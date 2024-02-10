Саутгейт может остаться во главе сборной Англии после Евро-2024

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вчера, 11:55

Футбольная ассоциация Англии заинтересована в том, чтобы остался в должности главного тренера сборной страны после чемпионата Европы 2024 года.

Ранее появлялась информация, что специалист может покинуть национальную команду после предстоящего турнира. Однако во время жеребьёвки нового сезона Лиги Наций в четверг Саутгейт не исключил того, что останется, при этом отметив, что не сможет принять решение до Евро.

Отмечается, что в ФА впечатлены тем, как тренер изменил восприятие сборной Англии на поле и за его пределами. На Евро-2020 «три льва» дошли до финала, где уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

В Германии коллектив выступит в группе C, где встретится с Сербией, Данией и Словенией.