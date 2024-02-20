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«Арсенал» нацелен на подписание Субименди

вчера, 08:56

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди интересует «Арсенал».

«Канониры» планируют усилить центр поля летом.

За испанца «Арсеналу» придётся заплатить 60 миллионов евро.

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Все комментарии
cq8ngufcbtrc
cq8ngufcbtrc
вчера в 12:48
Надо обязательно выходить в ЛЧ, иначе зачем это всё?
p2n2tuzj7pz3
p2n2tuzj7pz3
вчера в 12:47
А обязательно выше рынка платить?
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:11
Я конечно не спец, но сколько несмотрю за его игрой, так и не понимаю, почему Артета так сильно хочет заполучить его!? Да, отлично видет поле, хорошие передачи отдает, но во-первых ЛаЛига отличается по скоростям от АПЛ, во-вторых, конкуренция ниже. Мартин- это Эдегор в опорке, а нам нужен тот, кто будет выгрызать мячи, будет пахать и подчищать, а отдавать умные передачи у нас есть кому!
Лично я бы выбрал Онану из Эвертона, который и адаптирован уже к АПЛ, и статистика именно как у опорника куда лучше, плюс габариты больше, будет отличное усиление для стандартов как у своих ворот, так и у чужих. А учитывая то, что Арсенал стал много забивать после стандартов, то думаю 192 сантиметровый Онана точно не стал бы лишним
Но, нашему баску нужен "свой" баск
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:59
Хороший выбор. Толковый игрок.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:31
А если не попадут в ЛЧ?
Гость
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