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«Атлетик» обыграл «Жирону»

сегодня, 00:58
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)3 : 2Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Атлетик» одержал победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги (3:2).

На 2-й минуте Алехандро Беренгер открыл счёт. Виктор Цыганков на 49-й восстановил равенство. Беренгер на 56-й оформил дубль. Иньяки Уильямс на 60-й увеличил преимущество команды из Бильбао. Эрик Гарсия на 75-й сократил отставание гостей в счёте.

«Атлетик» занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 49 очков. «Жирона» находится на 2-й позиции с 56 баллами.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:05
К вратарю Жироны тоже претензии есть- первые два гола, особенно, первый, в ближний угол, вратарь брать обязан. Но это не отменяет того, что футбол Жироны- очень простой и точно не чемпионский. Где бы они сейчас были, играй, Барса и Атлетико, как надо и как должны... Запал у Жироны ещё не закончился, но тенденция к спаду уже просматривается. Смотрю на Довбика и задаюсь вопросом- зачем, он здесь???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:34
Будем наблюдать дальше, Жирона не должна так быстро выкинуть белый флаг!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:27
Поднялся тут) А "Жирона" два гола подарила "Атлетику" (хотя у них был запас прочности, Виллиамс Иньяки просто стопроцентные не забивал).

Один раз пас с фланга сопернику перед штрафной, второй раз - легендарная пяточка (на ход сопернику) - что вообще творили игроки "Жироны"? С "Реалом" были мега-смирные, тут опять трешовые понты пошли, за которые их на изи наказали.

Банально действия, которые в принципе не допустимы. Далеко "Жироне" ещё до чемпионства, в ЛЧ бы попасть, и то, думаю, не попадут, пятыми будут.

Как я говорил, они середняки по игре сейчас, забудьте прошлый год.
Incredulous
Incredulous ответ 5xvxzq43hujb (раскрыть)
сегодня в 10:19
Извините, но Атлетик одержал победу над Жирной, но явно не волевую. Волевая победа - это когда команда проигрывая по ходу матча, сначала сравнивает счёт, а потом выигрывает матч. А Атлетик не проигрывал в этом матче.
nvfxf5gemvws
nvfxf5gemvws
сегодня в 08:52
Теперь основная цель Жироны - удержаться в зоне Лиги Чемпионов.
5xvxzq43hujb
5xvxzq43hujb
сегодня в 07:44
«Атлетик» продемонстрировал характер и умение переворачивать ход игры, одержав волевую победу над «Жироной».
112910415
112910415
сегодня в 05:55
не вывозит Жирона, хоть и старается
hpeurz589k6d
hpeurz589k6d
сегодня в 05:22
Не судьба Жироне стать Лестером-2016
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:32
В конце сезона всё встанет на свои места... Призёры будут традиционные...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:26
Атлетик борется за ЛЧ...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:22
Похоже Жирона начала сдуваться
амурец
амурец
сегодня в 02:38
заканчивается сказочка под названием Жирона, а жаль, весёленькая командочка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:14
Иного исхода я и не ожидал.
vfr43accqydq
vfr43accqydq
сегодня в 01:45
Эх, Жирона, держись...
баск
баск
сегодня в 01:34
Учитывая короткую лавку каталонцев, сегодня в отсутствие Коуту и Блинда
они выглядели ослабленными, конечно.

Был момент, когда Жирона практически поплыла- после фортеля Гутьерреса,
за который надо бы розгами сечь..
Позже, правда, команде удалось взять себя в руки, вернуться в игру и даже реально претендовать на то, чтобы её спасти.

Но очки-то потеряны..
Барса и Атлетико уже почти хватают за пятки, а Бильбао при такой игре, которую он сегодня продемонстрировал, хоть и отстаёт пока, но может и настичь, играть-то ещё долго.

Если Жирона позволит себе всерьёз распуститься и расклеиться, то не ровён час- и из четвёрки вылетит (не хотелось бы).
К тому же несколько обескураживающе, кмк, повёл себя Мичел..

ГТ так ещё недавно активно руководил игрой команды с бровки, а сегодня
спрятался на лавке-типа "меня нет, я в домике".
Это как же понимать?

А баски между тем могут Жирону и догнать, игра у команды поставлена неплохо, физически она тоже готова качественно, а уж прессингует так, что кого хошь задушит.

Так что дело, видимо, идёт к тому, что главный соперник Жироны за место в ЛЧ
(пока теневой) теперь Бильбао..
Capral
Capral
сегодня в 01:13, ред.
Вот уж, воистину- позор испанскому футболу. И вот это посмешище, со жлобом в атаке, бросило вызов Великому Реалу???!!! Вот этот, дворовой футбол, осмелился поднять против Реала свой облезлый хвост???!!! Да Реал хуже Жироны, если он дает шанс такому сопернику конкурировать с собой!!!!!!! А еще хуже- Барса и Атлетико, если позволили этой выскочке занять место выше себя!!! У меня слов нет, одни буквы, и тех мало... Один раз, я увидел Жирону, и понял- с кем имею дело, один раз. Всё, настолько примитивно, откровенно и по пацански... Так и хочется, процитировать великого С.Н.Филиппова, из "Карнавальной ночи": "Я, туда попал, или не туда"?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:08
Атлетик Бильбао был фаворитом и победил играя лучше.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 01:07
На классе!
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