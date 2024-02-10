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В «Спартаке» назвали условие продления контракта с Джикией

вчера, 10:44

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, при каких условиях может быть продлён контракт с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сказал, что если летом в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то нового контракта у игрока не будет.

Гильермо, Георгий и я обсудили все вопросы. Это был очень честный разговор. Мы приняли решение, что он остаётся и помогает. Внутрянку рассказывать бессмысленно.

Георгий сказал, что чувствует себя обманутым? Вы немного пытаетесь раздуть. Георгий лоялен к нам, надеемся, что он нам поможет.

Будет ему предложен контракт или нет — зависит от того, как он и команда будут играть весной. Были ли варианты, что он мог уйти зимой? Мы обсуждали, рассматривали разные варианты решений по Георгию, советовались все вместе. Пролонгация контракта возможна, не люблю раскрывать детали контрактов, но пролонгация возможна.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:05
- Несколько раз прочитал высказывание гендиректора Спартака. Ну так всё замутил - Санта-Барбара - отдыхает. Жаль Джикию. И играть не дают, и не отпускают (цитирую: "...Мы приняли решение, что он остаётся и помогает...")
- КАК? ЧЕМ? ЕГО НА ПОЛЕ НЕ ВЫПУСКАЮТ? О КАКОЙ ПОЩИ РЕЧЬ? То "мыльная опера" с Газизовым, теперь с Джикия. Так и хочется сказать: Мужики - занимайтесь футболом, а не всякой ...нёй!
Regista_888
Regista_888
вчера в 17:13
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:10
    А кто, после Бескова, в Спартаке, знал все тонкости спартаковского футбола? Никто!!! Другое дело, что были- лучше или хуже, но, второго Бескова- не будет больше, НИКОГДА!!!!!!! Романцев, после Бескова, даже не скрывал, того, что будет продолжать линию своего Великого учителя...

    Ваноли был неплохим, думающим тренером. Каррера определил направление и дух спартаковского футбола, сразу понял, как надо играть. А все последующие, были, просто приходящими и уходящими. Но Абаскаль- худший. Я много видел игр Спартака, прежних лет, нынешних, но такого позорища, как в игре с Ростовом, в чемпионате- не видел, никогда!!!

    Да, Спартак не всегда играл в атакующий футбол, но не в силу неумения или нежелания, но только потому, что соперник заставлял так играть. Так было в 1984, в Кельне, когда хозяева давили КБ всю игру и Спартак ничего не мог противопоставить немцам. Я помню, вратарь Кёльна, Шумахер, от бездействия так замерз, что начал делать гимнастику, у своих ворот. Да, такое было.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:57
    Получается и Каррера и последователи не знали этих тонкостей. Не всё так просто
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 13:32, ред.
    Яков, ты человек молодой, многого не знаешь, не видел.

    У Бескова, Ярцев, в свои 30 лет, стал лучшим бомбардиром советского чемпионата!!! А ведь в то время, были и Блохин, и Шенгелия, и даже Старухин! Вот что значит тренер! Бесков безусловно нашел бы место Джикии на поле, с улучшенной позицией, так как он нашел место для Б.Позднякова, уверяю тебя. Но для этого надо быть думающим тренером.

    Джикия - креативный технарь, могущий подыграть в атаке и плодотворно сыграть в центре поля. Но для этого надо подумать как сыграть такого игрока. А в ЦЗ ему не место, это не его позиция. Зачем усложнять жизнь команде, если игрок способный принести пользу в середине поля должен ошибаться в ЦЗ, притом, что он не умеет играть в отборе, теряет позицию, и тп.
    амурец
    амурец
    вчера в 13:23
    А вообще кому нужно это дно Джикия?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Эх, Виктор, твои бы слова да Гильермо в голову, может и полузащитника заполучили хорошего из резерва из лавочного Георгия.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:44
    Как доктора послушал...
    Пролонгация...Внутрянка (что то страшней Ветрянки)....
    112910415
    112910415
    вчера в 12:24
    пусть работает, короче
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:09
    Абаскаль специально ставит Джикию в ЦЗ, прекрасно понимая, что, это не его позиция. Думающий, мыслящий тренер, всегда, ищет новые сочетания на поле, пытается улучшить игру. Абаскаль занимается, только глупыми эксперементами, во вред команде...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:41
    Как заявило руководство Спартака, Абаскаль покинет Спартак, если по итогам чемпионата Спартак окажется ниже второго места, в турнирной таблице. Джикия заявлял, что покинет Спартак летом, если Абаскаль останется в Спартаке на следующий сезон. Отсюда вопрос - Если Джикия очень хочет остаться в Спартаке, что он должен сделать для осуществления этого?)
    therapy
    therapy
    вчера в 11:35
    Если не будет Георгия, Абаскалю вообще тяжко станет. Джикия хороший капитан, авторитетный.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:17, ред.
    Здравое решение. Георгий должен показать, что он ещё профессиональный футболист, и не в последнюю очередь, самому себе. И для это у него ещё пока есть шанс в любимом клубе. А потом уже и контракт
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:10
    Всё равно всё в "тумане" , но похоже эта ситуация ещё далека от разрешения.
    Гость
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