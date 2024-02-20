«Атлетик» обыграл «Жирону»

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сегодня, 00:58

«Атлетик» одержал победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги (3:2).

На 2-й минуте Алехандро Беренгер открыл счёт. Виктор Цыганков на 49-й восстановил равенство. Беренгер на 56-й оформил дубль. Иньяки Уильямс на 60-й увеличил преимущество команды из Бильбао. Эрик Гарсия на 75-й сократил отставание гостей в счёте.

«Атлетик» занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 49 очков. «Жирона» находится на 2-й позиции с 56 баллами.