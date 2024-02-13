Абаскаль: «Агент Джикии может говорить всё что угодно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ситуации с защитником Георгием Джикией.
Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сказал, что если специалист останется в клубе, нового контракта у игрока не будет, либо будут предложены неприемлемые условия.
Всё, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы всё фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.
Слова агента игрока Вадима Шпинёва? Я не могу и не буду комментировать слова человека, которого я не знаю и который не знает меня. Он может говорить всё что угодно. При разговоре о футбольном клубе очень важны две составляющие: уважение и конфиденциальность.
Также специалист высказался о нападающем Александре Соболеве и эпизоде с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.
В прошлом сезоне он пропустил порядка 9–10 матчей из‑за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. На самом деле он все это прекрасно понимает – и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом.
Момент с Беришей? Это просто совершенно невероятная история! Потому что случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил 8–10 месяцев дисквалификации. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь.
Скоро уж как 2 года в команде...толку нету...не стали ребята играть лучше...нет результата...одна жёлтая пресса у него в друзьях...
Освободил бы место более везучему и умелому тренеру...
Чего волынку тянуть...
Скоро уж как 2 года в команде...толку нету...не стали ребята играть лучше...нет результата...одна жёлтая пресса у него в друзьях...
Освободил бы место более везучему и умелому тренеру...
Чего волынку тянуть...
Нужно убрать обоих.
Нужно убрать обоих.
По поводу Соболева - проехали. Давно всё быльём поросло, зачем старое ворошить. Он всё осознал, извинился, вполне достаточно.
По поводу Соболева - проехали. Давно всё быльём поросло, зачем старое ворошить. Он всё осознал, извинился, вполне достаточно.