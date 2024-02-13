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Абаскаль: «Агент Джикии может говорить всё что угодно»

вчера, 22:43

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ситуации с защитником Георгием Джикией.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сказал, что если специалист останется в клубе, нового контракта у игрока не будет, либо будут предложены неприемлемые условия.

Всё, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы всё фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.

Слова агента игрока Вадима Шпинёва? Я не могу и не буду комментировать слова человека, которого я не знаю и который не знает меня. Он может говорить всё что угодно. При разговоре о футбольном клубе очень важны две составляющие: уважение и конфиденциальность.

Также специалист высказался о нападающем Александре Соболеве и эпизоде с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

В прошлом сезоне он пропустил порядка 9–10 матчей из‑за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. На самом деле он все это прекрасно понимает – и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом.

Момент с Беришей? Это просто совершенно невероятная история! Потому что случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил 8–10 месяцев дисквалификации. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 11:57
Рутина. Шпинёв шпиняет - Абаскаль зубоскалит. Народ от тоски по футболу изнывает.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:53
    Интерес
    Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 11:45
    Надо вам "махнуть не глядя" тренерами.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:43
    Ну не покатило...чего оправдашки всякие рассказывать...
    Скоро уж как 2 года в команде...толку нету...не стали ребята играть лучше...нет результата...одна жёлтая пресса у него в друзьях...
    Освободил бы место более везучему и умелому тренеру...
    Чего волынку тянуть...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 06:02
    Джикия гнобит тренера...
    Нужно убрать обоих.
    azq4zymdhvkp
    azq4zymdhvkp
    сегодня в 05:58
    У Джикии присутствует обида на Абаскаля
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:48
    Соболю валерьянку надо давать нюхать перед матчами.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:39
    забыть разногласия и работать совместно !
    Интерес
    Интерес
    сегодня в 00:08
    Вывод из путаного объяснения : "Мира под оливами" всё-таки нет.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:04
    Всей правды с Джикией всё равно не узнаем. Главное, чтобы играл, а там пусть что хочешь говорят. Что один, что другой, что третий.
    По поводу Соболева - проехали. Давно всё быльём поросло, зачем старое ворошить. Он всё осознал, извинился, вполне достаточно.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Лайк за И.Ильфа и Е.Петрова.
    ABir
    ABir
    вчера в 23:30
    Сколько же вреда игрокам и футболу приносят агенты и их жадность
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:01
    Гость
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