Артета доведёт расходы до миллиарда евро. «Арсенал» определяется с трансферными целями

Владельцы готовят большие деньги.
Когда различные британские эксперты вспоминают «Арсенал» в разговоре о победе в Лиге чемпионов, то начинаются шутки в комментариях. Для начала Артете надо выиграть АПЛ? Но Клопп победил в главном еврокубке за год до единственного успеха в чемпионате Англии. «Канонирам» нужны любые ценные трофеи, ведь фанаты напоминают после жалоб Микеля на состав – тренер потратил почти 700 млн евро. Но это не конец стройки нового «Арсенала». В этом году в списке целей много дорогих футболистов. Даже если не будет чуда в Лиге чемпионов, остаются шансы в чемпионате Англии. А дальше будут искать усиление на новый сезон, особенно много кандидатов в центр нападения.
Айвен Тоуни, нападающий
Оценочная рыночная стоимость: 35 млн евро.
Ещё в прошлом году, когда Тоуни отбывал дисквалификацию за ставки на футбол, инсайдеры писали, что Айвен предпочтет переход именно в «Арсенал». Вот только можно ли назвать нападающего с одним матчем за сборную Англии в 27 лет элитным футболистом для основы «канониров»? И если нет, то зачем им платить «Брентфорду» деньги за парня, чей контракт истечет через год? Явно не лучший центральный нападающий для чемпионских задач Артеты, хотя Айвен точно в списке скаутов «канониров».
Мартин Субименди, опорник
Оценочная рыночная стоимость: 50 млн евро.
Двадцатипятилетний полузащитник Субименди нравится Артете. А поскольку Микель имеет право выбора, так как именно он подбирает футболистов в связке с бразильским спортивным директором Эду, то ждите Мартина в футболке «Арсенала». «Канониры» могут попрощаться с Партеем и Жоржиньо ближайшим летом по разным причинам, а в центр полузащиты приобрести испанского опорника, чтобы Райс играл ближе к атаке.
Педру Нету, вингер
Оценочная рыночная стоимость: 42 млн евро.
Юный португалец давно попал в «Вулверхэмптон», причем по странной схеме. «Брага» отдала его в «Лацио» за 11 млн евро, а через несколько недель вингер уже был на контракте в клубе АПЛ, только на этот раз заплатили 17.9 млн евро. Жорже Мендеш – знаменитый бывший агент Роналду, во всей красе со своими скользкими методами. Но спустя 130 матчей в составе «волков» 23-летний атакующий полузащитник заинтересовал большие клубы. «Арсенал» в их числе – у португальца 14 голов и 24 ассиста за «Вулверхэмптон». Вот только куда девать Нету в схеме, где есть Мартинелли слева, а Сака справа? Разве что готовятся к продаже Букайо…
Мохаммед Кудус, вингер
Оценочная рыночная стоимость: 45 млн евро.
Снова фланговый атакующий игрок. Еще раз сомневаемся, что ганцу стоит соглашаться на переезд из «Вест Хэма» в «Арсенал». Конечно, может играть также под нападающими, не только на правом фланге, где Сака не отдаст свое место. Но куда запихнуть Кудуса в основу «Арсенала», если там уже Эдегор, Хаверц и Райс в центре поля, а совсем без нападающего играть невозможно, даже если ты Микель Артета. Эти слухи скорее подогревают интерес к яркому Кудусу, чем говорят в пользу будущего трансфера.
Джошуа Зиркзее, нападающий
Оценочная рыночная стоимость: 30 млн евро.
Молодой голландец с нигерийскими корнями станет новым Нванкво Кану для «Арсенала»? Джошуа высокий центральный нападающий, играет за интересную «Болонью» – команда тренера Мотты умеет навязать борьбу фаворитам. Но не стоит забывать, что «Бавария» не увидела в Зиркзее будущего игрока основы. Поэтому после серии аренд отдала парня в Италию за 8.5 млн евро. На новом месте Джошуа прибавил в цене, забивает мячи, но остается сырым нападающим. Слишком молодой игрок для основы «Арсенала», всего 22 года.
Френки де Йонг, полузащитник
Оценочная рыночная стоимость: 80 млн евро.
Де Йонг с женой купили дом в Барселоне, решили остаться в Испании. Но если Френки не понравится новый главный тренер каталонцев после Хави, или если Лапорта поймет, что без продаж ценных игроков не получится избежать банкротства большого клуба, то увидите голландца в футболке одного из грандов АПЛ. Де Йонга настойчиво звал к себе тен Хаг, но если «Арсенал» будет успешнее, то Френки легко может перейти на сторону Артеты. Вот только не логичнее ли подписать Субименди и не переплачивать? Высокая стоимость сделки может сорвать переход Френки в «Арсенал», слишком дорогой хавбек с минусами при игре строго по центру в опорной зоне.
Виктор Осимхен, нападающий
Оценочная рыночная стоимость: 110 млн евро.
Здесь стоимость может увеличиться, если владелец «Наполи» прописал фиксированную сумму выкупа в соглашении, которое Осимхен продлил до 2026 года. Нигериец в конце прошлого года поставил свою подпись под контрактом с итальянским клубом, который снова может сменить наставника. Говорили даже о немедленной отставке до первого матча против «Барселоны». Осимхен выпал на время из клубной игры, уступил в финале Кубка Африканских Наций хозяевам турнира ивуарийцам. А теперь с Кварацхелией будет убеждать потенциальных покупателей, что на него надо обратить внимание. Вот только Виктор однажды в детстве разбил голову о стеклянную дверь, когда в слезах вылетел из заведения, где смотрел проигранный «Челси» финал Лиги чемпионов против МЮ.
Нигериец ближе к «синим», чем к «Арсеналу», хотя ПСЖ тоже не успокоился. Но если говорим о характеристиках, то нападающий с талантами Осимхена в команде Артеты точно не помешает. «Канониры» понимают, что у них уже хороший состав, это отражают результаты в 2024 году. Но привычки самых богатых клубов АПЛ заставляют всех, кто хочет оказаться на месте чемпионов «Манчестер Сити», делать дорогие подписания. Не всегда ставки оправданы, что показывает оценка самых дорогих сделок прошлого лета. Но Артета выбрал свой путь. Тренер потратит первый миллиард евро на трансферы если не ближайшим летом, то в следующем январе. Финансовые правила заставили взять паузу, но уже готовят дорогие сделки.