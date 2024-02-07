В РФС рассказали, когда иностранные арбитры начнут работать на матчах РПЛ

Генеральный секретарь РФС рассказал о сотрудничестве с иностранными арбитрами.

У нас заключены три договора о развитии судейства с Саудовской Аравией, Катаром и Белоруссией. Белорусам мы помогаем с обучением. Они обратились в ФИФА с просьбой, чтобы РФС участвовал в обучении их арбитров работе с ВАР. Мы приглашали на матч Россия — Куба белорусскую бригаду. Возможен ли обмен? Пока мы это не обсуждали.

Наши судьи обслуживают матчи в Саудовской Аравии, работают там ВАР и главными арбитрами. Было бы неправильно, если бы обмен был только в одностороннем порядке.

Я был на финале клубного чемпионата мира, и Пьерлуиджи Коллина представил мне двух местных судей, которых он очень высоко оценивает. Учитывая уровень арбитров и отношения федераций, пригласить хорошего рефери в качестве ответного шага — это нормально.

С Катаром ситуация иная — судей такого уровня там меньше.

Рефери ФИФА могут обслуживать наши международные матчи, например сборной. Но чтобы работать на играх чемпионата России, нужно иметь одну из российских категорий (согласно положению о судействе Министерства спорта РФ ). Мы обратились к коллегам — решаем этот вопрос. Вы сами понимаете, что категория судьи ФИФА выше, чем российская, это чисто бюрократический вопрос.

Надеюсь, что весной иностранные арбитры появятся.