Артета доведёт расходы до миллиарда евро. «Арсенал» определяется с трансферными целями

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вчера, 22:49

Владельцы готовят большие деньги.

Когда различные британские эксперты вспоминают «Арсенал» в разговоре о победе в Лиге чемпионов, то начинаются шутки в комментариях. Для начала Артете надо выиграть АПЛ ? Но Клопп победил в главном еврокубке за год до единственного успеха в чемпионате Англии. «Канонирам» нужны любые ценные трофеи, ведь фанаты напоминают после жалоб Микеля на состав – тренер потратил почти 700 млн евро. Но это не конец стройки нового «Арсенала». В этом году в списке целей много дорогих футболистов. Даже если не будет чуда в Лиге чемпионов, остаются шансы в чемпионате Англии. А дальше будут искать усиление на новый сезон, особенно много кандидатов в центр нападения.

Айвен Тоуни, нападающий

Оценочная рыночная стоимость: 35 млн евро.

Ещё в прошлом году, когда Тоуни отбывал дисквалификацию за ставки на футбол, инсайдеры писали, что Айвен предпочтет переход именно в «Арсенал». Вот только можно ли назвать нападающего с одним матчем за сборную Англии в 27 лет элитным футболистом для основы «канониров»? И если нет, то зачем им платить «Брентфорду» деньги за парня, чей контракт истечет через год? Явно не лучший центральный нападающий для чемпионских задач Артеты, хотя Айвен точно в списке скаутов «канониров».

Мартин Субименди, опорник

Оценочная рыночная стоимость: 50 млн евро.

Двадцатипятилетний полузащитник Субименди нравится Артете. А поскольку Микель имеет право выбора, так как именно он подбирает футболистов в связке с бразильским спортивным директором Эду, то ждите Мартина в футболке «Арсенала». «Канониры» могут попрощаться с Партеем и Жоржиньо ближайшим летом по разным причинам, а в центр полузащиты приобрести испанского опорника, чтобы Райс играл ближе к атаке.

Педру Нету, вингер

Оценочная рыночная стоимость: 42 млн евро.

Юный португалец давно попал в «Вулверхэмптон», причем по странной схеме. «Брага» отдала его в «Лацио» за 11 млн евро, а через несколько недель вингер уже был на контракте в клубе АПЛ , только на этот раз заплатили 17.9 млн евро. Жорже Мендеш – знаменитый бывший агент Роналду, во всей красе со своими скользкими методами. Но спустя 130 матчей в составе «волков» 23-летний атакующий полузащитник заинтересовал большие клубы. «Арсенал» в их числе – у португальца 14 голов и 24 ассиста за «Вулверхэмптон». Вот только куда девать Нету в схеме, где есть Мартинелли слева, а Сака справа? Разве что готовятся к продаже Букайо…

Мохаммед Кудус, вингер

Оценочная рыночная стоимость: 45 млн евро.

Снова фланговый атакующий игрок. Еще раз сомневаемся, что ганцу стоит соглашаться на переезд из «Вест Хэма» в «Арсенал». Конечно, может играть также под нападающими, не только на правом фланге, где Сака не отдаст свое место. Но куда запихнуть Кудуса в основу «Арсенала», если там уже Эдегор, Хаверц и Райс в центре поля, а совсем без нападающего играть невозможно, даже если ты Микель Артета. Эти слухи скорее подогревают интерес к яркому Кудусу, чем говорят в пользу будущего трансфера.

Джошуа Зиркзее, нападающий

Оценочная рыночная стоимость: 30 млн евро.

Молодой голландец с нигерийскими корнями станет новым Нванкво Кану для «Арсенала»? Джошуа высокий центральный нападающий, играет за интересную «Болонью» – команда тренера Мотты умеет навязать борьбу фаворитам. Но не стоит забывать, что «Бавария» не увидела в Зиркзее будущего игрока основы. Поэтому после серии аренд отдала парня в Италию за 8.5 млн евро. На новом месте Джошуа прибавил в цене, забивает мячи, но остается сырым нападающим. Слишком молодой игрок для основы «Арсенала», всего 22 года.

Френки де Йонг, полузащитник

Оценочная рыночная стоимость: 80 млн евро.

Де Йонг с женой купили дом в Барселоне, решили остаться в Испании. Но если Френки не понравится новый главный тренер каталонцев после Хави, или если Лапорта поймет, что без продаж ценных игроков не получится избежать банкротства большого клуба, то увидите голландца в футболке одного из грандов АПЛ . Де Йонга настойчиво звал к себе тен Хаг, но если «Арсенал» будет успешнее, то Френки легко может перейти на сторону Артеты. Вот только не логичнее ли подписать Субименди и не переплачивать? Высокая стоимость сделки может сорвать переход Френки в «Арсенал», слишком дорогой хавбек с минусами при игре строго по центру в опорной зоне.

Виктор Осимхен, нападающий

Оценочная рыночная стоимость: 110 млн евро.

Здесь стоимость может увеличиться, если владелец «Наполи» прописал фиксированную сумму выкупа в соглашении, которое Осимхен продлил до 2026 года. Нигериец в конце прошлого года поставил свою подпись под контрактом с итальянским клубом, который снова может сменить наставника. Говорили даже о немедленной отставке до первого матча против «Барселоны». Осимхен выпал на время из клубной игры, уступил в финале Кубка Африканских Наций хозяевам турнира ивуарийцам. А теперь с Кварацхелией будет убеждать потенциальных покупателей, что на него надо обратить внимание. Вот только Виктор однажды в детстве разбил голову о стеклянную дверь, когда в слезах вылетел из заведения, где смотрел проигранный «Челси» финал Лиги чемпионов против МЮ .