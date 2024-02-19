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«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» во втором матче игрового дня

вчера, 18:55

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» во втором товарищеском матче сегодняшнего дня (5:1).

На 16-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперёд. На 28-й игрок оформил дубль. Константин Тюкавин на 58-й сделал счёт более крупным. Гленн Бейл на 73-й забил единственный мяч самарцев во встрече. Тюкавин на 79-й снова отличился голом. Битело на 84-й поставил точку в матче.

В первой игре команды сыграли вничью 1:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:44
хорошо бегут динамовцы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:06
Всего лишь тренировочный к началу второго круга матч. Любому из соперников игру можно было как выиграть, так и проиграть, и это бы ни о чём не свидетельствовало. Ни об уровне подготовки команд, ни о степени готовности футболистов к сезону, так как они выполняли одни им известные задачи. Может, тренеры сказали им, чтобы побегали в своё удовольствие, не напрягаясь и не форсируя подготовку, чтобы не получить травму. И это было бы оправдано с их стороны.
Никто из нас не даст гарантии, что начнётся второй круг, и команды продолжат играть также, т.е. крылышки проигрывать, а динамовцы попрут вперёд, кося соперников направо и налево, как косил Ясь конюшину в одноимённой песне "Песняров".
На подготовительные матчи надо смотреть равнодушно и не тратя понапрасну свои нервные клетки. Хотя, как говорят, их примерно 3 млрд. и на наш век хватит любому из нас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:00
Все верно. Очень многое для обеих команд покажет игра Динамо-ЦСКА. Это будет как бы генеральная репетиция перед возобновлением сезона. Динамо сейчас на ходу. Это видно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:46
Ничего страшного не произошло. В товарняках и такое случается .
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
Вообще то до этой игры Крылья не проигрывали на этих сборах. Хотя, если судить по контрольным играм, то Динамо подготовился лучше, к возобновлению сезона. Первый гол в ворота самарцев на совести Ломаева. После примерно равного начала голкипер явно потерял ворота, не закрыв ближний угол, чем легко воспользовался Макаров. Второй тоже можно считать по его вине. Неудачный вынос, быстрый аут, Тюкавин пяткой прокинул мяч между ног соперника, а Макаров сделал дубль. Но и оборона самарцев позволяла динамовцам регулярно выходить на ударные позиции, так что голы были лишь делом времени. И здесь вратарь был бессилен. Хорошая игра Динамо.
Вещий
Вещий
вчера в 19:27
Будем надеяться что этот матч просто недоразумение со стороны Самары...
баск
баск
вчера в 19:27
У Динамо мимо заявки сегодня были Смолов, Карраскаль и Нгамалё.
Серьёзных причин для этого нет, просто ТШ дал отдохнуть первым двоим, а Муми пока работает по индивидуальной программе после возвращения с КАН.

У самарцев же отсутствовали Гарре и Солдатенков.
В остальном составы обоих были вполне боевые и матч, пожалуй, смотрелся.
Минут 15 команды определялись со степенью готовности друг друга и выяснилось, что у Динамо с этим лучше.

Поприжали соперника и закатили пару интересных банок.
Вообще, дело у динамовцев спорилось- уверенно двигали мяч, в центре без нужды не задерживались, обнаружили наконец охоту к комбинированию в касание в атаке.

Во втором тайме опустились не то чтобы совсем домой, но немного пониже, отдали самарцам инициативу и искали дальнейший результат в контратаках, три из которых удались на загляденье, особенно оба гола Костика.

Сами банку пропустили не обязательную- накосячил Даса, причём именно такую ошибку (небрежный сброс партнёру головой) он допускает не впервые..

Самарцы показались вяловатыми, ускоряясь лишь эпизодически.
Кроме того, у них пока имеются проблемы с взаимпониманием при созидании
в атаке, т.е. именно с тем, что у них обычно получается хорошо.
И без чего их, по сути, нет..

Ну а у нас сегодня даже реализация не вызывала сильных нареканий..
Теперь 23-го числа играем с Балтикой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
Крылышкам есть повод задуматься...
adekvat
adekvat ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 19:20
По две игры в день?
sihafazatron
sihafazatron ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:03
2 марта возобновляется ФНЛ!))) Еще чуть-чуть)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:59
Скорее бы уже настоящий футбол.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:57
Динамо пусть так играет в РПЛ, а то РПЛ так уверенно не побеждают.
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