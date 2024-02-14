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В «Спартаке» отреагировали на приговор Промесу

вчера, 14:19

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что тюремный приговор, вынесенный нападающему «красно-белых» Квинси Промесу, не окончательный.

Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:55
Вот надо же Спартаку до такого срама докатится? Старостин с другими отцами-основателями в гробу ворочаются, а живой Симонян настолько морально пал, что скромно помалкивает.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:18
Апелляция, в таком деле, может только чуть снизить срок. И то навряд ли.
Viollator
Viollator
вчера в 19:23
Надо было не выезжвть за пределы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:34
В общем Промесу надо разучивать петь песню на русском языке...а я иду шагаю по Москве....
3mnrbbq2q4a3
3mnrbbq2q4a3
вчера в 15:06
Ещё будут решать! Надо готовить большой откуп чтобы закрыть дело.... Но это всё не радует!!!
Futurista
Futurista
вчера в 14:41
Правильно...процесс идет себе идет...

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