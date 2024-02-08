В АПЛ снова защищают одиозных арбитров. Признали одну фактическую ошибку VAR

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вчера, 15:30

Прикрывают лень и некомпетентность.

Без VAR было 18 % ошибочных свистков

У повторов в футболе незаслуженно плохая репутация. Часто возмущенные фанаты используют аббревиатуру не для обозначения авторов ошибок – помощника арбитра с повторами и его ассистента, а именно технологии. Будто повторы виноваты, что люди не умеют ими пользоваться. Редко причина в технической неисправности. В АПЛ сейчас пытаются смягчить удар по репутации после серии скандалов прошлого и нового сезонов, поэтому один из директоров АПЛ Тони Скоулз обсудил продуктивность технологий.

Внутренняя статистика АПЛ показывает, что лишь 82 % судейских решений до введения VAR были правильными. Еще один повод ругать Блаттера, из-за которого на 10 лет опоздали с повторами. Почти каждое пятое решение в АПЛ было ошибочным, и самые важные эпизоды рефери не могли проверить. Футбол без VAR был невероятно несправедливым и сильно зависел от настроения судьи. С технологиями упало количество ошибок – сейчас 96 % решений верные, но подсветили все явные ошибки.

Люди получили инструмент контроля. Когда все сгнило – молчали, считали бардак нормой. Как только немного навели порядок – каждый ляп подсвечен. Когда в плей-офф Лиги чемпионов забивали после метровых офсайдов и диких пенальти, то скандалы считали «нормой», ведь не было инструмента для борьбы. А когда контроль появился, то даже 4 % неправильных решения рефери АПЛ кажутся людям катастрофически высоким показателем и «убийством футбола». Скандалы не только в АПЛ , но именно британцы подсчитали число явных ляпов после использования VAR .

Официально признали лишь одну ошибку

Два года назад в АПЛ создали независимую комиссию, которая оценивает ключевые решение арбитров. Она состоит из бывших игроков, тренеров и арбитров. Оценивают моменты, чтобы начальники действующих рефери делились правильными рекомендациями и выслушивали профессионалов. Так вот, в результатах работы этого аналога ЭСК при РФС – экспертно-судейской комиссии, которая оценивает решения рефери в РПЛ , есть одна нестыковка.

Хотя на улице февраль и половина сезона позади, комиссия в АПЛ нашла одну фактическую ошибку. Речь об отмене гола Луиса Диаса в день поражение «Ливерпуля» от «Тоттенхэма». Будет обидно, если Клопп не выиграет чемпионат конкретно из-за этого ляпа арбитров, укравших у него шанс минимум на ничью против «шпор». Но куда важнее, что 19 из 20 ошибок, которые нашла комиссия, в АПЛ хитро записали в категорию « VAR не имел права вмешиваться».

Всего было принято 57 верных решений с повторами. В одном случае признали фактическую грубую ошибку. Ещё в двух случаях обозвали претензии независимой комиссии «субъективными ошибками». Вот так и делают шикарную статистику. 57 верных решений, 1 фактическая ошибка вместо двадцати. Вот только куда девать 17 ценных эпизодов, где арбитры допустили результативные ошибки, но не вмешались?

А ведь давно предлагали изменить протокол VAR . Есть другие отличные идеи – обязательно проверять вторые желтые карточки для футболистов, ведь это эквивалент красной карточки. Также нужно разрешить главным тренерам запросить повтор несколько раз за игру. Это уберегло бы от значительной части тех 17 ошибок, которые в АПЛ стыдливо прячут за определением «неспособность вмешаться».

Важно тренировать рефери для повторов

В РПЛ есть слабый арбитр для работы в поле, который шикарно справляется с VAR . Речь о разных профессиях. В поле надо бегать со свистком, тяжело дыша, резко мотать головой, выбирать правильные позиции, слышать свист зрителей, общаться с наглыми футболистами, но оставаться хладнокровным. И другая работа – сидеть в маленькой комнатке в окружении мониторов. Нужны дотошные арбитры, знающие наизусть все свежие рекомендации Коллины.

А ещё усидчивые люди с невероятным количеством просмотренных обучающих видео. Арбитра для повторов надо готовить годами, чтобы не было глупых нестыковок, как с отменой гола Луиса Диаса. А причина бед не только в некомпетентности, но также лени и жадности. Рефери АПЛ катаются судить на Ближний Восток, а не занимаются образованием во время свободных выходных. Они судят в Саудовской Аравии, а не смотрят поединки АПЛ на выходных.

Также никто и никогда не предлагает реформы. Начальник рефери Говард Уэбб сам работал на шейхов и был полицейским, а это профессия, где не любят перемены. Классно, что количество явных ляпов упало – сейчас нельзя забить после огромного офсайда или нагло симулировать пенальти. Но директор Тони Скоулз не отрицает претензии:

Считаю, что есть две причины, которые влияют на репутацию VAR . Первая – время принятия решений. Много проверок, слишком долго их проводят. С одной стороны, рефери поступают верно и дотошно. Но длительные проверки убивают темп игры. Понимаем, что над скоростью надо работать. Вторая причина – «стадионный эффект».

Люди на трибунах недовольны, когда не понимают происходящего на поле. При этом чиновники ФИФА категорически против объяснения решений рефери в прямом эфире и публикации детальных видео на стадионах. Директор Скоулз считает, что в будущем аргументы рефери будут доступны зрителям сразу, что упростит восприятие. Вот только здесь мешают люди из IFAB , где устанавливают правила. Хотят защитить худших рефери от заслуженной критики в прямом эфире? На данный момент именно так.