Рефери шокировали Испанию. Судейские скандалы в матчах «Реала», «Барселоны» и «Жироны»

Пенальти, отмены голов и удаление – полный набор.
Арбитры отличились во всех матчах лидеров
«Реал» и «Атлетико» сыграли между собой, поэтому судейские скандалы задели поединки всех участников первой четверки. Анчелотти привычно отказался говорить про арбитров после матча, а вот Хави возмущен удалением юного нападающего Витора Роке, который второй раз отличился после выхода на замену за «Барселону» в Ла Лиге. А Мичел из «Жироны» после ничьей с «Реал Сосьедадом» с отменой гола каталонцев получил удаление и пропустит игру с «Реалом».
Команда Захаряна – Арсен весь поединок провел на лавке, забрала у «Жироны» два очка, но «Реал» не сумел сильно оторваться от преследователя. После 23 туров у Анчелотти 58 пунктов, у Мичела 56, а у Хави 50 очков. «Атлетико» может настигнуть «блаугранас» в ближайших турах, у Симеоне 48 очков. Столичный клуб сумел сравнять счет на последних секундах мадридского дерби, в котором правый латераль Карвахаль играл в центре защиты.
Рюдигер не смог сыграть, Менди и Начо ошибались, а атакующий хавбек Диас подменил Винисиуса и даже забил гол. Но «сливочные» после поединка говорят не о нереализованной контратаке с ударом Родриго – Облак выручил «Атлетико», а о трех судейских решениях в пользу соперника. Интересные эпизоды, полезно их разобрать каждому, кто в будущем столкнется со странными испанскими арбитрами во время просмотра важных футбольных матчей.
«Реал» претендовал на три пенальти в дерби
Здесь не спор о том, кому чаще ставят палки в колеса. Говорим о конкретных эпизодах в конкретных матчах, поскольку они интересные и показательные. Сначала надо оценить отмену гола «Атлетико» в ворота «Реала». Судьи правы, причем у них сразу два повода. Первый – игрок «матрасников» физически влиял на голкипера Лунина перед ударом напарника по воротам, схватил за руку. Есть также вторая причина отмены гола – активный офсайд, Сауль двигался перед голкипером после удара Савича:
А вот ещё три эпизода куда сложнее. Есть судейские эксперты в Испании, которые увидели три пенальти в ворота «Атлетико». Будем не такими эмоциональными и зафиксируем, что арбитр давал команде Симеоне показывать темную сторону. «Индейцы» играли прямо в футболистов «Реала», а не в мяч, и не только вблизи от ворот. Но если оценивать проход Васкеса, который сыграл на правом краю защиты, и выставленную ногу Сауля, то важно понимать разницу между видео и стоп-кадром.
Без динамики видим «коробочку», а на повторе видно, что Лукас цеплялся за ногу соперника. Скорее всего, эпизод оценили верно – не пенальти, но близко, звоночек для игроков «Атлетико». Были в шаге от «точки», если бы Сауль не опускал ногу на землю. Второй спорный эпизод – Савич проиграл Беллингему позицию и толкнул в спину. Арбитр посчитал, что Джуд не держал мяч, но это не важно. Видим агрессию Савича, чрезмерное применение силы – пенальти.
Наконец, самый яркий эпизод. Испанские газеты сегодня вышли с фотографией, на которой Льоренте держит Беллингема. Смотрится забавно, словно танцы или фигурное катание. Но проблема здесь такая, как в эпизоде Васкеса. На стоп-кадре кажется, что Льоренте применяет борцовский прием против Джуда, и это 100 % пенальти. В динамике видим, что англичанин тоже боролся руками. Впрочем, захват испанца не позволил Беллингему пробить головой. Пенальти намного ближе, чем его отсутствие.
«Жирона» и «Барселона» жалуются по делу
На вершине могло быть двоевластие, ведь «Жирона» сумела дожать «Реал Сосьедад». В длительной атаке мяч несколько раз переходил к баскам, которые его сразу теряли. В результате сенсационный лидер сезона забил мяч, но арбитр поединка решил отмотать на 30 секунд и зафиксировать у Савио офсайд в начальной фазе атаки. Эксперты по судейству с ним не согласны.
