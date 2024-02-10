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Де Йонг не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

вчера, 12:19

Спортивный директор «Барселоны» Деку сделал предложение о продлении контракта полузащитнику «блауграны» и сборной Нидерландов Френки Де Йонгу. Встреча состоялась три месяца назад. Деку предложил Де Йонгу продлить контракт на три года. Игрок взял время на раздумье.

Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса». Его действующий контракт истекает в июле 2026 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил мяч и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Де Йонг входит в число самых дорогих игроков Ла Лиги.

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Все комментарии
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:25
Не все такие богатые как реал, и покупают весь европейский футбол.
амурец
амурец
вчера в 13:21, ред.
Денег нет на Негейров вот и бегут из Барселоны
etw7vu7tuk4k
etw7vu7tuk4k
вчера в 12:54
Кому ж охота на этих развалинах задерживаться! Послегномье оно такое...
ffbjzfn464sm
ffbjzfn464sm
вчера в 12:20
Естественно ждёт более стоящего предложения от англичан.
Гость
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