Алаев допустил возможность назначения иностранных судей на матчи РПЛ

Глава РПЛ высказался на тему назначения иностранных судей на матчи чемпионата России.

Касательно того, что могут появиться иностранные судьи. Мы это решение приняли, одобрили решением общего собрания РПЛ . Вообще, я за российских судей, мне бы хотелось, чтобы очень качественно судили свои арбитры. Однако если сейчас есть необходимость — политическая, организационная, стратегическая — окей, мы такое решение поддерживаем, пожалуйста, пусть приезжают и работают. Неважно, из какой страны, важно, чтобы они были соответствующего высокого уровня. Наверняка в Саудовской Аравии есть качественные судьи. Надеюсь, что они смогут показать свой лучший уровень на матчах РПЛ , если им будет предоставлена такая возможность решением Российского футбольного союза.

Мы находимся на связи с руководством Российского футбольного союза. Сейчас рано говорить о назначении на первый тур после возобновления чемпионата. Это точно прерогатива РФС . Наверное, им нужно оценить организационные, логистические вопросы, состояние готовности российских судей, но любые назначения происходят примерно за неделю до старта.