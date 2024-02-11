Болельщики ПСЖ призвали Мбаппе не переходить в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе восстановился после травмы и присутствовал на сегодняшней тренировке ПСЖ.
Перед началом тренировки болельщики, которые присутствовали на трибунах, скандировали: «Мбаппе, оставайся в ПСЖ». Также фанаты кричали: «Продлите контракт с Мбаппе».
В ответ Килиан поприветствовал болельщиков, помахав им рукой.
А личным фанатам как я понимаю без разницы, примут любой клуб.
Так, что надо разделять фанатов клуба и личных фанатов игроков это две большие разницы.
Как я понимаю призыв был от фанатов ПСЖ.
А личным фанатам как я понимаю без разницы, примут любой клуб.
Так, что надо разделять фанатов клуба и личных фанатов игроков это две большие разницы.
Как я понимаю призыв был от фанатов ПСЖ.