В «Спартаке» отреагировали на приговор Промесу

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что тюремный приговор, вынесенный нападающему «красно-белых» Квинси Промесу, не окончательный.
Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что тюремный приговор, вынесенный нападающему «красно-белых» Квинси Промесу, не окончательный.
Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция.
https://youtu.be/IjJEbZNjV20?feature=shared