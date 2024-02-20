«Атлетик» обыграл «Жирону»

«Атлетик» одержал победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги (3:2).
На 2-й минуте Алехандро Беренгер открыл счёт. Виктор Цыганков на 49-й восстановил равенство. Беренгер на 56-й оформил дубль. Иньяки Уильямс на 60-й увеличил преимущество команды из Бильбао. Эрик Гарсия на 75-й сократил отставание гостей в счёте.
«Атлетик» занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 49 очков. «Жирона» находится на 2-й позиции с 56 баллами.
они выглядели ослабленными, конечно.
Был момент, когда Жирона практически поплыла- после фортеля Гутьерреса,
за который надо бы розгами сечь..
Позже, правда, команде удалось взять себя в руки, вернуться в игру и даже реально претендовать на то, чтобы её спасти.
Но очки-то потеряны..
Барса и Атлетико уже почти хватают за пятки, а Бильбао при такой игре, которую он сегодня продемонстрировал, хоть и отстаёт пока, но может и настичь, играть-то ещё долго.
Если Жирона позволит себе всерьёз распуститься и расклеиться, то не ровён час- и из четвёрки вылетит (не хотелось бы).
К тому же несколько обескураживающе, кмк, повёл себя Мичел..
ГТ так ещё недавно активно руководил игрой команды с бровки, а сегодня
спрятался на лавке-типа "меня нет, я в домике".
Это как же понимать?
А баски между тем могут Жирону и догнать, игра у команды поставлена неплохо, физически она тоже готова качественно, а уж прессингует так, что кого хошь задушит.
Так что дело, видимо, идёт к тому, что главный соперник Жироны за место в ЛЧ
(пока теневой) теперь Бильбао..
они выглядели ослабленными, конечно.
Был момент, когда Жирона практически поплыла- после фортеля Гутьерреса,
за который надо бы розгами сечь..
Позже, правда, команде удалось взять себя в руки, вернуться в игру и даже реально претендовать на то, чтобы её спасти.
Но очки-то потеряны..
Барса и Атлетико уже почти хватают за пятки, а Бильбао при такой игре, которую он сегодня продемонстрировал, хоть и отстаёт пока, но может и настичь, играть-то ещё долго.
Если Жирона позволит себе всерьёз распуститься и расклеиться, то не ровён час- и из четвёрки вылетит (не хотелось бы).
К тому же несколько обескураживающе, кмк, повёл себя Мичел..
ГТ так ещё недавно активно руководил игрой команды с бровки, а сегодня
спрятался на лавке-типа "меня нет, я в домике".
Это как же понимать?
А баски между тем могут Жирону и догнать, игра у команды поставлена неплохо, физически она тоже готова качественно, а уж прессингует так, что кого хошь задушит.
Так что дело, видимо, идёт к тому, что главный соперник Жироны за место в ЛЧ
(пока теневой) теперь Бильбао..