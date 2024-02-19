«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» во втором матче игрового дня

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» во втором товарищеском матче сегодняшнего дня (5:1).
На 16-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперёд. На 28-й игрок оформил дубль. Константин Тюкавин на 58-й сделал счёт более крупным. Гленн Бейл на 73-й забил единственный мяч самарцев во встрече. Тюкавин на 79-й снова отличился голом. Битело на 84-й поставил точку в матче.
В первой игре команды сыграли вничью 1:1.
Серьёзных причин для этого нет, просто ТШ дал отдохнуть первым двоим, а Муми пока работает по индивидуальной программе после возвращения с КАН.
У самарцев же отсутствовали Гарре и Солдатенков.
В остальном составы обоих были вполне боевые и матч, пожалуй, смотрелся.
Минут 15 команды определялись со степенью готовности друг друга и выяснилось, что у Динамо с этим лучше.
Поприжали соперника и закатили пару интересных банок.
Вообще, дело у динамовцев спорилось- уверенно двигали мяч, в центре без нужды не задерживались, обнаружили наконец охоту к комбинированию в касание в атаке.
Во втором тайме опустились не то чтобы совсем домой, но немного пониже, отдали самарцам инициативу и искали дальнейший результат в контратаках, три из которых удались на загляденье, особенно оба гола Костика.
Сами банку пропустили не обязательную- накосячил Даса, причём именно такую ошибку (небрежный сброс партнёру головой) он допускает не впервые..
Самарцы показались вяловатыми, ускоряясь лишь эпизодически.
Кроме того, у них пока имеются проблемы с взаимпониманием при созидании
в атаке, т.е. именно с тем, что у них обычно получается хорошо.
И без чего их, по сути, нет..
Ну а у нас сегодня даже реализация не вызывала сильных нареканий..
Теперь 23-го числа играем с Балтикой.
Серьёзных причин для этого нет, просто ТШ дал отдохнуть первым двоим, а Муми пока работает по индивидуальной программе после возвращения с КАН.
У самарцев же отсутствовали Гарре и Солдатенков.
В остальном составы обоих были вполне боевые и матч, пожалуй, смотрелся.
Минут 15 команды определялись со степенью готовности друг друга и выяснилось, что у Динамо с этим лучше.
Поприжали соперника и закатили пару интересных банок.
Вообще, дело у динамовцев спорилось- уверенно двигали мяч, в центре без нужды не задерживались, обнаружили наконец охоту к комбинированию в касание в атаке.
Во втором тайме опустились не то чтобы совсем домой, но немного пониже, отдали самарцам инициативу и искали дальнейший результат в контратаках, три из которых удались на загляденье, особенно оба гола Костика.
Сами банку пропустили не обязательную- накосячил Даса, причём именно такую ошибку (небрежный сброс партнёру головой) он допускает не впервые..
Самарцы показались вяловатыми, ускоряясь лишь эпизодически.
Кроме того, у них пока имеются проблемы с взаимпониманием при созидании
в атаке, т.е. именно с тем, что у них обычно получается хорошо.
И без чего их, по сути, нет..
Ну а у нас сегодня даже реализация не вызывала сильных нареканий..
Теперь 23-го числа играем с Балтикой.
Никто из нас не даст гарантии, что начнётся второй круг, и команды продолжат играть также, т.е. крылышки проигрывать, а динамовцы попрут вперёд, кося соперников направо и налево, как косил Ясь конюшину в одноимённой песне "Песняров".
На подготовительные матчи надо смотреть равнодушно и не тратя понапрасну свои нервные клетки. Хотя, как говорят, их примерно 3 млрд. и на наш век хватит любому из нас.
Никто из нас не даст гарантии, что начнётся второй круг, и команды продолжат играть также, т.е. крылышки проигрывать, а динамовцы попрут вперёд, кося соперников направо и налево, как косил Ясь конюшину в одноимённой песне "Песняров".
На подготовительные матчи надо смотреть равнодушно и не тратя понапрасну свои нервные клетки. Хотя, как говорят, их примерно 3 млрд. и на наш век хватит любому из нас.