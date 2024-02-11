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Алаев допустил возможность назначения иностранных судей на матчи РПЛ

вчера, 09:46

Глава РПЛ Александр Алаев высказался на тему назначения иностранных судей на матчи чемпионата России.

Касательно того, что могут появиться иностранные судьи. Мы это решение приняли, одобрили решением общего собрания РПЛ. Вообще, я за российских судей, мне бы хотелось, чтобы очень качественно судили свои арбитры. Однако если сейчас есть необходимость — политическая, организационная, стратегическая — окей, мы такое решение поддерживаем, пожалуйста, пусть приезжают и работают. Неважно, из какой страны, важно, чтобы они были соответствующего высокого уровня. Наверняка в Саудовской Аравии есть качественные судьи. Надеюсь, что они смогут показать свой лучший уровень на матчах РПЛ, если им будет предоставлена такая возможность решением Российского футбольного союза.

Мы находимся на связи с руководством Российского футбольного союза. Сейчас рано говорить о назначении на первый тур после возобновления чемпионата. Это точно прерогатива РФС. Наверное, им нужно оценить организационные, логистические вопросы, состояние готовности российских судей, но любые назначения происходят примерно за неделю до старта.

Думаю, что опцию приглашения иностранных арбитров они рассматривают. Будет ли это первый тур после возобновления или какой‑то другой, мне неизвестно, но мы всегда на связи с коллегами из РФС и всегда готовы обсуждать вопросы качественного судейства.

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lotsman
lotsman
вчера в 11:31
Свои пусть повышают свою квалификацию. Если приглашать хороших иностранных судей, то только для того, чтобы они обменивались опытом с нашими. И наших не мешало бы посылать в другие чемпионаты, чтобы они набирались опыта и повышали свою квалификацию.
s9uxpfrnyw34
s9uxpfrnyw34
вчера в 10:20
Если только по обмену, а просто приглашать - это глупость.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:51
Да пусть судят, лиш бы не косячили !
Гость
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