«Арсенал» нацелен на подписание Субименди

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди интересует «Арсенал».
«Канониры» планируют усилить центр поля летом.
За испанца «Арсеналу» придётся заплатить 60 миллионов евро.
Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди интересует «Арсенал».
«Канониры» планируют усилить центр поля летом.
За испанца «Арсеналу» придётся заплатить 60 миллионов евро.
Лично я бы выбрал Онану из Эвертона, который и адаптирован уже к АПЛ, и статистика именно как у опорника куда лучше, плюс габариты больше, будет отличное усиление для стандартов как у своих ворот, так и у чужих. А учитывая то, что Арсенал стал много забивать после стандартов, то думаю 192 сантиметровый Онана точно не стал бы лишним
Но, нашему баску нужен "свой" баск
Лично я бы выбрал Онану из Эвертона, который и адаптирован уже к АПЛ, и статистика именно как у опорника куда лучше, плюс габариты больше, будет отличное усиление для стандартов как у своих ворот, так и у чужих. А учитывая то, что Арсенал стал много забивать после стандартов, то думаю 192 сантиметровый Онана точно не стал бы лишним
Но, нашему баску нужен "свой" баск