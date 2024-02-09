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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ планирует подписать новое соглашение с Мбаппе

вчера, 17:17

ПСЖ собирается продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Парижане предлагают футболисту соглашение на 2 года. За каждый сезон он может заработать более 80 миллионов евро.

Сообщается, что игрок по-прежнему хочет уйти в «Реал», но если «сливочные» не предложат ему условия лучше, чем у Джуда Беллингема или Винисиуса Жуниора, то Мбаппе останется в Париже.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 12:54
как Неймар. и кончить как Рональдиньо.
амурец
амурец
сегодня в 04:34
Надеюсь что у ПСЖ получится, нечего ему делать в Реале
valt134
valt134
сегодня в 01:20
Не футболист, а капризная, чернокожая Проститутка.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 22:04
Напоминает "Поле чудес", Приз или деньги? В конце - деньги. И тут Мбаппе выберет деньги.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:57
Реал это супер-клуб, а Мбаппе просто игрок ПСЖ и не более и он ещё смеет ставить условия
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:52
Придётся реаловцам полюбить Мбаппу.. Ой, придётся.. Хе..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:47
Давай ПСЖ, подпиши с ним новый контракт. Чтоб он держался подальше от Реала.
Asper
Asper
вчера в 21:31
Эта эпопея всех зае.. нтересует
112910415
112910415
вчера в 19:46
когда нету дров, в костёр бросают что под руку попадёт ...
в смысле, совсем негодную новость нам подогнали !
adekvat
adekvat
вчера в 19:39
Кто ни будь знает когда это закончится. Хватит уже писать про эту звездулю.
Rattlehead
Rattlehead ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
Там дело не столько в нём, сколько в его матери, которая его агент и забирает себе половину денег. Не будь этой меркантильной твари, Мбаппе уже давно бегал бы в футболке королевского клуба.
u7fy89ggbkmz
u7fy89ggbkmz
вчера в 19:30, ред.
Кто напишет всех точнее, всех реальней, ПСЖе?
lotsman
lotsman
вчера в 19:21
Он по прежнему хочет в Реал? Если бы он хотел в Реал, то давно бы уже там был. Он хочет очень много денег. И ждёт, кто ему предложит больше. А Реал там или Ман Сити, или шейхи, ему до лампочки, лишь бы побольше заплатили.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 19:16
Но не про мудрилу же писать, которого Челси по гуманитарки втюхали.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:13
Наша Перес громко плачет, снова уводят у Мадрида мячик...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:56
Как же все они надоели...
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 18:54
Зачем нужен Килиану этот ПСЖ ? Это болото , если засосет , то хрен когда выберешься . Неужели пример Неймара его ничему не учит ?
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:53
Если у соккера не будет новостей он придумывает историю с участием Мебаппе. Раньше написал сказки про Роналду и Месси , сейчас они никому не интересны.
memphis
memphis
вчера в 18:44
Сколько можно это читать каждый день?
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:30
Если честно нафиг уже Реалу не нужен
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:29
Ну так какой источник, такие и новости.
Вот для примера некоторые из новостей от этого журналиста:

1 июля, 2023
Мбаппе на следующей неделе перейдет в «Реал» (El Chiringuito TV)

31 декабря, 2023
Мбаппе уже забронировал себе дом в Мадриде (El Chiringuito)

23 ноября, 2023
Алонсо возглавит «Баварию» в следующем сезоне (El Chiringuito TV)

10 января, 2023
Летом Диего Симеоне покинет Атлетико (El Chiringuito TV)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:03
Чет эта новость уже вообще фейком выглядит, он больше 18 миллионов евро в год собирается получать, такая зарплата у Вини и Джуда)) его никогда так не унижали, как будто он побирушка))
матос
матос
вчера в 18:03
реально кроме этой мартышки писать не о чем????
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 17:57
Санта Барбара, 50000.... Серия. Продолжение следует...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:49
ПСЖ хороший клуб, можно никуда не уходить. Каждый год можно добавлять в свою копилку трофей чемпионата Франции. Какой-нибудь карлик приведет тебя в комнату с 8 золотыми мячами, а ты ему в ответ 10 кубков Франции - нечем парировать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:30
Так больше всех в Реале получает Кроос(25 лямов), при чем тут Джуд и Винисиус? Кильян, ты че попутал?!
shur
shur
вчера в 17:28
...в Париже всё спокойно...!!!
Tex
Tex
вчера в 17:28
Надо подписывать контракт на 8 лет с правом автоматического подписания на 2 года на 80млн в год + ростом в 10% ежегодно и начинать заниматься чем-то еще кроме футбола.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:25
Битва кошельков, которая уже всем надоела)
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:23, ред.
Мбаппешизофрения
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