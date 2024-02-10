В «Спартаке» назвали условие продления контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, при каких условиях может быть продлён контракт с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.
Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сказал, что если летом в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то нового контракта у игрока не будет.
Гильермо, Георгий и я обсудили все вопросы. Это был очень честный разговор. Мы приняли решение, что он остаётся и помогает. Внутрянку рассказывать бессмысленно.
Георгий сказал, что чувствует себя обманутым? Вы немного пытаетесь раздуть. Георгий лоялен к нам, надеемся, что он нам поможет.
Будет ему предложен контракт или нет — зависит от того, как он и команда будут играть весной. Были ли варианты, что он мог уйти зимой? Мы обсуждали, рассматривали разные варианты решений по Георгию, советовались все вместе. Пролонгация контракта возможна, не люблю раскрывать детали контрактов, но пролонгация возможна.
У Бескова, Ярцев, в свои 30 лет, стал лучшим бомбардиром советского чемпионата!!! А ведь в то время, были и Блохин, и Шенгелия, и даже Старухин! Вот что значит тренер! Бесков безусловно нашел бы место Джикии на поле, с улучшенной позицией, так как он нашел место для Б.Позднякова, уверяю тебя. Но для этого надо быть думающим тренером.
Джикия - креативный технарь, могущий подыграть в атаке и плодотворно сыграть в центре поля. Но для этого надо подумать как сыграть такого игрока. А в ЦЗ ему не место, это не его позиция. Зачем усложнять жизнь команде, если игрок способный принести пользу в середине поля должен ошибаться в ЦЗ, притом, что он не умеет играть в отборе, теряет позицию, и тп.
У Бескова, Ярцев, в свои 30 лет, стал лучшим бомбардиром советского чемпионата!!! А ведь в то время, были и Блохин, и Шенгелия, и даже Старухин! Вот что значит тренер! Бесков безусловно нашел бы место Джикии на поле, с улучшенной позицией, так как он нашел место для Б.Позднякова, уверяю тебя. Но для этого надо быть думающим тренером.
Джикия - креативный технарь, могущий подыграть в атаке и плодотворно сыграть в центре поля. Но для этого надо подумать как сыграть такого игрока. А в ЦЗ ему не место, это не его позиция. Зачем усложнять жизнь команде, если игрок способный принести пользу в середине поля должен ошибаться в ЦЗ, притом, что он не умеет играть в отборе, теряет позицию, и тп.
Ваноли был неплохим, думающим тренером. Каррера определил направление и дух спартаковского футбола, сразу понял, как надо играть. А все последующие, были, просто приходящими и уходящими. Но Абаскаль- худший. Я много видел игр Спартака, прежних лет, нынешних, но такого позорища, как в игре с Ростовом, в чемпионате- не видел, никогда!!!
Да, Спартак не всегда играл в атакующий футбол, но не в силу неумения или нежелания, но только потому, что соперник заставлял так играть. Так было в 1984, в Кельне, когда хозяева давили КБ всю игру и Спартак ничего не мог противопоставить немцам. Я помню, вратарь Кёльна, Шумахер, от бездействия так замерз, что начал делать гимнастику, у своих ворот. Да, такое было.
Ваноли был неплохим, думающим тренером. Каррера определил направление и дух спартаковского футбола, сразу понял, как надо играть. А все последующие, были, просто приходящими и уходящими. Но Абаскаль- худший. Я много видел игр Спартака, прежних лет, нынешних, но такого позорища, как в игре с Ростовом, в чемпионате- не видел, никогда!!!
Да, Спартак не всегда играл в атакующий футбол, но не в силу неумения или нежелания, но только потому, что соперник заставлял так играть. Так было в 1984, в Кельне, когда хозяева давили КБ всю игру и Спартак ничего не мог противопоставить немцам. Я помню, вратарь Кёльна, Шумахер, от бездействия так замерз, что начал делать гимнастику, у своих ворот. Да, такое было.