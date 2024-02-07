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В РФС рассказали, когда иностранные арбитры начнут работать на матчах РПЛ

вчера, 14:00

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о сотрудничестве с иностранными арбитрами.

У нас заключены три договора о развитии судейства с Саудовской Аравией, Катаром и Белоруссией. Белорусам мы помогаем с обучением. Они обратились в ФИФА с просьбой, чтобы РФС участвовал в обучении их арбитров работе с ВАР. Мы приглашали на матч Россия — Куба белорусскую бригаду. Возможен ли обмен? Пока мы это не обсуждали.

Наши судьи обслуживают матчи в Саудовской Аравии, работают там ВАР и главными арбитрами. Было бы неправильно, если бы обмен был только в одностороннем порядке.

Я был на финале клубного чемпионата мира, и Пьерлуиджи Коллина представил мне двух местных судей, которых он очень высоко оценивает. Учитывая уровень арбитров и отношения федераций, пригласить хорошего рефери в качестве ответного шага — это нормально.

С Катаром ситуация иная — судей такого уровня там меньше.

Рефери ФИФА могут обслуживать наши международные матчи, например сборной. Но чтобы работать на играх чемпионата России, нужно иметь одну из российских категорий (согласно положению о судействе Министерства спорта РФ). Мы обратились к коллегам — решаем этот вопрос. Вы сами понимаете, что категория судьи ФИФА выше, чем российская, это чисто бюрократический вопрос.

Надеюсь, что весной иностранные арбитры появятся.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:32, ред.
Откровенно ? Лично меня воротит от таких жизнеутверждающих новостей. Последнее: очень надеюсь и рассчитываю, что когда арбитров из СА допустят к обслуживанию матчей чемпионата РФ, им в качестве добрососедского взаимодействия "доверят" судейство команд из нижней половины турнирной таблицы. Как это делают они, унижая российский футбол. Ещё раз убеждаюсь в аксиоме " Пока мы не станем уважать себя, никто нас уважать не будет" .
112910415
112910415
вчера в 16:53
а кубинские арбитры приедут ?
Вещий
Вещий
вчера в 15:02
Тут у сельского дяди опыта судейства наверное больше чем у Саудитов и Катарцев...
677gw8bzssz4
677gw8bzssz4
вчера в 14:56
А с бюрократией у нас очень трудно бороться... пока кто-то не скажет своё веское слово.
Гость
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