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«Бохум» выиграл у «Баварии»

вчера, 21:47
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бохум» одержал победу над «Баварией» в матче 22-го тура Бундеслиги (3:2).

На 14-й минуте Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. Такума Асано на 38-й сравнял счёт. Хозяева повели в счёте на 44-й — голом отличился Кевен Шлоттербек. На 78-й мюнхенцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Дайотчанкуль Упамекано. Кевин Штегер на 78-й увеличил отрыв «Бохума», реализовав пенальти. Харри Кейн на 87-й забил 2-й мяч гостей.

«Бохум» поднялся на 11-е место в чемпионате Германии, набрав 25 очков. «Бавария» находится на 2-й позиции с 50 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Бохум» в соцсети «X»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:30
такой сломанной Баварии давно не было ...
fb8fkm7p3cw8
fb8fkm7p3cw8
сегодня в 04:40, ред.
Тухеля продолжают сплавлять
tg6tc86dts29
tg6tc86dts29
сегодня в 04:39
Такой кучи неудачных матчей давно не было у Баварии.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:25
Проклятье Кейна работает?
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:45
Вы, очень правильно сказали- всей Германии...
ABir
ABir
сегодня в 00:43
Похоже этот сезон завершится для Баварии со знаком минус, а дальше нужна серьезная перезагрузка, как и всей Германии
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Сенатов, ну при чем здесь- карты, заказ и Байер? Всё намного сложнее и давно. Пару дней назад, М.Баслер- легенда немецкого футбола написал, что проблемы Баварии не вчера появились- они давние. Байер- отдельная команда, со своим почерком и стилем, не имеющая к Баварии никакого отношения и живущая по своему сценарию. Да, видимо, Мюнхен не будет чемпионом в очередной раз и с этим будут разбираться в клубе. Никто и никуда фитиль вставлять не будет. Сейчас, в руководстве думают не о чемпионстве Баварии, а о том, в чем, корни проблем клуба, и как глубоко, эти корни вросли...
Икарус
Икарус
сегодня в 00:39
Бавария по пути Барселоны идет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:31
Если бы не неожиданное лидерство "Байера", это поражение болельщики и специалисты восприняли бы относительно спокойно и без истерики. Попинали бы конечно баварцев все кому не лень, вставили фитиль куда надо и...успокоились, стали ждать следующий тур. Но ливеркузенцы спутали "Баварии" все карты, неожиданно для неё водрузившись на вершину, и та растерялась. Ненадолго, но растерялась. Не сомневаюсь, что в следующих турах "Бавария", стиснув зубы, сделает всё возможное для победы над соперниками, и мы увидим прежний мощный клуб.
На мой взгляд, дело не в Тухеле, а в том, что его команде, чтобы догнать и перегнать лидера, нужно выигрывать, а по заказу, как в нашем случае, делать это вдвойне сложнее.
.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:26
Маура в Баварию )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:07
Знаешь, Макс, если завтра, Тухеля уволят- я вздохну с облегчением. Почему? Да только потому, что прекратятся, его мучения и мои. Что будет дальше -покажет время, а пока, и тебе, и мне, и всем, тем, кто болеет за Тухеля- надо просто перевести дух, и отдохнуть... Честно признаюсь, за год работы Томаса в Баварии- я очень устал, и прежде всего- морально. Скоро возобновляется ПЛ России, и мне предстоят очередные переживания за роДное ДИНАМО. А, я, уже человек- немолодой, мне уже тяжело, болеть за всех и сразу...
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:56
Рад, общению!
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:50
Если хотят пройти Лацио надо Тухлого шас уволнять
амурец
амурец
вчера в 23:47
Да уж, что то не идут дела у Баварии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:47
0 : 1 , Володь. .., но ещё не вечер! )
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
Да какие обиды) Я за конструктивный диалог, Вы свои аргументы, я свои, главное чтобы без словоблудства и оскорблений.
allemz
allemz
вчера в 23:31
Флик вроде бы уже отдохнувший, полагаю, можно пригласить его более-менее доиграть сезон, чтобы на этом отрезке смог погрузиться более детально в проблемы команды и уже имел представление как начинать следующий сезон. Уж кто, а Флик дисциплину точно наладит
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:30
Длинный сезон Тухель не вывозит, он на багаже хорош, если его и назначат то только на 10 матчей в конце сезона.
Capral
Capral
вчера в 23:28
Меня удивляет, что делает в европейском футболе гражданин Кандауров, который, божился и клялся, что не интересуется Европой...
Grizly88
Grizly88 ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:26
Трофей Кейна дело времени, в следующем сезоне он выиграет Бундеслигу, новый тренер будет, а у Байера уйдет Алонсо и не сколько игроков, так что опять у Баварии не будет конкурентов.
allemz
allemz
вчера в 23:23
Ох, и много работы Тухель подкидывает Максу в последнее время...
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:23
Тухель надо шас уволить пока не поздно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:20
Фюрер (Кайзер) недавно умер; преемника не оставил, а его соратник - Хённесс мышей не ловит. Круг замкнулся.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:17
Я к Вам не в претензиях, но только призываю, не говорить того, чего не знаете. Я не говорю про АПЛ, потому что не знаю эту лигу и тд, и тп. Вопросом надо владеть. Надеюсь, без обид.
salleeh
salleeh ответ kmhb (раскрыть)
вчера в 23:16
Тогда нужен фюрер, чтобы он уволил Генерального директора Баварии Ян-Кристиана Дризена. Дризен по ходу и мутит всю воду…
kmhb
kmhb ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:08
Ну так дело ясное. Уволить Тухеля сейчас - значит признать свою ошибку не только от увольнения Нагельсмана, но и Кана с Салихамиджечем ) Вот поэтому и держат его.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Знаешь о чём я подумал ?
Вот тут народ сейчас кулуарно на вилы Тухеля сажает..., а завтра на работу пойдёт..., и будут люди своими насущными проблемами (реалом) заниматься... А послезавтра им вообще по барабану будет на Тухеля и Баварию вкупе - пары спущены, психика пришла в норму и всё такое прочее...
А вот руководству Баварии - не по боку, причём Реально не по боку! Поэтому пусть решают они!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Послушайте, я не пытался оскорбить или задеть кого-то, кому не нравился Нагельсман и нравился Тухель. Я Вам больше скажу, я особо и не переживаю за Баварию и их внутреклубные проблемы. Я просто привожу голые факты, когда одного тренера увольняют при, скажем так неплохих результатах, и при этом держат другого при катастрофических и будем честными, для такого клуба как Бавария позорных результатах. Я никогда не привязываюсь к личности какого-либо игрока или тренера, и не являюсь чьим-либо персональным фантом, поэтому мне безразличны, как Нагельсман, так и Тухель, и по моему скромному мнению, никакие прошлые заслуги не могут оправдывать настоящие провалы.
3ton
3ton
вчера в 22:57
Тухель никогда не был топовым тренером .
Назначение его, это было понижение.
Надеюсь в Барселоне его не подберут , лучше Хави
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:54
Согласен. Я не пытаюсь сказать, что Нагельсман был идеальным тренером, просто решения руководства Баварии вызывают лишь вопросы, когда у одного тренера год назад были не такие уж и плохие результаты во всех турнирах, и его увольняют, а у другого сегодня провалы во всех турнирах, и руководство Баварии это вполне устраивает.
Гость
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