У рефери не было права отменять гол «Жироны» по протоколу VAR, ведь так можно убрать любой мяч, сославшись на нарушение правил за четыре минуты до решающего удара в центре поля. Если бы судья свистнул офсайд сразу после перехода мяча к игроку «Реал Сосьедада», а у него было две возможности, тогда никаких вопросов. А если флаг не поднят, эпизод заигран, то «Жирону» обокрали. Если эти два очка станут в итоге чемпионскими, то один эпизод окажется важнее стараний за весь год.
И если у тренера «Жироны» Мичела нет шансов вернуть победный гол, то юристы «Барселоны» должны отбить у властей вторую желтую карточку Роке. Юный талантливый форвард стал жертвой некомпетентности главного судьи матча. Защитник «Алавеса» пошел в жесткий подкат против Витора и нарушил правила, опасная игра. Бразилец успел убрать ногу в последний момент, даже согнул её в колене, чтобы не ударить соперника по голове по инерции, когда тот в него врезался на скорости.
Конечно, Роке не успел поднять ногу сразу, ведь в него врезались в подкате. В результате у игрока «Алавеса» на ноге царапина до крови, но это не значит вторую желтую карточку, ведь фол первым совершил игрок в подкате, у нападающего не было умысла навредить сопернику. Только реакция позволила Витору Роке избежать удара по правой стопе. Напомним, что в ФИФА до сих пор не разрешили судьям проверять эпизоды со вторыми желтыми карточками, что глупо. Рефери не смог исправить свою ошибку.
Действия испанских арбитров это стыд и позор. У них жесткие ляпы, порождающие споры, не только в играх «Барселоны», «Реала» и «Жироны». Дело не в наличии VAR, ведь им не пользуются, когда нужно, а в некомпетентности для начала. Или в предвзятости, но тогда это вопрос к полицейским и прокуратуре. Нарочито наглые арбитры всегда похожи на продажных персон, но доказывать их предполагаемые криминальные преступления должны не зрители и не эксперты, а правоохранители. Неприятно, что власти столько лет не вмешиваются.
Два пенальти могло быть без вопросов, но после истории с "Альмерией" понятно, что судье дали указание не давать поводов для разговоров о судействе в пользу "Реала" и получилось, что тут команду придушили.
Нивелирует ситуацию только то, что "Реал"и так по моментам должен был забивать мяча три, Браим обыграл всех в штрафной и уже перед воротами не попал в угол хотя бы, поэтому, несмотря на судью, РМ всё равно имел шансы, но их растранжирил.
Два пенальти могло быть без вопросов, но после истории с "Альмерией" понятно, что судье дали указание не давать поводов для разговоров о судействе в пользу "Реала" и получилось, что тут команду придушили.
Нивелирует ситуацию только то, что "Реал"и так по моментам должен был забивать мяча три, Браим обыграл всех в штрафной и уже перед воротами не попал в угол хотя бы, поэтому, несмотря на судью, РМ всё равно имел шансы, но их растранжирил.
Но этой карточки не должно было быть, поскольку штрафной был назначен изначально неверно.
Но этой карточки не должно было быть, поскольку штрафной был назначен изначально неверно.
Я помню Довбика еще по чемпионату Украины, где он тоже часто симулировал пенальти!!! В игре с Мальоркой как такового нарушения не было. Да, был обоюдный захват, но таких захватов в каждой игре десятки, а еще чтобы свалить такого слона как Довбик, надо очень постараться...
Ну и конечно удаление, которого видимо очень ждал арбитр за вторую ЖК, не должно было быть!!!
Я помню Довбика еще по чемпионату Украины, где он тоже часто симулировал пенальти!!! В игре с Мальоркой как такового нарушения не было. Да, был обоюдный захват, но таких захватов в каждой игре десятки, а еще чтобы свалить такого слона как Довбик, надо очень постараться...
Ну и конечно удаление, которого видимо очень ждал арбитр за вторую ЖК, не должно было быть!!!