Болельщики ПСЖ призвали Мбаппе не переходить в «Реал»

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вчера, 23:08

Нападающий восстановился после травмы и присутствовал на сегодняшней тренировке ПСЖ .

Перед началом тренировки болельщики, которые присутствовали на трибунах, скандировали: «Мбаппе, оставайся в ПСЖ ». Также фанаты кричали: «Продлите контракт с Мбаппе».

В ответ Килиан поприветствовал болельщиков, помахав им рукой.