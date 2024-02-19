«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» во втором матче игрового дня

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вчера, 18:55

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» во втором товарищеском матче сегодняшнего дня (5:1).

На 16-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперёд. На 28-й игрок оформил дубль. Константин Тюкавин на 58-й сделал счёт более крупным. Гленн Бейл на 73-й забил единственный мяч самарцев во встрече. Тюкавин на 79-й снова отличился голом. Битело на 84-й поставил точку в матче.

В первой игре команды сыграли вничью 1:1.