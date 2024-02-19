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«Монца» одержала победу над «Миланом»

сегодня, 00:55
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца4 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Монца» обыграла «Милан» в матче 25-го тура Серии А (4:2).

На 45-й минуте Маттео Пессина вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Дани Мота на 45+6-й удвоил преимущество команды. На 53-й у гостей был удалён нападающий Лука Йович. Оливье Жиру на 64-й сократил отставание «россонери» в счёте, а Кристиан Пулишич на 88-й восстановил равенство. На 90-й Уаррен Бондо забил 3-й мяч хозяев, а точку в игре поставил Лоренцо Коломбо на 90+5-й.

«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 33 очка. «Милан» с 52 баллами находится на 3-й позиции.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Монца»
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Все комментарии
99mvbxegfs8b
99mvbxegfs8b ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 19:09
Можешь в следующем туре поставить на интер, ман сити и арсенал?))
Regista_10
Regista_10
сегодня в 09:34
Ну с таким убогим финно-немецким защитником как Тшау другого результата и ожидать было трудно.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:45
Как же так? Милан обделался.)
7pjyyz29apx2
7pjyyz29apx2
сегодня в 08:42
Монца забрала себе звание грозы авторитетов у Сассуоло.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 08:25
Это просто я на Милан и Баварию поставил
2rzwqbc37sz5
2rzwqbc37sz5
сегодня в 08:13
Очень интересно, как Стефано Пиоли отреагирует на эту игру. Похоже, ему придется провести некоторую работу над ошибками, чтобы вернуть “Милан” на победный путь.
xxszk46jhdab
xxszk46jhdab
сегодня в 08:09
Очень неожиданный результат! “Монца” показала характер и умение играть в обороне, сдерживая атаки “Милана”. Удаление Луки Йовича, конечно, усложнило задачу “россонери”. Тем не менее, “Милан” не сдался и показал хорошую игру во втором тайме, несмотря на разницу в счете.
su45kdkbuk4n
su45kdkbuk4n
сегодня в 07:24
Концовочка в игре вышла просто огненная
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:15
Вот это развязка, самый сок в конце
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:59
Монца нет-нет да отбирает очки у фаворитов, так что в этой победе неординарного ничего нет
Тем более Милан играл в меньшинстве
balalay
balalay
сегодня в 06:19
вся защита травмирована, играют самые запасные за которыми только молодежная команда... хотя это конечно не оправдание.. просто у милана черная полоса
112910415
112910415
сегодня в 05:39
ну не бывает же такого !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:21
Не тур, а сплошные сюрпризы.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:14
Заводной матч.. Что в Италии бывает редко..
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:04
Это было прикольно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Вот это действительно весьма неожиданно.
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