Де Йонг не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

Спортивный директор «Барселоны» Деку сделал предложение о продлении контракта полузащитнику «блауграны» и сборной Нидерландов Френки Де Йонгу. Встреча состоялась три месяца назад. Деку предложил Де Йонгу продлить контракт на три года. Игрок взял время на раздумье.
Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса». Его действующий контракт истекает в июле 2026 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил мяч и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Де Йонг входит в число самых дорогих игроков Ла Лиги.