«Бохум» выиграл у «Баварии»

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вчера, 21:47

«Бохум» одержал победу над «Баварией» в матче 22-го тура Бундеслиги (3:2).

На 14-й минуте Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. Такума Асано на 38-й сравнял счёт. Хозяева повели в счёте на 44-й — голом отличился Кевен Шлоттербек. На 78-й мюнхенцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Дайотчанкуль Упамекано. Кевин Штегер на 78-й увеличил отрыв «Бохума», реализовав пенальти. Харри Кейн на 87-й забил 2-й мяч гостей.

«Бохум» поднялся на 11-е место в чемпионате Германии, набрав 25 очков. «Бавария» находится на 2-й позиции с 50 баллами.