РПЛ пора подумать об имидже чемпионата. В хулиганском сезоне слишком много скандалов

1707942299

вчера, 23:24

Новые фанаты не полюбят такую лигу.

Каждый, кто смотрит много матчей РПЛ , подтвердит – зрелище не всегда выдающееся. Особенно если параллельно идет полнокровный поединок АПЛ , что помогает сравнить качество игры. Продавать РПЛ теперь намного сложнее. Фанаты понимают, что первое и второе места не гарантируют возможность услышать гимн Лиги чемпионов со стадиона любимого клуба, и это огорчает.

Преград на пути к процветанию много, поэтому хочется до возобновления чемпионата суммировать вещи, с которыми должны срочно работать в РПЛ , РФС и в клубах. Деньги пока выделяются, но не всегда их грамотно тратят. В день, когда одного из главных легионеров в истории РПЛ осудили на шесть лет в деле о контрабанде партии наркотиков стоимостью около 70 млн евро, самое время поговорить об имидже и поведении.

Судейство и оценки

В Испании судейские скандалы в связке с выдающейся игрой грандов. В РПЛ всё иначе. В чемпионате северной страны, где не у всех клубов нашлись оранжевые мячи, всякое может случиться. Плохое судейство точно убивает РПЛ . Также начальники арбитров не всегда могут адекватно отреагировать на их грехи. Это тема, которую поднял Карпин:

Экспертно-судейская комиссия – бесполезный орган, ведь они не могут вернуть очки и голы. А то, что признают твою правоту… Ну и толку? Тем более, в 99 % случаев ЭСК оправдывает или поддерживает решения судьи.

Сама идея – собрать мировых звезд судейства и объяснять решения, хорошая. Так и надо делать. Но состав комиссии поменялся, а количество ляпов арбитров зашкаливает. Карпин прав, в ЭСК РФС начали замалчивать ошибки, а объясняют иногда самые простые эпизоды, что позволяет похвалить судью. А самое плохое в арбитраже в РПЛ , что один и тот же рефери может отработать идеально и ужасно через неделю. Это всегда настораживает.

Поведение и слова

Хулиганский сезон. Кордоба из «Краснодара» схватился за гениталии, общаясь с судьей. Глава правления «Зенита» в разговоре с Клаудиньо показал неприличный жест, предлагая бразильцу сделать нечто взрослое с «красно-белыми». Пресс-службе чемпионов хватило ума включить видео в обзор со сборов. А президент «Урала» предложил использовать методы девяностых, заговорил об утоплении бригады арбитров. Его не наказали.

Тренер сборной России Карпин обругал судью, который действовал по регламенту. Хотя врачи многих стран исключили определение «дебильность» из официальных диагнозов, ведь производные слова употребляют слишком часто, подразумевая глупых людей, а не умственно отсталых, любые ругательства не делают РПЛ лучше и привлекательнее. Подкат Беришы под Абаскаля тоже за гранью уважения к соперникам, как и ответный толчок тренера.

Реакция на криминал

Где жесткое заявление «Спартака» на тему торговли тяжелыми наркотиками? Миллионы болельщиков «красно-белых» заслуживают пресс-релиза. Ведь понятно, что если Квинси будут защищать и оставят на весну, то фанаты остальных клубов посвятят ему песенки и плакаты, оставляя по поводу бездействия «Спартака» комментарии. А «Урал» держит в составе человека, осужденного за пьяное вождение, в результате которого погиб ребенок – хавбека Влута.

Погибшему было четыре года, игрока приговорили на 2.5 года заключения. Помнится, в прошлом активно осуждали Кокорина и Мамаева за драку, в которой никто так сильно не пострадал. И хотя по закону, как говорят адвокаты, игрокам «Зенита» и «Краснодара» светил условный срок, им выдали реальное тюремное заключение. Сейчас «Оренбург» взял в аренду парня, которого дома держали под залогом. Чилиец Томпсон бежал от суда, спрятался в РПЛ . Подобные случаи вредят репутации всего чемпионата.

Пресс-службы клубов

Многие не поняли, зачем пресс-службы «Динамо» и «Зенита» устроили спорную рекламную акцию очного матча с применением взаимных оскорблений. Даже глава РПЛ Алаев отреагировал:

Мне не понравилось. Надеюсь, мы будем подогревать интерес к матчам в несколько другом ракурсе.

Для грязной болтовни – в спорте это называется «трэш-ток», у человека должен быть вкус. Низкий, но тонкий жанр, не все умеют. Многие пресс-службы по итогам осенней части сезона заслужили слабые оценки. И при тушении информационных пожаров, и после попыток искать креатив, как у «Ростова» с фильмами. Также фанаты клубов РПЛ четко понимают, что у команд чаще всего государственное финансирование. За свои деньги фанаты хотят получать максимально качественный продукт.

Вместо этого видят ограничения, которые ничего не меняют, наполовину пустые арены, проблемы с календарем и регламентом, спорное судейство и не всегда удачную работу футболистов, лишенных еврокубковой мотивации. В таких условиях каждая мелочь важна, а обещаниями сыт не будешь. Алаев взялся за регламент – и ста лет не прошло, в РПЛ заметили дыры в законах. Стоило также отменить «паспорт болельщика», он забрал со стадионов важных для атмосферы людей.

О качестве телевизионного продукта даже не будем говорить, на него не все клубы могут влиять. Но в командах тоже виноваты, что не учат футболистов общаться с болельщиками через интересные интервью с анализом игры. Все эти темы строго об уважении к болельщикам, то есть к вам лично. Нельзя забросить реформы в судействе, поскольку дядьки из УЕФА теперь ругают реже. Нельзя не признавать, что почти все клубы не умеют общаться с собственными фанатами.