Де Йонг не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

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вчера, 12:19

Спортивный директор «Барселоны» Деку сделал предложение о продлении контракта полузащитнику «блауграны» и сборной Нидерландов . Встреча состоялась три месяца назад. Деку предложил Де Йонгу продлить контракт на три года. Игрок взял время на раздумье.

Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса». Его действующий контракт истекает в июле 2026 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил мяч и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Де Йонг входит в число самых дорогих игроков Ла Лиги.