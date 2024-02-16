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Российский фанат, арестованный во Франции в 2018-м, был досрочно освобождён

вчера, 13:59

Российский болельщик Павел Косов, который был осуждён во Франции за беспорядки на Евро-2016, досрочно освобождён. Об этом сообщил источник со ссылкой на адвоката фаната. Для отправки Косова на родину нужно соблюсти юридические формальности.

Косов и ещё один россиянин Михаил Ивкин были арестованы в феврале 2018 года за участие в беспорядках в Марселе на чемпионате Европы-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната после матча Россия — Англия. Косов получил 10 лет тюремного заключения, Ивкин — три года.

1 января 2021 года Ивкин был депортирован в Россию, так как время, проведённое под следствием, было зачтено в срок наказания. Косов же остался отбывать срок во Франции.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 18:17, ред.
Я думаю, по приезду он будет несколько обескуражен произошедшими изменения на фанатском секторе...
adekvat
adekvat
вчера в 16:35
Французы одумались, разве можно было столько давать за какого то англичашку.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:12
Наш Павлуша наверное и там всех задолбал, решили поскорее от него избавиться ! 😜🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:53
А вот Промеса никак не найдут, уже и в международный розыск подали. И где же он прячется от правосудия?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:43, ред.
Многие понимают только тогда (ну конечно есть мозги) когда садятся всерьёз и надолго.
Вот она фанатская романтика "подрался сел в тюрьму, вышел, опять подрался...".
s4hbvksjtv3b
s4hbvksjtv3b
вчера в 14:34
Хорошо, что освободили.
Гость
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