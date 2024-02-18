«Бохум» выиграл у «Баварии»

«Бохум» одержал победу над «Баварией» в матче 22-го тура Бундеслиги (3:2).
На 14-й минуте Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. Такума Асано на 38-й сравнял счёт. Хозяева повели в счёте на 44-й — голом отличился Кевен Шлоттербек. На 78-й мюнхенцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Дайотчанкуль Упамекано. Кевин Штегер на 78-й увеличил отрыв «Бохума», реализовав пенальти. Харри Кейн на 87-й забил 2-й мяч гостей.
«Бохум» поднялся на 11-е место в чемпионате Германии, набрав 25 очков. «Бавария» находится на 2-й позиции с 50 баллами.
К тому же это уже два года, как они не понимают, то же самое было в "Челси" - возможно, Томасу нужно взять годовую паузу, пересмотреть свой подход, потому что это второй провал в топ-клубе подряд.
Вряд ли можно спасти и еврокубковый сезон, но можно посмотреть, как преобразилась игра "Ромы" после увольнения Моура, с Тухелем вылет из ЛЧ точно будет громкий, а с новым тренером - возможно, хотя бы такие разобранные, как они есть, смогут дать бой...
К тому же это уже два года, как они не понимают, то же самое было в "Челси" - возможно, Томасу нужно взять годовую паузу, пересмотреть свой подход, потому что это второй провал в топ-клубе подряд.
Вряд ли можно спасти и еврокубковый сезон, но можно посмотреть, как преобразилась игра "Ромы" после увольнения Моура, с Тухелем вылет из ЛЧ точно будет громкий, а с новым тренером - возможно, хотя бы такие разобранные, как они есть, смогут дать бой...
Идёт ломка и разброд в головах администрации "роттен"; люди на поле - лишь отголосок этого.
Моё мнение, надо оставлять всё как есть. Во всяком случае полный цикл (завершённый сезон) даст реальные основания бомбить/лелеять Тухеля..., в то время как "кастрация" наполовину - это ни вашим, не нашим.
Идёт ломка и разброд в головах администрации "роттен"; люди на поле - лишь отголосок этого.
Моё мнение, надо оставлять всё как есть. Во всяком случае полный цикл (завершённый сезон) даст реальные основания бомбить/лелеять Тухеля..., в то время как "кастрация" наполовину - это ни вашим, не нашим.
Теперь нужно забыть за БЛ и цепляться уже с новым тренером за ЛЧ. Что происходит с игроками, они как будто видят друг друга впервые. Не могут даже нормально подать, ну перекинь ты первого игрока хоть раз. Простые вещи у Баварцев не получаются, столько пространства дают соперникам, они реально растеряли всё что напоминает Баварию. За три последние игры, мы видим испуганную команду, которая занимается какой то фигней.
Кроме уныния игра Баварии ничего не вызывает…🤢
Теперь нужно забыть за БЛ и цепляться уже с новым тренером за ЛЧ. Что происходит с игроками, они как будто видят друг друга впервые. Не могут даже нормально подать, ну перекинь ты первого игрока хоть раз. Простые вещи у Баварцев не получаются, столько пространства дают соперникам, они реально растеряли всё что напоминает Баварию. За три последние игры, мы видим испуганную команду, которая занимается какой то фигней.
Кроме уныния игра Баварии ничего не вызывает…🤢