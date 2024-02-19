Контракт между нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и «Реалом» ещё не подписан.
По информации источника, мадридский клуб и футболист достигли только устной договорённости.
Отмечается, что условия ухода француза из «Пари Сен-Жермен» пока не полностью согласованы, форварду предстоит выполнить свои обязательства перед действующим клубом.
Есть также несколько вопросов, которые необходимо решить, но они не должны повлиять на трансфер Мбаппе летом. Некоторые из них — имиджевые права, а также желание Килиана сыграть на Олимпийских играх в Париже в этом году.
Самый лучший стадион по мнению сливочных?
Побывали на всех новых стадионах Европы? В чём лучше конкретно? Ничем.
А у Барселоны была и будет ещё лучше и вместительнее стадион после реконструкции! Для такого большого клуба как Барселона очень важно иметь самый большой стадион в мире!
И в составе играют очень молодые и талантливые воспитанники.
Самый лучший стадион по мнению сливочных?
Побывали на всех новых стадионах Европы? В чём лучше конкретно? Ничем.
А у Барселоны была и будет ещё лучше и вместительнее стадион после реконструкции! Для такого большого клуба как Барселона очень важно иметь самый большой стадион в мире!
И в составе играют очень молодые и талантливые воспитанники.