот факт, что уже 7 февраля форвард принял участие в поединке с японским «Виссел Кобе» в Токио, выйдя на замену на 60-й минуте.

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