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Болельщики ПСЖ призвали Мбаппе не переходить в «Реал»

вчера, 23:08

Нападающий Килиан Мбаппе восстановился после травмы и присутствовал на сегодняшней тренировке ПСЖ.

Перед началом тренировки болельщики, которые присутствовали на трибунах, скандировали: «Мбаппе, оставайся в ПСЖ». Также фанаты кричали: «Продлите контракт с Мбаппе».

В ответ Килиан поприветствовал болельщиков, помахав им рукой.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:16
Только, если скинетесь его мамаше 150 млн. гыгыгы
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:00
Пусть остаётся в катарском мешке.
112910415
112910415
сегодня в 05:45
нельзя ведь к народу не прислушаться )
ABir
ABir ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 05:42
Верно, договариваться надо с мамой, а не с ним. Похоже маме в Париже больше нравится, чем в Мадриде.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 03:34
А какая разница, что они скажут, ведь у него появится другая армия фанатов из Реала.
А личным фанатам как я понимаю без разницы, примут любой клуб.
Так, что надо разделять фанатов клуба и личных фанатов игроков это две большие разницы.
Как я понимаю призыв был от фанатов ПСЖ.
амурец
амурец
сегодня в 02:42
пусть Мбаппе послушает болельщиков
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:43
Это кричать надо маме.. 😀
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:35
Так ПСЖ хочет продлит. Это Мбаппе цену себе набивает. Интересно, когда Мбаппе предаст своих фанатов, что они скажут?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:09
Так он их и послушал,Килиан сам себе на уме!
Гость
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