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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал» и Мбаппе ещё не подписали контракт

вчера, 21:20

Контракт между нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и «Реалом» ещё не подписан.

По информации источника, мадридский клуб и футболист достигли только устной договорённости.

Отмечается, что условия ухода француза из «Пари Сен-Жермен» пока не полностью согласованы, форварду предстоит выполнить свои обязательства перед действующим клубом.

Есть также несколько вопросов, которые необходимо решить, но они не должны повлиять на трансфер Мбаппе летом. Некоторые из них — имиджевые права, а также желание Килиана сыграть на Олимпийских играх в Париже в этом году.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:43, ред.
Забавно читать людей, которые с дивана констатируют о некомпетентности Переса, да ещё на таком серьёзе.))
112910415
112910415
сегодня в 05:40
будут ещё повороты сюжета )
rkh45zd87a3d
rkh45zd87a3d
сегодня в 04:42
Достал уже всех этот Мбаппе. Вот бы его Реал прокатил мимо кассы!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:52
Никогда такого не было и вот опять!
Перес в очередной раз выступил в роли клоуна, сообща, игрокам, что Мбаппе уже стал их лдноклубником.
Но, что теперь скажут фанаты Реала, которые утверждали, что Перес просто так говорить не будет, типа он человек слова?
Перес он уже как "сонный Джо" не дружит с головой и впадает в маразм.
Скоро Перес будет ходить и искать "невидимого Мбаппе".

А так подобные новости будут каждый день до лета.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:12
Подписали, не подписали - задолбали уже всех.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:47
Месси: Люди узнали о Ямале только несколько месяцев назад, я же знаю его уже шесть лет, когда он выступал за молодежную команду. Помню, как он отгрузил Мадриду хет-трик. Я был поражен, как именно он сделал это.

И на взрослом он это повторит!!! Как делал сам Месси в 19 лет.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:43
Только какими ресурсами и усилиями этот клуб немного оторвался от провинциального клуба, Перес не рассказал?
Самый лучший стадион по мнению сливочных?
Побывали на всех новых стадионах Европы? В чём лучше конкретно? Ничем.
А у Барселоны была и будет ещё лучше и вместительнее стадион после реконструкции! Для такого большого клуба как Барселона очень важно иметь самый большой стадион в мире!
И в составе играют очень молодые и талантливые воспитанники.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:07
По мне, так все эти новости ничего не значат! Вот, когда Кильяну сделают презентуху на Сантьяго Бернабеу с личной футболкой салютами и все прочим - тогда можно будет судить! А, до того момента, все эти слухи - звездежъ и хренота!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 21:51
Вряд ли Перес по методичкам Лапорты и Барта работает, иначе у него был бы не самый титулованный клуб XXI века с лучшим в мире стадионом и молодым талантливым составом, а пепелище, каковое ныне в районе Лес Кортс находится)
drug01
drug01
вчера в 21:48
Значит всё будут решать летом! Подождём!!!
adekvat
adekvat
вчера в 21:37
Подписал, не подписал как они уже достали.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 21:36
Наверное ещё будут обсуждать, что именно его должны пиарить в Мадриде и выдвигать на золотой мяч.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:31
Я уже сегодня всё по позиции Мбаппе в "Реале" фантазировал, о, оказалось, опять фейк. Может, завтра в МС перейдёт, я посмеюсь с аллемза и Эллиады тогда))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:31
Судя по всему этот контракт надо подписывать кровью - что бы уж наверняка...)
shlomo
shlomo
вчера в 21:23
Да.... похоже продолжение Марлезонского балета имеет право быть...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:22
Узнаем 1 июля. Остальное слухи
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