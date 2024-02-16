Российский фанат, арестованный во Франции в 2018-м, был досрочно освобождён

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вчера, 13:59

Российский болельщик Павел Косов, который был осуждён во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобождён. Об этом сообщил источник со ссылкой на адвоката фаната. Для отправки Косова на родину нужно соблюсти юридические формальности.

Косов и ещё один россиянин Михаил Ивкин были арестованы в феврале 2018 года за участие в беспорядках в Марселе на чемпионате Европы-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната после матча Россия — Англия. Косов получил 10 лет тюремного заключения, Ивкин — три года.

1 января 2021 года Ивкин был депортирован в Россию, так как время, проведённое под следствием, было зачтено в срок наказания. Косов же остался отбывать срок во Франции.