«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» следят за хавбеком «Зальцбурга»

Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» Мориц Кьяергаард привлек внимание «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что на данный момент официальных предложений по игроку не поступало.
Контракт хавбека с «быками» рассчитан до лета 2026 года.
Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» Мориц Кьяергаард привлек внимание «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что на данный момент официальных предложений по игроку не поступало.
Контракт хавбека с «быками» рассчитан до лета 2026 года.
Прием прогнозов на Исход ЛЧ завершается в день второго тура группового этапа.
Прием прогнозов на Исход ЛЧ завершается в день второго тура группового этапа.
Для каждой группы ЛЧ пользователь предсказывает, кто займет 1-е место, 2-е и 3-е.
В зависимости от своего предсказания исхода групповой стадии пользователь затем предсказывает исход каждой дуэли плей-офф.
Прием прогнозов на Исход ЛЧ завершается в день второго тура группового этапа.
https://www.soccer.ru/mania/17/rules
Для каждой группы ЛЧ пользователь предсказывает, кто займет 1-е место, 2-е и 3-е.
В зависимости от своего предсказания исхода групповой стадии пользователь затем предсказывает исход каждой дуэли плей-офф.
Прием прогнозов на Исход ЛЧ завершается в день второго тура группового этапа.
https://www.soccer.ru/mania/17/rules