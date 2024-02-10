В «Спартаке» назвали условие продления контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» рассказал, при каких условиях может быть продлён контракт с защитником и капитаном команды .

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сказал, что если летом в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то нового контракта у игрока не будет.

Гильермо, Георгий и я обсудили все вопросы. Это был очень честный разговор. Мы приняли решение, что он остаётся и помогает. Внутрянку рассказывать бессмысленно.

Георгий сказал, что чувствует себя обманутым? Вы немного пытаетесь раздуть. Георгий лоялен к нам, надеемся, что он нам поможет.

Будет ему предложен контракт или нет — зависит от того, как он и команда будут играть весной. Были ли варианты, что он мог уйти зимой? Мы обсуждали, рассматривали разные варианты решений по Георгию, советовались все вместе. Пролонгация контракта возможна, не люблю раскрывать детали контрактов, но пролонгация возможна.