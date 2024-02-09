ПСЖ собирается продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
Парижане предлагают футболисту соглашение на 2 года. За каждый сезон он может заработать более 80 миллионов евро.
Сообщается, что игрок по-прежнему хочет уйти в «Реал», но если «сливочные» не предложат ему условия лучше, чем у Джуда Беллингема или Винисиуса Жуниора, то Мбаппе останется в Париже.
в смысле, совсем негодную новость нам подогнали !
в смысле, совсем негодную новость нам подогнали !
Вот для примера некоторые из новостей от этого журналиста:
1 июля, 2023
Мбаппе на следующей неделе перейдет в «Реал» (El Chiringuito TV)
31 декабря, 2023
Мбаппе уже забронировал себе дом в Мадриде (El Chiringuito)
23 ноября, 2023
Алонсо возглавит «Баварию» в следующем сезоне (El Chiringuito TV)
10 января, 2023
Летом Диего Симеоне покинет Атлетико (El Chiringuito TV)
Вот для примера некоторые из новостей от этого журналиста:
1 июля, 2023
Мбаппе на следующей неделе перейдет в «Реал» (El Chiringuito TV)
31 декабря, 2023
Мбаппе уже забронировал себе дом в Мадриде (El Chiringuito)
23 ноября, 2023
Алонсо возглавит «Баварию» в следующем сезоне (El Chiringuito TV)
10 января, 2023
Летом Диего Симеоне покинет Атлетико (El Chiringuito TV)