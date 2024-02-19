«Монца» одержала победу над «Миланом»

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сегодня, 00:55

«Монца» обыграла «Милан» в матче 25-го тура Серии А (4:2).

На 45-й минуте Маттео Пессина вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Дани Мота на 45+6-й удвоил преимущество команды. На 53-й у гостей был удалён нападающий Лука Йович. Оливье Жиру на 64-й сократил отставание «россонери» в счёте, а Кристиан Пулишич на 88-й восстановил равенство. На 90-й Уаррен Бондо забил 3-й мяч хозяев, а точку в игре поставил Лоренцо Коломбо на 90+5-й.

«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 33 очка. «Милан» с 52 баллами находится на 3-й позиции.