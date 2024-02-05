Рефери шокировали Испанию. Судейские скандалы в матчах «Реала», «Барселоны» и «Жироны»

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вчера, 12:43

Пенальти, отмены голов и удаление – полный набор.

Арбитры отличились во всех матчах лидеров

«Реал» и «Атлетико» сыграли между собой, поэтому судейские скандалы задели поединки всех участников первой четверки. Анчелотти привычно отказался говорить про арбитров после матча, а вот Хави возмущен удалением юного нападающего Витора Роке, который второй раз отличился после выхода на замену за «Барселону» в Ла Лиге. А Мичел из «Жироны» после ничьей с «Реал Сосьедадом» с отменой гола каталонцев получил удаление и пропустит игру с «Реалом».

Команда Захаряна – Арсен весь поединок провел на лавке, забрала у «Жироны» два очка, но «Реал» не сумел сильно оторваться от преследователя. После 23 туров у Анчелотти 58 пунктов, у Мичела 56, а у Хави 50 очков. «Атлетико» может настигнуть «блаугранас» в ближайших турах, у Симеоне 48 очков. Столичный клуб сумел сравнять счет на последних секундах мадридского дерби, в котором правый латераль Карвахаль играл в центре защиты.

Рюдигер не смог сыграть, Менди и Начо ошибались, а атакующий хавбек Диас подменил Винисиуса и даже забил гол. Но «сливочные» после поединка говорят не о нереализованной контратаке с ударом Родриго – Облак выручил «Атлетико», а о трех судейских решениях в пользу соперника. Интересные эпизоды, полезно их разобрать каждому, кто в будущем столкнется со странными испанскими арбитрами во время просмотра важных футбольных матчей.

«Реал» претендовал на три пенальти в дерби

Здесь не спор о том, кому чаще ставят палки в колеса. Говорим о конкретных эпизодах в конкретных матчах, поскольку они интересные и показательные. Сначала надо оценить отмену гола «Атлетико» в ворота «Реала». Судьи правы, причем у них сразу два повода. Первый – игрок «матрасников» физически влиял на голкипера Лунина перед ударом напарника по воротам, схватил за руку. Есть также вторая причина отмены гола – активный офсайд, Сауль двигался перед голкипером после удара Савича:

А вот ещё три эпизода куда сложнее. Есть судейские эксперты в Испании, которые увидели три пенальти в ворота «Атлетико». Будем не такими эмоциональными и зафиксируем, что арбитр давал команде Симеоне показывать темную сторону. «Индейцы» играли прямо в футболистов «Реала», а не в мяч, и не только вблизи от ворот. Но если оценивать проход Васкеса, который сыграл на правом краю защиты, и выставленную ногу Сауля, то важно понимать разницу между видео и стоп-кадром.

Без динамики видим «коробочку», а на повторе видно, что Лукас цеплялся за ногу соперника. Скорее всего, эпизод оценили верно – не пенальти, но близко, звоночек для игроков «Атлетико». Были в шаге от «точки», если бы Сауль не опускал ногу на землю. Второй спорный эпизод – Савич проиграл Беллингему позицию и толкнул в спину. Арбитр посчитал, что Джуд не держал мяч, но это не важно. Видим агрессию Савича, чрезмерное применение силы – пенальти.

Наконец, самый яркий эпизод. Испанские газеты сегодня вышли с фотографией, на которой Льоренте держит Беллингема. Смотрится забавно, словно танцы или фигурное катание. Но проблема здесь такая, как в эпизоде Васкеса. На стоп-кадре кажется, что Льоренте применяет борцовский прием против Джуда, и это 100 % пенальти. В динамике видим, что англичанин тоже боролся руками. Впрочем, захват испанца не позволил Беллингему пробить головой. Пенальти намного ближе, чем его отсутствие.

«Жирона» и «Барселона» жалуются по делу

На вершине могло быть двоевластие, ведь «Жирона» сумела дожать «Реал Сосьедад». В длительной атаке мяч несколько раз переходил к баскам, которые его сразу теряли. В результате сенсационный лидер сезона забил мяч, но арбитр поединка решил отмотать на 30 секунд и зафиксировать у Савио офсайд в начальной фазе атаки. Эксперты по судейству с ним не согласны.

У рефери не было права отменять гол «Жироны» по протоколу VAR , ведь так можно убрать любой мяч, сославшись на нарушение правил за четыре минуты до решающего удара в центре поля. Если бы судья свистнул офсайд сразу после перехода мяча к игроку «Реал Сосьедада», а у него было две возможности, тогда никаких вопросов. А если флаг не поднят, эпизод заигран, то «Жирону» обокрали. Если эти два очка станут в итоге чемпионскими, то один эпизод окажется важнее стараний за весь год.

И если у тренера «Жироны» Мичела нет шансов вернуть победный гол, то юристы «Барселоны» должны отбить у властей вторую желтую карточку Роке. Юный талантливый форвард стал жертвой некомпетентности главного судьи матча. Защитник «Алавеса» пошел в жесткий подкат против Витора и нарушил правила, опасная игра. Бразилец успел убрать ногу в последний момент, даже согнул её в колене, чтобы не ударить соперника по голове по инерции, когда тот в него врезался на скорости.

Конечно, Роке не успел поднять ногу сразу, ведь в него врезались в подкате. В результате у игрока «Алавеса» на ноге царапина до крови, но это не значит вторую желтую карточку, ведь фол первым совершил игрок в подкате, у нападающего не было умысла навредить сопернику. Только реакция позволила Витору Роке избежать удара по правой стопе. Напомним, что в ФИФА до сих пор не разрешили судьям проверять эпизоды со вторыми желтыми карточками, что глупо. Рефери не смог исправить свою ошибку.