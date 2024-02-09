ПСЖ планирует подписать новое соглашение с Мбаппе

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вчера, 17:17

ПСЖ собирается продлить контракт с нападающим .

Парижане предлагают футболисту соглашение на 2 года. За каждый сезон он может заработать более 80 миллионов евро.

Сообщается, что игрок по-прежнему хочет уйти в «Реал», но если «сливочные» не предложат ему условия лучше, чем у Джуда Беллингема или Винисиуса Жуниора, то Мбаппе останется в Париже.