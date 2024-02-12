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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» следят за хавбеком «Зальцбурга»

вчера, 15:54

Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» Мориц Кьяергаард привлек внимание «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что на данный момент официальных предложений по игроку не поступало.

Контракт хавбека с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:15
Одну из лучших академий продолжают растаскивать
y955cztqasjp
y955cztqasjp
вчера в 17:58
Очень интересно, какие клубы будут бороться за Морица Кьяергаарда! Он показал себя как талантливый игрок в «Ред Булл Зальцбурге», и я уверен, что любой клуб, который его приобретет, получит большую выгоду.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:24
Хорошее будет усиление, но ещё 2 года он будет не доступен!
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:34
Групповую стадию заполняли?
Прием прогнозов на Исход ЛЧ завершается в день второго тура группового этапа.
4t77cdv878dt
4t77cdv878dt
вчера в 16:33
Думаю что ему будет лучше если он останется пока у красных быков.... а уже через пару лет можно будет и подумать куда пойти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:28
Спасибо,это я читал,а как их перетаскивать и сохранить?
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:06
Соревнование «Исход ЛЧ» предполагает предугадывание исхода всей ЛЧ. Пользователь предсказывает следующее:
Для каждой группы ЛЧ пользователь предсказывает, кто займет 1-е место, 2-е и 3-е.
В зависимости от своего предсказания исхода групповой стадии пользователь затем предсказывает исход каждой дуэли плей-офф.
Прием прогнозов на Исход ЛЧ завершается в день второго тура группового этапа.

https://www.soccer.ru/mania/17/rules
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