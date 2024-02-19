Спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом Дэвиса

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вчера, 22:03

Защитник «Баварии» может покинуть мюнхенский клуб.

По информации источника, спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом канадского футболиста. Днём ранее представитель игрока был в Мадриде.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года.