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Суд пока не получал апелляцию Промеса на обвинение в контрабанде наркотиков

вчера, 11:57

В пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили, что пока не получали от нападающего «Спартака» Квинси Промеса жалобу на приговор по делу о контрабанде наркотиков.

Мы ещё не получили его апелляцию.

В среду суд в Амстердаме признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет тюремного заключения. Обвинение требовало девятилетнего наказания.

У стороны Промеса есть 14 дней на подачу апелляции. В пресс-службе «Спартака» сообщили журналистам, что приговор не является окончательным, так как будет подана апелляция. Позднее адвокат футболиста Роберт Малевич подтвердил намерение обжаловать решение суда.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:48
Уже есть ордер на международный розыск. По заявке Прокуратуры.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:42
Вы уверены в том, что в России найдётся клуб, который сейчас подпишет Промеса? Уж не на Зенит ли вы намекаете?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Даже если Спартак расторгнет контракт, Промес пойдёт в любой клуб играть за 100 тысяч евробаксов, лишь бы остаться в России. Так думаю...
Mozhay
Mozhay
вчера в 17:04
Скрывать наркодилеров не красит страну.
Интерес
Интерес
вчера в 17:03
Запроса в Интерпол нет,и выполнения решения суда нет...С Тарасовки выдачи нет!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:56
Апелляцию отправили Почтой России. Так что подождите...
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:20
Вот о расторжении контракта я и говорю. Как поведёт себя клуб. Ясно, что депортировать кого то из страны, не в компетенции клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:09
У ФК Спартак нет полномочий выдавать его , или не выдавать. Есть полномочия разорвать контракт и не подписывать новый. В этом случае при отсутствии контракта он лишается права на работу в РФ, а значит права проживания и нахождения в РФ. В этом случае право его высылки переходит к государству, точнее к Миграционной службе РФ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:06
В любой ситуации есть два варианта поведения. Умный и неумный. Какой выберет клуб мне непонятно и неизвестно
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:30
ну время еще есть,напишут
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:24
С ним всё понятно, а вот как себя поведёт клуб?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
Апелляция подается не для оправдания, а для, смягчения приговора. Будут попытки найти ошибки следствия, или суда для отклонения некоторых доказательств. Но оправдания не будет 100%. В обычной судебной практике только чистосердечное признание вины и раскаяния может сократитт срок. Но он не идёт на это. Теоретически может получить и увеличение срока, если суд ещё что то найдет. Так что ему не позавидуешь сейчас. Статья серьезная
lotsman
lotsman
вчера в 12:09
Обжаловать дело о наркотиках вряд ли удастся. Это считается очень тяжёлым преступлением во всём мире. И чтобы оправдать Квинси нужны будут веские доказательства его непричастности к этому делу. Но если есть хоть малейшая причастность, то оправдать его не удастся. А Спартаку придётся решать, либо наплевать на свою репутацию и не выдавать его, либо, объяснив ему ситуацию, хотя он не дурак и сам всё понимает, расторгнуть с ним контракт.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:06
Теперь всё что заработал в Спартаке, прийдётся судьям раздать чтоб не сесть!
Гость
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