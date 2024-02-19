«Реал» и Мбаппе ещё не подписали контракт

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вчера, 21:20

Контракт между нападающим ПСЖ и «Реалом» ещё не подписан.

По информации источника, мадридский клуб и футболист достигли только устной договорённости.

Отмечается, что условия ухода француза из «Пари Сен-Жермен» пока не полностью согласованы, форварду предстоит выполнить свои обязательства перед действующим клубом.

Есть также несколько вопросов, которые необходимо решить, но они не должны повлиять на трансфер Мбаппе летом. Некоторые из них — имиджевые права, а также желание Килиана сыграть на Олимпийских играх в Париже в этом году.