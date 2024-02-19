Спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом Дэвиса

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может покинуть мюнхенский клуб.
По информации источника, спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом канадского футболиста. Днём ранее представитель игрока был в Мадриде.
Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года.
Дэвис Альфонсо могут покинуть клуб и выбрать другой путь. Но от одного тонущего корабля к другому тонущему кораблю не надо... Защитники «Реала» не молоды, и Реалу тоже нужно обновление защиты, но они больше тратят на нападающих и полузащитников. Скорее всего его агент договориться в Мадриде, если в Мадриде в нем заинтересованы.
Дэвис Альфонсо могут покинуть клуб и выбрать другой путь. Но от одного тонущего корабля к другому тонущему кораблю не надо... Защитники «Реала» не молоды, и Реалу тоже нужно обновление защиты, но они больше тратят на нападающих и полузащитников. Скорее всего его агент договориться в Мадриде, если в Мадриде в нем заинтересованы.