Абаскаль: «Агент Джикии может говорить всё что угодно»

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вчера, 22:43

Главный тренер «Спартака» рассказал о ситуации с защитником .

Ранее агент футболиста сказал, что если специалист останется в клубе, нового контракта у игрока не будет, либо будут предложены неприемлемые условия.

Всё, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы всё фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много. Слова агента игрока Вадима Шпинёва? Я не могу и не буду комментировать слова человека, которого я не знаю и который не знает меня. Он может говорить всё что угодно. При разговоре о футбольном клубе очень важны две составляющие: уважение и конфиденциальность.

Также специалист высказался о нападающем и эпизоде с полузащитником «Ахмата» .