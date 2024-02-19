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Спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом Дэвиса

вчера, 22:03

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может покинуть мюнхенский клуб.

По информации источника, спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом канадского футболиста. Днём ранее представитель игрока был в Мадриде.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 08:04
Да нет у них денег на Дэвиса.
kbxgtpc6s486
kbxgtpc6s486
сегодня в 04:45
Они могут и просто так кофейку попить.
w8gcncpv962j
w8gcncpv962j
сегодня в 01:05
Не рановато ли беседы по нему вести?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:28
Был в Мадриде, может в Реал хочет перейти !
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:00
Спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом Дэвиса, потому что некоторые защитники Барселоны могут уйти после ухода Хави. Кунде и Араухо в их числе. Ситуация в Баварии тоже непростая. Томас Тухель имеет хороший состав но команду строить не смог. И некоторые игроки, в том числе и
Дэвис Альфонсо могут покинуть клуб и выбрать другой путь. Но от одного тонущего корабля к другому тонущему кораблю не надо... Защитники «Реала» не молоды, и Реалу тоже нужно обновление защиты, но они больше тратят на нападающих и полузащитников. Скорее всего его агент договориться в Мадриде, если в Мадриде в нем заинтересованы.
salleeh
salleeh
вчера в 22:40
Превратили Баварию в тонущий корабль. Благо хоть в этом, крысы 🐀 бегут…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
Ездит по городам, ищет где лучше...
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