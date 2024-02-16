Суд пока не получал апелляцию Промеса на обвинение в контрабанде наркотиков

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вчера, 11:57

В пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили, что пока не получали от нападающего «Спартака» жалобу на приговор по делу о контрабанде наркотиков.

Мы ещё не получили его апелляцию.

В среду суд в Амстердаме признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет тюремного заключения. Обвинение требовало девятилетнего наказания.

У стороны Промеса есть 14 дней на подачу апелляции. В пресс-службе «Спартака» сообщили журналистам, что приговор не является окончательным, так как будет подана апелляция. Позднее адвокат футболиста Роберт Малевич подтвердил намерение обжаловать решение суда.