«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» следят за хавбеком «Зальцбурга»

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вчера, 15:54

Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» привлек внимание «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что на данный момент официальных предложений по игроку не поступало.

Контракт хавбека с «быками» рассчитан до лета 2026 года.